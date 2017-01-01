 "200 убито, 300 ранено в бригаде "Восток" за 2016 год" - террорист Ходаковский рассказал о потерях одной из частей российских наемников

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил один из главарей боевиков Александр Ходаковский во время интернет-конференции.
Так, на видео, которое обнародовано на сепаратистском канале в YouTube боевик заявил (с 24 минуты): "У нас официально подтвержденных за 2016 год 200 погибших и около 300 раненых. Это почти 70% от той цифры потерь, которые мы понесли за период войны 2014-15 года. 2016 год, как не странно, год этого очень непонятного перемирия привел "Восток" к таким потерям".
Ходаковский добавил, что эти потери включают боевиков из так называемого подразделения внутренних войск, из "подразделения "11 полка" и теробороны".
"Напомню, что "Восток", как находился на самом неприятном - западном направлении, так и находится. Сейчас производит там ротации, но внутри себя. Один батальон самый потрепанный вывелся с промзоны (Авдеевки - ред.), его заменил другой батальон. Но "Восток" ожил. Мы сами себя ротирутием, сами себя меняем. Идет, конечно, убыль. Идут серьезные потери. Ну, что ж другого выхода нет. Мы знали, на что шли...", - посетовал главарь боевиков.
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Круговорот дерьма в природе.
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некуй на ,,промку" шастать.
СЛАВА ГЕРОЯМ!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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