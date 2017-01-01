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Все про:Новый год (639) Нацполиция (5301)

 Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно, - Нацполиция

В праздничных мероприятиях приняли участие около 1,1 миллиона граждан. Резонансные ДТП и нарушения общественного порядка на территории страны не зарегистрированы.

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Украине прошли 680 новогодних массовых мероприятий. В них приняли участие почти 1,1 млн. человек, сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Наиболее многолюдные мероприятия состоялись в Днепропетровской (в 99 мероприятиях приняли участие 700 тысяч человек), Запорожской (50 тысяч человек, 48 мероприятий), Одесской (43 тысячи человек, 17 мероприятий) и Тернопольской (38 тысяч человек, 31 мероприятие) областях.

Публичную безопасность и порядок во время их проведения обеспечивали 7 тысяч сотрудников полиции и 1 тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Смотрите также: Пьяный полицейский въехал в ограждение городской елки в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Нарушений публичного порядка не допущено. На дорогах государства в новогоднюю ночь резонансные дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.






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Какой нафиг спокойно. Хулиганы Пашинского бутылкой чуть не убили.
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"..чуть не убили..." - жаль была бы приятная новость в первый день нового года
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Так, с ним же в 17 часов случилось. Наверное, ночь начинается, когда не темно, а когда ночная смена заступает. В 20:00.
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- Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета, - сказал
Бендер.
При этом он заметил, что окно комнаты выходит во внутренний двор.
- Какая клевета? - спросил редактор.
Остап долго разворачивал экземпляр "Станка". Оглядываясь на дверь, он
увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери,
то легко можно было бы просунуть руку и открыть замок изнутри.
Редактор прочел указанную Остапом заметку.
- В чем же вы, товарищ, видите клевету?
- Как же! А вот это: "Пострадавший отделался легким испугом".
- Не понимаю.
Остап ласково смотрел на редактора и на стул.
- Стану я пугаться какого-то там извозчика. Опозорили перед всем ми-
ром. Опровержение нужно.
- Вот что, гражданин, - сказал редактор, - никто вас не позорил, и по
таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем.
- Ну, все равно, я так этого дела не оставлю, - говорил Остап, поки-
дая кабинет.
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но сначала заработал бутылкой по голове..

хотел помочь починить машину...но видать лицом не внушил доверия....
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неправильно.
правильно будет так - в новогоднюю ночь нац полиция спала спокойно
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А у нас, в Мариуполе, вааще ничего и не могло произойти! У нас Петр Алексеич ночевал. И Маккейн! Так шо- представляю я- меры безопасности.
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Надеюсь Петух(2017 год) не будет таким же пиdaroм,как Обезьяна(2016 год).


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Ось і добре. Я взагалі о першій годині ліг спати.
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Везунчик! А я- ошибся. Поспал, перед Новым Годом... Потому- до 5 утра бодрствовал. Если бы не обязательный визиты - не встал бы...
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Это многолетняя привычка, выработанная ответственным отношением к своему физическому здоровью. Иначе из-за травм в молодости я бы уже был инвалидом.
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Зато зарегистрировано резонансное количество полицейских дармоедов на дорогах и в городах.
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Да ,то что депутаты маленько поохотились на людей ,то всё фигня .....
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Немного не в тему.. Не скажу как в столице, но у нас- в районом городке, новый год уже не той. Народу меньше и нет праздничного настроения . Контраст с прошлыми годами большой .
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хохолики, с новым Вас... урааа
москалик ВСВ
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З днем народження Степана Андрійовича москалик
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шо ти тут розхрюкався жертва бояришника! давай
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На боярышник- непохоже. Ты б тогда пальчиком в буковки вряд ли попал. Разве тока- на ощупь. Ну, признавайся- шо это было? Стекломой? Ты ему не изменяешь?
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и хорошо. Новый Год это празник для радости. я вот коталась на коньках часа три. падала все время и было смешно всем и мне тоже :D ноги только болят но это ерунда. зато повеселилися с Новым Годом!!!
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Дякуємо вам друзі, хто привітав Україну та українців зі Святом Нового Року. Й вам усім з вашими родинами хай буде добробут, щастя та довголіття. Зі Святом усіх добрих людей в Україні. Хай живе Україна та буде Мир з перемогою в Україні !!!

Хай усім людям в Україні буда щастя, хто вважає себе українцем не зважаючи на свою національність.
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ВНИМАНИЕ! К окупездолам Крыма добавились этой ночью пророссийские одесские провайдеры кабельного ТВ. Совершен тихий захват информационного поля - ИЗ СПИСКА ТЕЛЕКАНАЛОВ ЗАЧИЩЕНЫ ВСЕ (!!!) ЧАСТНЫЕ КАНАЛЫ УКРАИНСКОГО ВЕЩАНИЯ. Некоторые отключали прямо в 00:00 прерывая исполнение Государственного Гимна Украины!!!
Исключение составили Перший, Рада, а также (ТА ДАММММММ!!!! ) 5 канал Порошенко! Их оставили, как ни странно! Особенно странно про 5 канал - видимо, чтоб еще больше подлить масла в огонь сеператистской одесской топки и развить больше жгучей ненависти к Президенту Украины.
Что характерно, с утра ни один (!) сайт даже и не упомянул об этом информационном теракте.
Зато вовсю идет трансляция российских и других иностранных каналов в кабельных сетях Одессы. Как обычно, крутится советская ностальгическая классика и американский рождественский контент. Главное достигнуто - АБСОЛЮТНАЯ ЗАЧИСТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ОТ УКРАИНСКИХ КАНАЛОВ.
А вы говорите Чонгарская вышка, Карачунская вышка на ТРЕТИЙ ГОД после сноса.)))
Вон и сносить ничего не надо. Отключили сепаратюги, что захотели, воспользовавшись долбо*бами из ВР, которые напринимали под видом законов всякой хрени. И ничего им за это не будет! Никакие Ярошы, Тягнибоки, Минстеци им ничегошеньки не сделают, не говоря уже о прикормленных кабанах из одесской самообороны.... Грустно как-то год начался, не по украински!
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Опаньки! Так это выходит- не тока в Мариуполе! У нас не отключили, но качество трансляции было отвратительное! Снежило экран... Тю, блин. Мне такое в башку не пришло, что это- целенаправленно. Списал на возможные технические неполадки.
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Украина провела новогоднюю ночь,тихо и спокойно-все занимались онанизмом.Кто это сотворил-став те плюсики .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовогодняя ночь в Украине прошла спокойно, - Нацполиция
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