 "Хватит уже людям страдать в такой прекрасной стране как Украина", - Гройсман обещает "прорыв" и "качественный экономический рост" в 2017 году

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью телеканалу Espreso.tv, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"У меня есть очень четкое ощущение, что мы сможем обеспечить прорыв в 2017 году, качественный экономический рост. Мне важно, чтобы от этого экономического роста была обратная связь. Цифры 1-2-3% мне не так интересны, они важны, но я бы хотел, чтобы человек почувствовал: когда люди почувствуют, что ситуация меняется, что соответственно не просто сегодня-на-сегодня, а есть и сегодня понятная ситуация, и прогнозируемая ситуация на будущее, это самое главное", - уверен премьер-министр.
Он отметил, что в прошлом году удалось стабилизировать ситуацию и со второй половины года экономика демонстрирует рост. На следующий год в Государственном бюджете заложен макроэкономический прогноз на уровне роста в 3%.
"Это только первые ростки, потому что людям это пока не совсем ощутимо. Важно две вещи: заработать средства в бюджет страны от развития национальной экономики и потом честно перераспределить", - отметил он.
Гройсман отметил, что честное перераспределение денег Государственного бюджета в пользу граждан дает возможность делать шаги по повышению социальных стандартов.
Так, он напомнил, что с 1 августа прошлого года правительство ввело электронную систему публичных закупок ProZorro при осуществлении государственных закупок, что уже сэкономило 8 млрд грн. Также с началом реформы таможенной службы ежемесячно она дает перевыполнение планов поступлений таможенных платежей на 1,5-2-2,5 миллиардов гривен.
"Это те ресурсы, которые мы можем направлять на экономическое развитие и отдавать людям, уменьшать дефицит Пенсионного фонда", - привел примеры глава правительства.
Экономический рост в стране будет стимулировать в частности создание большего количества рабочих мест и выработку конкурентного украинского продукта, отметил Гройсман.
"Развитие экономики является тем фундаментом, на базе которого мы можем построить разнообразные мероприятия, которые позволят вырвать людей из той бедности, в которой они находятся хронически десятилетиями", - подчеркнул премьер-министр.
"Хватит уже людям страдать в такой прекрасной стране как Украина от того, что уровень их жизни является достаточно низким", - подчеркнул он.
В этом контексте глава правительства отметил, что решения относительно повышения минимальной заработной платы вдвое, заработной платы украинским учителям, врачам, ГСЧС-никам - являются необходимыми и направленными на то, чтобы вернуть все внимание государства на человека, украинского гражданина".
"И человек, который работает, должен получать нормальную заработную плату. Мы только начинаем этот путь", - заверил премьер-министр.
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«Ожидать честности и правды от іydeя - то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки» - Манави Аль Маулид - арабский мыслитель ,ученный (IX век).
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будет вАМ Коліївщина...буде .
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из зависти и корысти, надо полагать
а ахмету 1,2 лярда зелени простили
вот и вся реформа панамского патриота порошенки
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он похоже чванливый поц
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порошенко не даром сынок камуняки
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вы слышали что люди на улице говорят ?
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Почему стипендии отменяют, почему вводят налоги даже на неработающих украинцев?
Может пора новой власти ответить за все свои преступления?
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Готовит Новый год!
И Гройсман, сын ошибок трудных,
И Минфин, парадоксов друг....
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погрожує , нас всіх , віддати СБУ ... ))
"Порошенко , Янукович - віші нари будуть поруч !!!" (с) - сьогодні , на факельних маршах , це буде лунати по всій Україні !
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Источник: http://censor.net.ua/n421873
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раздражительность от гордости,
гордость от тщеславия,
тщеславие от неверия,
неверие от жестокосердия,
жестокосердие от нерадения,
нерадение от лени,
лень от уныния,
уныние от нетерпеливости,
нетерпеливость от самолюбия...
Скажете Каламбур? нисколько..
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А к чему я это = пусть каждый додумает сам.
ЮТУБ.
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