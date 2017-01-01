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 "200 убито, 300 ранено в бригаде "Восток" за 2016 год" - террорист Ходаковский рассказал о потерях одной из частей российских наемников

За 2016 год было уничтожено 200 боевиков так называемого батальона "Восток", который принимает участие в составе российских террористических сил в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил один из главарей боевиков Александр Ходаковский во время интернет-конференции.

Так, на видео, которое обнародовано на сепаратистском канале в YouTube боевик заявил (с 24 минуты): "У нас официально подтвержденных за 2016 год 200 погибших и около 300 раненых. Это почти 70% от той цифры потерь, которые мы понесли за период войны 2014-15 года. 2016 год, как не странно, год этого очень непонятного перемирия привел "Восток" к таким потерям".

Ходаковский добавил, что эти потери включают боевиков из так называемого подразделения внутренних войск, из "подразделения "11 полка" и теробороны".

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"Напомню, что "Восток", как находился на самом неприятном - западном направлении, так и находится. Сейчас производит там ротации, но внутри себя. Один батальон самый потрепанный вывелся с промзоны (Авдеевки - ред.), его заменил другой батальон. Но "Восток" ожил. Мы сами себя ротирутием, сами себя меняем. Идет, конечно, убыль. Идут серьезные потери. Ну, что ж другого выхода нет. Мы знали, на что шли...", - посетовал главарь боевиков.

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Почему ты, сцука продажная ходаковский, сам ещё не в убыли?
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Ну не клинический же он идиот чтобы с наганом вести ушлепков в атаку. Он у них мысль, а мыслю убивать нельзя. Он в тепле и безопасности, сыто-пьяно и рука на чем-нибудь волосатом лежит.
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"Жало любительской войны погнулось о железные галушки. Блицкриг сорвался. Сегодня Русский мир прячет набитые в Донбассе фингалы и неотвратимо перерождается в мелкий уголовный террор... Украинская затея может тлеть еще долго, но горнило погасло - и в нем ничего не выковалось. Разумеется, пара тысяч россиян приобрела навыки в поджогах, краже ковров, а также узнала новые техники изнасилования. Конечно, всякие знания полезны, но это немножко не то, что требовалось Кремлю". (А.Невзоров)
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Хай дохнуть як воші ці кляті виродки,кацапо-фашисти !!!!
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єто убыль больше половины батальона=))
некуй на ,,промку" шастать.
СЛАВА ГЕРОЯМ!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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ВСУ,давай так и дальше! Выполним и перевыполним!Даешь встречный план!
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Валера,мы и за будущее Беларуси воюем. Чем больше подохнет кацапов на Донбассе, тем меньше их будет у вас в случае чего, не дай Бог. Живе Беларусь!
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200 двухсотых и 300 трёхсотых? так простенько? )) он прям, как троцкий.
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что хорошего? соотношение умерших с 2ух сторон примерно равное
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Тупо не читатель?Потери по ОДНОМУ типа "соединению","бригаде Восток".
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ну не об стену же они убиваются. умирают в боях. а в таких типах боевых действий обычно соотношение 1 к 1
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Сука,ну как ещё ВАЛЬЦЕВУ объяснить?Свой язик не понимаешь, тормоз?Или,падла,на работе и тупо решил позадрачивать?
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"Напомню, что "Восток", как находился на самом неприятном - западном направлении" А ви, недоноски як були на самом хреновом напрямку так там і залишились. Источник: http://censor.net.ua/n421865
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Что-то слишком "круглые" цифры у него получаются: "200-х"-200, "300-х" -300
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Prijatno razguljivatj po hrjusskim kladbishcham - tak mnogo etovo djerjma sgnjilo, i skoljko jeshch sgnjijot! Slava UKRAINA!!! Gerojam Ukraini SLAVA!!!
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Пусть рсцелует предатель за это своего кровавого кремлёвского ублюдка.
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Если официально 200, то в реальности 400-500.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"200 убито, 300 ранено в бригаде "Восток" за 2016 год" - террорист Ходаковский рассказал о потерях одной из частей российских наемников
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