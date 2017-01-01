 Главарь "Востока" Ходаковский заявил о ликвидации 200 боевиков своего батальона в 2016 году: "Идет, конечно, убыль. Идут серьезные потери"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил один из главарей боевиков Александр Ходаковский во время интернет-конференции.
Так, на видео, которое обнародовано на сепаратистском канале в YouTube боевик заявил (с 24 минуты): "У нас официально подтвержденных за 2016 год 200 погибших и около 300 раненых. Это почти 70% от той цифры потерь, которые мы понесли за период войны 2014-15 года. 2016 год, как не странно, год этого очень непонятного перемирия привел "Восток" к таким потерям".
Ходаковский добавил, что эти потери включают боевиков из так называемого подразделения внутренних войск, из "подразделения "11 полка" и теробороны".
"Напомню, что "Восток", как находился на самом неприятном - западном направлении, так и находится. Сейчас производит там ротации, но внутри себя. Один батальон самый потрепанный вывелся с промзоны (Авдеевки - ред.), его заменил другой батальон. Но "Восток" ожил. Мы сами себя ротирутием, сами себя меняем. Идет, конечно, убыль. Идут серьезные потери. Ну, что ж другого выхода нет. Мы знали, на что шли...", - посетовал главарь боевиков.
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10 дней в Троицком нет света и воды из-за обстрела со стороны боевиков, - ОБСЕ(13)
Оказывается "ДНР" и "ЛНР" готовили еще 5 лет назад на территории Пидароссии:
https://youtu.be/5F1AsZUCuiA
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Всё подробно расписано.
http://www.rossia3.ru/Regions/doneck_0711 …
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та і слава богу!
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Жодної коми нема.
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12 год ·
ТАКИ ДИВО Є!
Дякуємо тим, хто в цю новорічну річ зробив Центру Миротворець достойний подарунок: Сховище даних та жорсткі накопичувачі (16 терабайт) для зберігання доказової бази про злочини бойовиків і їх посібників, російських найманців та російських військових злочинців.
Це дійсно круто!
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Очень опасные и да наверно сознательные украинцы намного образованнее этих твареи, но от этого твари не становятся менее опаснее. Поэтому и потерь у украинцев меньше, потому что там работает голова.
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200 двухсотых и 300 трехсотых.
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Хай дівчата гарні ходять.
Гроші в хаті прибувають
Чарки хай не просихають.
Хай лунає у долині,мова наша соловїна.
Хай дитячий ллється сміх
За це випити не гріх.
Щоб українська земля закопала москаля
Щоб їм хліба не шматка,жито не родило,
шо би жерла лободу ця ворожа сила.
Щоб їм голови знесло,пірья в горлі поросло.
Щоб горіли їхні хати..
Другу чарку вип*єм,брате.
З НОВИМ РОКОМ.Україно!!!
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Хочу подякувати нашим ЗСУ за те, що святкуємо Новий рік, а не Новый год.
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Где-то в статьях я встречал, что укаинских воинов за2016 год погибло чуть меньше 200. Так получается что ВСУ очень хорошо пропалывает ряды пидоРаSSов. Отлично. Молодцы.
Желаю в новом году еще больших успехов. И постарайтесь этот успех перенести и на внутренний фронт - ВФ = ВР.
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Ну точно ничем хорошим!
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PS: костяк "востака" образца весны 2014 составляли ярые ("идейные") мрази, донецко-харьковские настоящие сепаратисты, готовившихся к тому, что сейчас творится, ещё с 2004 года. Слава богу, что этих сучар осталось совсем немного - как "идейных", их бросали и на ДАП, и на авдеевскую промзону - под наши пулемёты.
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