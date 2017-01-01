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Все про:Кабмин (9558) Гройсман (1926)

 "Хватит уже людям страдать в такой прекрасной стране как Украина", - Гройсман обещает "прорыв" и "качественный экономический рост" в 2017 году

В 2017 году удастся обеспечить прорыв и экономический рост, что даст возможность реинвестировать в повышение качества жизни людей.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью телеканалу Espreso.tv, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"У меня есть очень четкое ощущение, что мы сможем обеспечить прорыв в 2017 году, качественный экономический рост. Мне важно, чтобы от этого экономического роста была обратная связь. Цифры 1-2-3% мне не так интересны, они важны, но я бы хотел, чтобы человек почувствовал: когда люди почувствуют, что ситуация меняется, что соответственно не просто сегодня-на-сегодня, а есть и сегодня понятная ситуация, и прогнозируемая ситуация на будущее, это самое главное", - уверен премьер-министр.

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Он отметил, что в прошлом году удалось стабилизировать ситуацию и со второй половины года экономика демонстрирует рост. На следующий год в Государственном бюджете заложен макроэкономический прогноз на уровне роста в 3%.

"Это только первые ростки, потому что людям это пока не совсем ощутимо. Важно две вещи: заработать средства в бюджет страны от развития национальной экономики и потом честно перераспределить", - отметил он.

Гройсман отметил, что честное перераспределение денег Государственного бюджета в пользу граждан дает возможность делать шаги по повышению социальных стандартов.

Так, он напомнил, что с 1 августа прошлого года правительство ввело электронную систему публичных закупок ProZorro при осуществлении государственных закупок, что уже сэкономило 8 млрд грн. Также с началом реформы таможенной службы ежемесячно она дает перевыполнение планов поступлений таможенных платежей на 1,5-2-2,5 миллиардов гривен.

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"Это те ресурсы, которые мы можем направлять на экономическое развитие и отдавать людям, уменьшать дефицит Пенсионного фонда", - привел примеры глава правительства.

Экономический рост в стране будет стимулировать в частности создание большего количества рабочих мест и выработку конкурентного украинского продукта, отметил Гройсман.

"Развитие экономики является тем фундаментом, на базе которого мы можем построить разнообразные мероприятия, которые позволят вырвать людей из той бедности, в которой они находятся хронически десятилетиями", - подчеркнул премьер-министр.

"Хватит уже людям страдать в такой прекрасной стране как Украина от того, что уровень их жизни является достаточно низким", - подчеркнул он.

В этом контексте глава правительства отметил, что решения относительно повышения минимальной заработной платы вдвое, заработной платы украинским учителям, врачам, ГСЧС-никам - являются необходимыми и направленными на то, чтобы вернуть все внимание государства на человека, украинского гражданина".

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"И человек, который работает, должен получать нормальную заработную плату. Мы только начинаем этот путь", - заверил премьер-министр.

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Сегодня на твое имя тоже можно открыть офшор и положить туда 10 баксов - Ты будешь преступником?
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Я не президент. І у Пеці там зовсім не 10 баксів.)))
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Это не имеет значения - Лично Порошенко не открывал на себя счет в офшорах - это сделали те кого об этом не просили.
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насколько я помню эти журналисты якобы и в Тони Блера тоже офшоры нашли
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Может пусть для начала липецкое кодло прекратить разворовывать хотя бы те налоги, которое мы уже платим?
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Тебе известно о таком факте? Ты поймал кого либо за руку? Тогда ты преступник который скрывает преступление и должен разделить срок вместе с ворами.
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я бы на месте Гройсмана уменьшил инфляцию путем минимальную зарплату сделал бы не 1600,и не 3200,а 800 гривен..
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инфляция уменьшается путем уменьшения гривневой массы!! но если изьять гривны чем грося будет платить ЗП бюджетникам?!!
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В смысле, хватит уже страдать, идите работайте, нищеброды.
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когда уже украинцы, выгонят из своего дома Украины - пейсатых воров??
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сначала молчим как рабы когда нам тычут зарплату в конверте, а потом ноем, ноем, ноем...
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В гос. компании Укрпочта сказали зарплата 2200 с нового года не нравится увольняйся.И кто бреше?
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"Хватит уже людям страдать в такой прекрасной стране как Украина" - натякає, шо пора виїжджати?
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гройсманенко,не бреши , ніколи ваша нація нікому не робила щось добре ........лише тільки горе .
«Ожидать честности и правды от іydeя - то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки» - Манави Аль Маулид - арабский мыслитель ,ученный (IX век).
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так сделай сам себе добрэ ,и не скули . и не жди что тебе кто то добре сделает . сам себе сделай .
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мойша петрович............ .......ты зачем себя в #0ny eьeschь ?
будет вАМ Коліївщина...буде .
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каждый живёт в меру своих способностей . мир цыничный . живут хорошо практики , а романтики так себе , подживают своими мечтами или виновных в своих неудачах ищут .
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Украина конкурент на мировом рынке,так что не обольщайтесь,особенно "братством" Путлера и его кооператива ОЗЕРО с Крысами кремля нам не по дороге,так было есть и будет...
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по моему пока порошенко только и дел, что Коломойского прижал,
из зависти и корысти, надо полагать
а ахмету 1,2 лярда зелени простили
вот и вся реформа панамского патриота порошенки
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Каким образом? Гуманитаркой сепаратистам на Донбасс которую провозили контробандными методами?
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возит ахмет под контролем пети, не бреши
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так порошенко и завидует по этой причине
он похоже чванливый поц
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Сейчас киберполиция сидит и вычисляет каждый IP адрес крашенных ватников и сепаратистов, а потом в один день БАЦ - и зрадодрочеры испарятся навеки.
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Ця бідолаха , вочевидь , зміну все ніяк не допрацює ... Мінстець премії позбавив ..))
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это верят ли, даже в той самой России более жёстко действуют с разными призывами которые якобы подстрекают к разным революциям и действиям направленным против государства, да, эти методы явно не демократические но в состоянии войны с государством которое тратит на пропаганду миллиарды рублей такая жёсткая политика бы не помешала
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ну вот, мусора, концлагеря
порошенко не даром сынок камуняки
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где тут про Порошенка идиот? он тебе уже наверное в кошмарах сниться? ты во сне наверное его имя как мантру повторяешь... ты реально больной...
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"методы явно не демократические но в состоянии войны с государством которое тратит на пропаганду миллиарды рублей такая жёсткая политика бы не помешала"

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вы в серьёз думаете что проблема в форуме ?
вы слышали что люди на улице говорят ?
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важно то что люди на улице говорят. десяток липецких троллей погоды не делают, поэтому не стоит тратить нервы на то чтобы кому-то что-то здесь доказывать.
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А почему в бюджете 2017 опять заморожены пенсии - хватит страдать?
Почему стипендии отменяют, почему вводят налоги даже на неработающих украинцев?
Может пора новой власти ответить за все свои преступления?
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Спасибо Гройсману, который показал нам, как управлять страной», - предприниматели массово снимаются с регистрации • http://ln.is/antikor.com.ua/artic/xQma8 ….
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как говорят прохороботы это неправильные предпрениматели и они платитли не правильные налоги
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О сколько нам открытий чудных
Готовит Новый год!
И Гройсман, сын ошибок трудных,
И Минфин, парадоксов друг....
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І головне - Мінстець безжальний
погрожує , нас всіх , віддати СБУ ... ))
"Порошенко , Янукович - віші нари будуть поруч !!!" (с) - сьогодні , на факельних маршах , це буде лунати по всій Україні !
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Та воно думає, шо то як на базарі:- сьогодні прогнав бабку з семками, а завтра там вже мужик з батарейками стоїть.)))
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У меня есть очень четкое ощущение, только на вопрос в какой части тела это ощущается Гройсман на уточняющий вопрос отвечать отказался. Неужели они все лунатики или живут в параллельном мире((((

Источник: http://censor.net.ua/n421873
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Собаки лают, а караван все равно превращается в современный поезд.
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порохосос, Украина уже приехала - на паперти, ограблена и разорена барыгами вальцманами-гнуцманами....
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да, да,да... вы козломордые уже 100 раз дефолт прогнозировали и замерзания без газа, но что то никак
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Ну ДА, Ну ДА
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для чужинцев гроцманов-вальцманов, Украина - это только ресурс для грабежа..
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Стоп! Давайте хотя бы сегодня будем чуть толерантнее друг к другу и обойдемся без оскорблений. Да и админам отдых нужен.

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ну през же сказал - "ошибок не повторю, другим не дам". теперь - "все в семью". с таким разкладом лично гройсману точно будет "экономический рост".
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Грося у пороха научился врать на Новый Год и перед выборами
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Та не в пороха. Тора пише, шо обманути гоя - то не гріх.
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Зря не верите гройсману. Странные вы...Ніна Южаніна давно всё в интервью рассказала..и как она считает все будет ЗА-ШИ-БИСЬ. пыспыс. После просмотра "аудитор" устойчивое ощущение, что это фильм-прогноз на это год. Жить станет хАрАшо, жить станет веселей!
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главное что никто из них не говорить кому будет хорошо а кому веселей
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Ненависть зависит от раждражительности,
раздражительность от гордости,
гордость от тщеславия,
тщеславие от неверия,
неверие от жестокосердия,
жестокосердие от нерадения,
нерадение от лени,
лень от уныния,
уныние от нетерпеливости,
нетерпеливость от самолюбия...
Скажете Каламбур? нисколько..
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Преподобный Макарий Египетский,Духовные Беседы...
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Ты в свободное от безделья время почитываешь старцев ? Феноменально Аморалы в правительстве и раде Почитывают Гари Гарисона Желязны опусы св Пафнутия Работнички минстеця почитывают преподобного Макария В то время как Украина под чутким руководством пархатых Все больше и больше напоминает сборище нищих старцев
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Как зрадодрочеров колотит! Видать посленовогодний бодунище начался.
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Всё чаще вспоминается расстрел парламента в Армении.
А к чему я это = пусть каждый додумает сам.
ЮТУБ.
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Просте і кардинальне вирішення багатьох проблем.
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год или полтора назад я уже тут царапал такой пост,Украиной управляет до сих пор Данилыч...
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В программе мвф говорилось, что рост экономики не может быть больше 6%. Так что это всё наивные ожидания Гройсмана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Хватит уже людям страдать в такой прекрасной стране как Украина", - Гройсман обещает "прорыв" и "качественный экономический рост" в 2017 году
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