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Все про:задержание (4733) Киевская область (1304) Нацполиция (5301) ЧАЭС (313) Чернобыль (322)

 Полиция задержала группу сталкеров, которые проникли в зону отчуждения отмечать Новый год

Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили четырех сталкеров во время патрулирования зоны отчуждения, в нежилом доме, в районе отселенного села Иловница Иванковского района.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

Жители Киевщины 28 и 30 лет, 23-летний житель Харьковской области и 25-летняя жительница Луцка вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма и собирались встретить Новый год в г. Припять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернобыльская зона отчуждения постепенно превратится в зону инвестиционной привлекательности, - Зубко

В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Молодым грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.






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А зачем задерживали? Не надо мешать природе....
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Здесь может быть несколько вариантов:
1) придурки
2) мародеры
3)ПРИЗЫВНИКИ....(эти могут косить под 2 других варианта)...
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И что? Почему 450 штук воров в верхораде полиция не трогает, а этих пацанов-экстремалов задержала? Доблестная полиция вау... Героическая... Фу бл...
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Это пока не сталкеры, о отмычки простые.Хорошо что не нарвались на слепых псов или кровососов. Не говорю уже о контролере.И не попали в трамплин или электру.
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