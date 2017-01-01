 Обама предложил Турции помощь США в связи с терактом в Стамбуле

Об этом заявил представитель Белого Дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Сегодня во второй половине дня (31 декабря - Ред.) президент заслушал отчет от отдела национальной безопасности относительно теракта в Стамбуле", - заявил спикер Белого Дома Эрик Шульц.
"Президент выразил соболезнования по невинно утерянным жизням и направил команду на помощь турецким властям, которая также будет держать его в курсе событий", - сказал Шульц.
Сообщается также, что Обама в данное время отдыхает на Гавайях.
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