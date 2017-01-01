 Полиция задержала группу сталкеров, которые проникли в зону отчуждения отмечать Новый год

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.
Жители Киевщины 28 и 30 лет, 23-летний житель Харьковской области и 25-летняя жительница Луцка вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма и собирались встретить Новый год в г. Припять.
В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Молодым грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.
665 7
Полицейские застрелили мужчину, который нападал на прохожих и порезал медсестру в психдиспансере в Хмельницком. ФОТОрепортаж(167)
Террористы "ДНР" заявляют о задержании украинского "шпиона"(12)
Полиция продолжит операцию по ликвидации нелегального игорного бизнеса, - и. о. начальника департамента Нацполиции Вязмикин. ВИДЕО(3)
Гражданин Украины, разыскиваемый Интерполом за изнасилование и избиение, задержан в аэропорту(4)
Ляшко и Ко уничтожают заповедное озеро в Клавдиево. ВИДЕО(0)
СБУ перекрыла международный канал поставки психотропов в Украину. ФОТОрепортаж(6)
Пограничники помогли полицейским задержать грабителя банка на Одесчине(1)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1) придурки
2) мародеры
3)ПРИЗЫВНИКИ....(эти могут косить под 2 других варианта)...
Ответить
Ответить
Ответить