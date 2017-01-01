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Все про:боевик (17663) оккупация (6380) Донбасс (11679)

 Главарь "Востока" Ходаковский заявил о ликвидации 200 боевиков своего батальона в 2016 году: "Идет, конечно, убыль. Идут серьезные потери"

За 2016 год было уничтожено 200 боевиков так называемого батальона "Восток", который принимает участие в составе российских террористических сил в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил один из главарей боевиков Александр Ходаковский во время интернет-конференции.

Так, на видео, которое обнародовано на сепаратистском канале в YouTube боевик заявил (с 24 минуты): "У нас официально подтвержденных за 2016 год 200 погибших и около 300 раненых. Это почти 70% от той цифры потерь, которые мы понесли за период войны 2014-15 года. 2016 год, как не странно, год этого очень непонятного перемирия привел "Восток" к таким потерям".

Ходаковский добавил, что эти потери включают боевиков из так называемого подразделения внутренних войск, из "подразделения "11 полка" и теробороны".

Смотрите также: Под Волновахой задержан танкист из "ДНР", - Нацполиция. ВИДЕО

"Напомню, что "Восток", как находился на самом неприятном - западном направлении, так и находится. Сейчас производит там ротации, но внутри себя. Один батальон самый потрепанный вывелся с промзоны (Авдеевки - ред.), его заменил другой батальон. Но "Восток" ожил. Мы сами себя ротирутием, сами себя меняем. Идет, конечно, убыль. Идут серьезные потери. Ну, что ж другого выхода нет. Мы знали, на что шли...", - посетовал главарь боевиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве", - Савченко заявила о подготовке новой встречи с главарями боевиков Захарченко и Плотницким
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- Тут, товарищ Ходаковский, опять палит контору.
Оказывается "ДНР" и "ЛНР" готовили еще 5 лет назад на территории Пидароссии:
https://youtu.be/5F1AsZUCuiA
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так он же кадр сбушный .куда своего мочить
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"Идет, конечно, убыль. Идут серьезные потери"

та і слава богу!
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Мы сами себя вротируем...мы сами себя ибем и сами родим...оно это подразумевало
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Надеюсь что убитые уёбки хоть на том свете прозреют от хуйловской пропаганды...
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З Новым годам,сябры ! Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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А весна близится. К пустырям Луганды потянулись бульдозеры, чтобы расчистить место для новой, свежей падали. Рассея очищается не токма стекломоем и бояркой...
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жесть конечно. у нас на роботе кстати появился украинец. у него есть даже паспорт ну не паспорт а такая книжка с печатями что он беженец. и он говорил что уехал из Констановки потому что не хотел воевать а их хотели заставить пойти в ополчение.
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Оля, а куда пропали грамматические АшиПки?
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Айпад исправил-так ему захотелось. Так куда пропали АшиПки, Юля?
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Початок кожного речення пишеться з великої літери.
Жодної коми нема.
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Те, которые были в твоих комментах раньше-грамматические.
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Вы задаете слишком много вопросов, статистический рашист может ответить только на один вопрос в определенный промежуток времени, в основном это " хочешь есть?" " хочешь выпить?". А вы спрашиваете " так куда пропали АшиПки?" Да оно уже забыло что что то писало пол часа назад
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Он не украинец, это генетическое рашистское испорожнение ,которое проживало на территории Украины во втором ,или третьем поколении . Так что оно ваше, забираите .
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Причем ,Улинька , украинцы рашистам всегда говорили , забирайте всех рашистов которых вы когда то завезли в Украину , если они не чувствуют себя украинцами , а чувствуют себя рашистами, так забираите и заселите ими свои пустыри , необъятной дикои страны. Но нет же , надо шахтеров Бурятии переть в Донбасс под видом донецких шахтеров, в итоге еще и в Бурятии никого не останется , передохнут от пуль бендеровцев.
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мне страшно читать что каждый украинец готов убить меня только за то что я русская. три года я на этом форуме уже.
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Да, блин! А сейчас этим батом мой знакомец командует. Олег Буцкой. "Полковник", мля. Негодяй, неудавшийся убийца моего кореша, почти полупокер, альфонс реальный и просто сволочь, по жизни. Если читаешь Цензор, Олежка, то будь ты проклят!
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Я уже читал,раннее.Не сомневайся.Он свое получит.Как и все менты,вырощенные для разбоя.
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ой,а что же на это скажет даунецкая шлюха депутаны Лещенко? Небось,соплями и слезами вся залилась))))
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Миротворець
12 год ·

ТАКИ ДИВО Є!
Дякуємо тим, хто в цю новорічну річ зробив Центру Миротворець достойний подарунок: Сховище даних та жорсткі накопичувачі (16 терабайт) для зберігання доказової бази про злочини бойовиків і їх посібників, російських найманців та російських військових злочинців.
Це дійсно круто!
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Заметили ? Даже само это существо говорит о своих сородичах не как о homo sapienes ! УБЫЛЬ!!!! Так и есть "убыль поголовья"
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Это, конечно, хорошая новость. А плохая, что пополнение находится...
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Пол тыщи в однои россииско-бандитскои групприровке убыли. хорошие результаты украинцы!
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У нас гибнет цвет нации,патриоты,студенты,оперные певцы,люди с двумя высшими,со стороны орды всякий генетический мусор,отрыжки сгоревших от стекломоя родителей дегенеративного матаролы и им подобные.
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Такие твари как мотороллы, рожденные в пьяном угаре, выросшие на помоике россииской ,мелкие недокормыши, завистливые, жестокие и прыткие как хишники( прототип Путин ).
Очень опасные и да наверно сознательные украинцы намного образованнее этих твареи, но от этого твари не становятся менее опаснее. Поэтому и потерь у украинцев меньше, потому что там работает голова.
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Так ведь пехотный батальон - это около 300 солдат (3 роты). Выходит, 2/3 л.с. уже удобряют украинский чернозем или вернулись в РФ в рефрижераторах, а на их место пришли новые. Ротация, однако.
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Всіх вітаю з Днем народження Степана Андріцовича Бандери,та Новим роком.
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Как-то символичненько:
200 двухсотых и 300 трехсотых.
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Ходоковский,береги свой "восток". Для показаний на суде против тебя.
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Хай хлібець на полі родить,
Хай дівчата гарні ходять.
Гроші в хаті прибувають
Чарки хай не просихають.
Хай лунає у долині,мова наша соловїна.
Хай дитячий ллється сміх
За це випити не гріх.


Щоб українська земля закопала москаля
Щоб їм хліба не шматка,жито не родило,
шо би жерла лободу ця ворожа сила.
Щоб їм голови знесло,пірья в горлі поросло.
Щоб горіли їхні хати..
Другу чарку вип*єм,брате.

З НОВИМ РОКОМ.Україно!!!
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Примерно такую картину я часто наблюдаю в деревне Гросрорсдорф под Дрезденом на задне дворе у крестьянина стоят с иголочки мессершмидт М-109, Фокке-Вульф и Як3 и вот также вокруг пасутся овцы.
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Уинстон Черчилль ‏@Churchill_N1 3 ч.3 часа назад
Хочу подякувати нашим ЗСУ за те, що святкуємо Новий рік, а не Новый год.


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Как мне помнится из 60-70-х годов мотострелковый батальон это са. 400 единиц. Это получается за год батальон полностью уничтожен, даже с крышечкой.
Где-то в статьях я встречал, что укаинских воинов за2016 год погибло чуть меньше 200. Так получается что ВСУ очень хорошо пропалывает ряды пидоРаSSов. Отлично. Молодцы.
Желаю в новом году еще больших успехов. И постарайтесь этот успех перенести и на внутренний фронт - ВФ = ВР.
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Ну может они и знали на что шли,но вот чем это всё для них закончится они себе даже не представляют.
Ну точно ничем хорошим!
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Генетический мусор дальше "пожрать, поспать и вокруг одни жидобандеровцы" мыслить не в состоянии. О том, что "Восток" - это затычка в любой дырке и "ротация в направлении гробов" личного состава там - 100% в год, известно ещё с мая 2014 года, когда в ДАП их крошили десятками.

PS: костяк "востака" образца весны 2014 составляли ярые ("идейные") мрази, донецко-харьковские настоящие сепаратисты, готовившихся к тому, что сейчас творится, ещё с 2004 года. Слава богу, что этих сучар осталось совсем немного - как "идейных", их бросали и на ДАП, и на авдеевскую промзону - под наши пулемёты.
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Стратегия Вооруженных сил Украины является правильной и дает отличные результаты ... Хорошо организованная оборона и контратаки.. ... В результате рос.- фашистские оккупанты несут большие потери, понемногу освобождается родная Украинская земля и Украина соблюдает Минские соглашения ... Слава Украине ! ...
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перспективы у этого козла нерадужные, не захар зашкварит, так бывшие коллеги из СБУ... а и давно пора, он едва ли не единственный подготовленный командир из местных
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлаварь "Востока" Ходаковский заявил о ликвидации 200 боевиков своего батальона в 2016 году: "Идет, конечно, убыль. Идут серьезные потери"
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