 Трамп о причастности России к кибератакам на США: "Это мог быть кто-то другой. Я знаю то, что другие люди не знают"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я думаю, что это несправедливо, если мы не знаем. Это мог быть кто-то другой. Я также знаю то, что другие люди не знают, поэтому мы не можем быть уверены", - сказал Трамп.
На вопрос, о какой именно информации идет речь, он ответил: "Вы узнаете во вторник или в среду."
Трамп не стал ничего уточнять, однако добавил, что любой компьютер является объектом взлома.
"Это очень важно. Если у вас есть что-то очень важное, напишите это и передайте курьером, по-старому", - сказал он, добавив, что ни один компьютер не является безопасным и его "не волнует, что они говорят".
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а лохи долго кресло в БД не занимают.
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Думаю это самый лучший символ 2017 года для Россиюшки: Петух из навоза
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Чето не удивительна...)))
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теперь совершенствует мастерство!)
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Людям интересно.
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Да он интриган!
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вообще,он - пещерный дЭдушкО ...советует важную инфу на бумажке писать и посыльными отправлять!,так надежней,)
хоть бы это были самыые сложные завороты моска...но увы!
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В Новому році бажаю Вам здоровя добра і достатку .а також 2 найкращих новин про смерть Хуйла і його напарника Трампа!
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)))
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«На этой неделе Charlie ищет надежный сайт, чтобы перепродать два дерьмовых подарка: пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знать», - говорится на странице издания.http://comments.ua/world/570610-oblozhku-novogodnego-nomera-charlie.html
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Підхоплюю: невже х*ло здозло?
у відповідь: бииииип.
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Точно вам говорю...
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Шото тут не то, без серъезных доказательств такие вещи не делаются, а доказательства судя по всему таки есть.
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