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Все про:Новый год (639) поздравление (541) Турчинов (3037)

 "2017 год должен быть годом наших побед, нашего единства, роста силы и мощи Украины!", - Турчинов поздравил украинцев с Новым годом

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поздравил украинцев с Новым годом, пожелав всем ярких событий, положительных эмоций, новых достижений, достатка, любви и счастья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

Далее приводим текст поздравления без изменений:

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

"Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с Новым годом!

Совсем скоро 2016 год станет историей. Он был чрезвычайно сложным для всех: для нашего государства, для наших граждан, и прежде всего, - для воинов, которые стоят на переднем крае нашей обороны. Они и сейчас, в эти праздничные дни, защищают нашу страну от сильного и жестокого врага. Обязательно вспомните о них во время новогодних поздравлений в кругу родных и близких.

В 2016 году, впервые за три года войны, мы не уступили ни одного метра своей земли агрессору. Даже наоборот, шаг за шагом, системно выталкиваем их с нашей территории. Это только начало, и следующий, 2017 год, должен быть годом наших побед, нашего единства и роста силы и мощи Украины!

Новый год - это всегда надежда на обновление и перемены, это всегда ожидание чудес и праздничное воодушевление. Желаю, чтобы 2017 Новый год для вас наполнился добрыми делами, яркими событиями, положительными эмоциями и новыми достижениями. Пусть он войдет в ваши дома с миром, достатком и процветанием. Любви вам и счастья! Пусть Господь благословит ваши семьи и нашу Украину! С Новым 2017 годом!", - отметил Александр Турчинов в своем поздравлении.

Смотрите также: "Ми є тут для того, щоб у вас була рідна земля. Все дуже скоро буде добре!", - бойцы на передовой поздравили украинцев с наступающим Новым годом. ВИДЕО
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Про войну помним. Про погибших и покалеченных помним. Но и вы, олигархическая власть, тоже не забывайте! Между набиванием карманов и взаимными разборками вспоминайте хоть иногда об интересах страны и нас, ее граждан.
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нет хрен вам, как раз таки. Запомни, Крым будет украинским в 2017г кацап, так и запиши
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То что мы вернем , тебе в страшном сне присниться . Хуепудало кокзломордое .
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не думаю что диванные войска сильно повлияют на возврат Крыма
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На прошлой неделе он говорил что, без решения государства никаких импровизированных блокпостов в зоне АТО не будет, то есть не будет никакой блокады...
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Жги пастор!!!!!
вата ссытся кипятком только от одной фамилии
Палим вату вагонами!!!
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2017 год никому ничего не должен. Он будет таким, каким его сделают граждане Украины.
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Сейчас начнут раскручивать НФ с минусовым рейтингом. Опять воскрешат якобы "кровавого пастора" в борьбе за рейтинги.
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2017 год будет очень и очень,поскольку это год Столетия Трёх КацаПсинских Майданов для соседа ненасытного,ворюги и террориста,убийцы и живодёра...,всегда надо быть НАЧЕКУ..
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Стало известно, почему Трамп не сможет защитить Кремль от новых санкций США: сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал важную деталь полномочий Конгресса



Влиятельный американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм объяснил, почему возможная лояльность Трампа к Путину и Кремлю не является непреодолимой проблемой для введения новых санкций против РФ.

Он подчеркнул, что согласно Конституции США президент страны не сможет пойти против воли большинства Конгресса. Он рассказал о том, как устроена демократия в США: президент является мощной фигурой и главнокомандующим, однако Конгресс - это совершенно другая ветвь власти, у которой есть возможность и полномочия принять новые санкции против России.
Президент страны может согласиться с опубликованным документом и поставить под ним свою подпись. Но если 66% парламента (две трети) утверждают голосованием санкции, то они автоматически становятся законом, при этом мнение президента и его роль в этом вопросе уже не играют никакой роли.
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кацаПсинам такие детали и тонкости неведомы,это что кинжал в Сердце
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СЛАВЯНСК 🇺🇦 ‏@Slavyansk_UA 4 ч.4 часа назад
#Славянск 1.01.2017 17:00 от Соборной площади и до памятника Шевченко пройдет факельное шествие в честь 108-й годовщины дня рождения Бандеры


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Граждане ЛИТВЫ выбрали человека года-самым популярным стала Президент ЛИТОВСКОЙ Республики Далиа ГРИБАУСКАЙТЕ . Она знает что такое руський " мир " .
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а знаете где я это увидел? на ДОНЕЦКОМ форуме УКРАИНЦЕВ.....

уважаемые украинцы, временно находящиеся в оккупации! Дорогие друзья! Лично я очень рад что далеко на Донбассе и Крыму есть УКРАИНЦЫ. Вы делаете очень много для нашей с вами страны. ВЫ ЕСТЬ! Это уже много. СПАСИБО!!!!
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ты прямо сейчас идешь на половой орган причем быстрыми шагами. перевожу на понятный для тебя язык - пшло нахер животное вонючее
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Самолайк це ознака того що в твоїй родині ти зайняв переше місце по ідіотизму
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Как мы в Украине уважаем Кровавого пастора. Александр Валентинович, живите 100 лет и наводите ужас на врага. Дай Господь Вам долгих лет жизни и давите падлу кацапскую фашистско-кацапско-человеконенавистнечискую во всех её проявлениях.
Зі Святом Вас, пан Турчинов. Живіть 100 років та вбивайте своїм прізвищем та ділом нашіх сусідських сук-ворогів кацапських.
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Не люблю пасторов,которые были комсоргами.Суди не пословам,но по делам его.
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Я не пастор, но комсоргом был в школе. И что теперь? В Сибирь?
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Не звертай уваги , він не розуміє що більшість була в комсомолі та й у партіі теж були нормальні люди .
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Судя по твоим ранним комментариям,ты свой.Но это очень большая редкость. На Западе не рисковали.И не ошиблись.
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Я смотрю, наш пастор одним своим упоминанием вызывает у ватного стада приступы диареи.
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РАБссия страна непредсказуемая и может произойти всё что угодно,напомню вам даты кацаПсинских Майданов..
1)Майдан 27февраля-2 марта 1917 года,отречение от престола царя Николашки-Готторбского.
2)Майдан 4 июля 1917 года,чЛенинцы решили взять власть,но Временное Правительство утопило в крови краснопузых.чЛенин сбежал в Финляндию,а затем в Любимую Германию,погибли тысячи людей и чЛенина должны были казнить..
3)Майдан 7-8 ноября 1917 года,красноперые шакалы взяли власть после холостого выстрела Авроры типа по Зимнему дворцу..,который защищали ЖЕНЩИНЫ РАБссии,мужиков к той дате не нашлось..
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не наши , а ваши! и 14 И 15 тоже должны быть , ан, нет, война мешала всему этому ,кроме воровства элитой!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"2017 год должен быть годом наших побед, нашего единства, роста силы и мощи Украины!", - Турчинов поздравил украинцев с Новым годом
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