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Все про:хакер (502) Трамп (381) кибербезопасность (56)

 Трамп о причастности России к кибератакам на США: "Это мог быть кто-то другой. Я знаю то, что другие люди не знают"

Избранный президентом США Дональд Трамп вновь заявил, что сомневаетсяв том, что к кибератакам на политические партии в США причастна Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, что это несправедливо, если мы не знаем. Это мог быть кто-то другой. Я также знаю то, что другие люди не знают, поэтому мы не можем быть уверены", - сказал Трамп.

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На вопрос, о какой именно информации идет речь, он ответил: "Вы узнаете во вторник или в среду."

Трамп не стал ничего уточнять, однако добавил, что любой компьютер является объектом взлома.

"Это очень важно. Если у вас есть что-то очень важное, напишите это и передайте курьером, по-старому", - сказал он, добавив, что ни один компьютер не является безопасным и его "не волнует, что они говорят".

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Можно поздравить американских идиотов , выбравших себе куйловую подставку в президенты , наподобие Януковоща . Только расслабленные , с зажиревшем мозгом , идиоты , могли так подставить передовую страну , и свою спокойную жизнь .
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трамп как лох, верит словам фуйла и повторяет - ихтамнет!


а лохи долго кресло в БД не занимают.
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ДРогозин-на-орбите‏@LyapunovS
Думаю это самый лучший символ 2017 года для Россиюшки: Петух из навоза


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Рука гавно метать устала...лепкой занялась...
Чето не удивительна...)))
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в прошлом годе ентот микельанджело гоФняную свежемороженную елку изваял..выше своей халабуды!
теперь совершенствует мастерство!)
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Скоро будет этот тупой Трамплин придатком педерации, и говорить что сша вернулась на родину
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Ничто так не радует кацапню , как поглаживание по башке от американца
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так озвучь свою версию, Трампушка.
Людям интересно.
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все самое интересное нас ждет впереди?
Да он интриган!
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У среду обещался!)скажет,что китай,,,он их не любит...
вообще,он - пещерный дЭдушкО ...советует важную инфу на бумажке писать и посыльными отправлять!,так надежней,)

хоть бы это были самыые сложные завороты моска...но увы!
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Американцы выбрали своего Лёню-Космоса..
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не то что мы. Выбор Порошенко это лучший выбор для Украины! Спасибо майдану за него! Я не представляю- что было бы с экономикой страны, если бы не он и его команда.
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Важко бути черговим ботом коли всі п'ють бояру а тобі навіть рідину для вани не лишили ?
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Порошенку выбрал не Майдан - Майдан расчистил место. А выбрали его не приученные думать бараны..И тем самым всё похерили.
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в этом флаконе много чего намешано,дурной запашок от бжирика тож несется..
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Тоесть это существо решило противоставить себя ЦРУ и ФБР??
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Как-то мельком видел передачу, так там, владелец элитного ресторана говорил и подтверждал, что дружит с сыном Трампа. ФСБ на такие заведения и их владельцев, наверно, внимания не обращают...
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Проблема Трампа, как и нашего руководства державы, в том что они прежде всего бизнесмены, а не государственники. Про курьера вообще хохма, а если перестраховаться и пользоваться голубиной почтой в 21-ом веке?!
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з Новим роком дорогі українці!
В Новому році бажаю Вам здоровя добра і достатку .а також 2 найкращих новин про смерть Хуйла і його напарника Трампа!
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Трамп ще нічого такого не зробив щоб бажати його смерті , не перебільшуйте .
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В психологии есть понятие пограничного дискурса - то есть манеры психики видеть мир на гране психоза. Еще не болезнь - но сильное напряжение на грани срыва, отображенное в речи.

)))
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кого это он собирается обвинить выгораживая рассию? клоунада...
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Да уж, в общем Пенс может уже может готовится стать президентом
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Карикатуристы Charlie Hebdo поместили на обложку новогоднего номера президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

«На этой неделе Charlie ищет надежный сайт, чтобы перепродать два дерьмовых подарка: пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знать», - говорится на странице издания.http://comments.ua/world/570610-oblozhku-novogodnego-nomera-charlie.html
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Алі , в мене в сусіда син наразі відпочиває в Туреччині , каже що було три теракта , нічого не чув ?
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В Туреччині до кінця розслідування не публікують про це. За кордоном більше знають ніж там.
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Если этот придурок и дальше будет продолжать в таком же духе,то ему надо поподробнее ознакомиться с процедурой импичмента.
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через пол года в сша осознают что выбрали идиота.................
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А бумажное письмо (по почте или курьером) не "является объектом взлома"?
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телефонує ватник з спб (колишній коханець), каже: С праздником вас!
Підхоплюю: невже х*ло здозло?
у відповідь: бииииип.
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Может он так кацапам булки расслабляет? Сразу после праздников он встречается с ЦРУ, может там ему доступно объяснят, что Америку не позволено никому позорить?
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Обьяснят. Надо будет, сделают еще одного Кеннеди
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Может просто перестать выбирать президентами 70-летних дедушек и не позориться?
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В Америке ручного сената, как хуйло Думу организовал, не будет.
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Та шо тут обсуждоть,нажрался и бред чирикает ))) грусно конечно што теперь поддержки ждать неоткуда и карлик продолжит нас убивать.
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Сделавший из мухи слона пускай сам его и кормит


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та уже помалу вырисовывается его понимание, чего другим не ъватает... чехова бы ему почитать, палату N6
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Ну уж кому кому а трампу не выгодно пересмотр выборов из за кибераттак
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Трамп вполне может не закончить свой президентский срок, он еще не вступил в должность а американцы уже обвиняют его в предательстве.
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Поздравляю американцев со сказочным долбодятлом в лице это старого рыжего клоуна. Скучно жить им стало. Веселье скоро начнется по всему миру. Пора китайцам уже начинать всех нагибать, иначе полный бардак и конец цивилизации. Украинцам надо заняться ядерным оружием, не афишируя это.
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А чего тогда Обамыч санкции вводит, а конгресс поддерживает?
Шото тут не то, без серъезных доказательств такие вещи не делаются, а доказательства судя по всему таки есть.
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Так "мог быть" или таки кто-то другой? Сказал "А"-говори и "Б", а то знает он...
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Уж явно он "гладит головку россосеи" (взято из вышенаписанного), а это наталкивает на мысль, что будет мочить Ху#ла! Типа, сейчас тактика, расслабить соперника перед боем...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп о причастности России к кибератакам на США: "Это мог быть кто-то другой. Я знаю то, что другие люди не знают"
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