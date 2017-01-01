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Все про:Обама (1582) помощь (3109) Стамбул (135) США (11545) теракт (1904) Турция (1715)

 Обама предложил Турции помощь США в связи с терактом в Стамбуле

Действующий президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с терактом в стамбульском ночном клубе и отправил команду специалистов на помощь турецким властям.

Об этом заявил представитель Белого Дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сегодня во второй половине дня (31 декабря - Ред.) президент заслушал отчет от отдела национальной безопасности относительно теракта в Стамбуле", - заявил спикер Белого Дома Эрик Шульц.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Теракт в ночном клубе Стамбула: 39 погибших и около 70 раненых. ФОТОрепортаж

"Президент выразил соболезнования по невинно утерянным жизням и направил команду на помощь турецким властям, которая также будет держать его в курсе событий", - сказал Шульц.

Сообщается также, что Обама в данное время отдыхает на Гавайях.

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Хуйло как раз таки успел, убил десятки людей
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Счет на сотни(?) тысяч ...если не на миллионы уже...
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Помаш не нужно было бы аказывать если бы трус абама не играл бы с курдами.
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Вообще то оба они играют с курдами, но каждый преследуют свою цель.
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Лучше бы Обама ранее перестал критиковать политику Эрдогана, которую поддерживает много турок.
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курды и турки это как наши чиченцы с дагами и россияне. Я думаю что войны не будит а так же Эрдоган найдет типо Кадырова который за деньги из ЕС будет держать смирными своих боевеков. вот и все. Обама там ничего не сможет если только не начнется война. и вообще какието дикости творяться в Турции с начало года
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Юля , не лезь в политику , попробуй себя в котиках .
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проще позвонить другу Владимиру и попросить чтобы успокоил своих бойцов
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В турции санта клаус вообще подозрительная личность, шмонать надо было при входе тщательно.
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Мир катится в пропость . Все знают кто , все знают как , но стесняются сказать .
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Интересно , почему ЦН не говорит о других терактах в Турции ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбама предложил Турции помощь США в связи с терактом в Стамбуле
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