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 Вступил в силу закон о госбюджете на 2017 год

1 января 2017 года вступил в силу закон Украины о государственном бюджете на 2017 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ.

21 декабря Рада приняла бюджет на 2017 год.

Доходы госбюджета определены в сумме 731,03 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 673,74 млрд грн, доходы специального фонда - 57,3 млрд грн.

Расходы Государственного бюджета определены в сумме 800,02 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 739,7 млрд грн, расходы специального - 60,32 млрд грн.

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Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 77,55 млрд грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 62,34 млрд грн, специального фонда - 15,2 млрд грн.

Предельный объем госдолга установлен на уровне 1,717 трлн грн, предельный объем гарантированного государством долга - 579,4 млрд грн.

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Прожиточный минимум установлен в 2017 году с 1 января на уровне 1544 грн, с 1 мая - 1624 грн, с 1 декабря - 1700 грн, а для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2017 - 1355 грн, с 1 мая - 1426 грн, с 1 декабря - 1492 грн; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 - 1689 грн, с 1 мая - 1777 грн, с 1 декабря - 1860 грн; трудоспособных граждан: с 1 января 2017 - 1600 грн, с 1 мая - 1684 грн, с 1 декабря - 1762 грн; граждан, утративших трудоспособность: с 1 января 2017 - 1247 грн, с 1 мая - 1312 грн, с 1 декабря - 1373 грн.

Минимальная зарплата в следующем году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс грн, в почасовом размере - 19,34 грн.

Предусмотрены доходы в размере 721,398 млрд грн, расходы - 790 млрд грн, дефицит - 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.
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Аж страшно читать, цены как в европе а зарплата 150$ и то не у каждого будет, половину посокращают, не дай Бог заболеть,никто не поможет, еще плюс война,как были простые люди нищими так и помрут
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І не кажіть. Скоро ми всі помремо, бо на Чумацький шлях насувається Туманність Андромеди

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И льготы учасникам АТО тоже там отменили, но об этом никто не напишет.
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А зарплаты избранникам народным хоть увеличили, а то вдруг подохнут
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Европа потому и боится без виза, наши как ломанутся туда, в основном с провинции, они сами безработными станут, начнется забастовка ихних профсоюзов
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