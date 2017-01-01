 Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно, - Нацполиция

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Украине прошли 680 новогодних массовых мероприятий. В них приняли участие почти 1,1 млн. человек, сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
Наиболее многолюдные мероприятия состоялись в Днепропетровской (в 99 мероприятиях приняли участие 700 тысяч человек), Запорожской (50 тысяч человек, 48 мероприятий), Одесской (43 тысячи человек, 17 мероприятий) и Тернопольской (38 тысяч человек, 31 мероприятие) областях.
Публичную безопасность и порядок во время их проведения обеспечивали 7 тысяч сотрудников полиции и 1 тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Нарушений публичного порядка не допущено. На дорогах государства в новогоднюю ночь резонансные дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.
789 43
"Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторю. И другим – не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО(532)
Люди массово едут из оккупированного Крыма на материковую Украину встречать Новый год(251)
Гройсман поздравил украинцев: "Самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития"(181)
Знаковые и самые запоминающиеся фото 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ФОТОрепортаж(26)
Страны, где не празднуют Новый год(0)
Знаковое и самое запоминающееся видео 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ВИДЕО(50)
Путин решил не поздравлять Порошенко и Обаму с Новым годом(219)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бендер.
При этом он заметил, что окно комнаты выходит во внутренний двор.
- Какая клевета? - спросил редактор.
Остап долго разворачивал экземпляр "Станка". Оглядываясь на дверь, он
увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери,
то легко можно было бы просунуть руку и открыть замок изнутри.
Редактор прочел указанную Остапом заметку.
- В чем же вы, товарищ, видите клевету?
- Как же! А вот это: "Пострадавший отделался легким испугом".
- Не понимаю.
Остап ласково смотрел на редактора и на стул.
- Стану я пугаться какого-то там извозчика. Опозорили перед всем ми-
ром. Опровержение нужно.
- Вот что, гражданин, - сказал редактор, - никто вас не позорил, и по
таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем.
- Ну, все равно, я так этого дела не оставлю, - говорил Остап, поки-
дая кабинет.
Ответить
Ответить
Ответить
хотел помочь починить машину...но видать лицом не внушил доверия....
Ответить
правильно будет так - в новогоднюю ночь нац полиция спала спокойно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
москалик ВСВ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!
https://www.youtube.com/watch?v=QdDo3gLz6xw
Ответить
Хай усім людям в Україні буда щастя, хто вважає себе українцем не зважаючи на свою національність.
Ответить
Исключение составили Перший, Рада, а также (ТА ДАММММММ!!!! ) 5 канал Порошенко! Их оставили, как ни странно! Особенно странно про 5 канал - видимо, чтоб еще больше подлить масла в огонь сеператистской одесской топки и развить больше жгучей ненависти к Президенту Украины.
Что характерно, с утра ни один (!) сайт даже и не упомянул об этом информационном теракте.
Зато вовсю идет трансляция российских и других иностранных каналов в кабельных сетях Одессы. Как обычно, крутится советская ностальгическая классика и американский рождественский контент. Главное достигнуто - АБСОЛЮТНАЯ ЗАЧИСТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ОТ УКРАИНСКИХ КАНАЛОВ.
А вы говорите Чонгарская вышка, Карачунская вышка на ТРЕТИЙ ГОД после сноса.)))
Вон и сносить ничего не надо. Отключили сепаратюги, что захотели, воспользовавшись долбо*бами из ВР, которые напринимали под видом законов всякой хрени. И ничего им за это не будет! Никакие Ярошы, Тягнибоки, Минстеци им ничегошеньки не сделают, не говоря уже о прикормленных кабанах из одесской самообороны.... Грустно как-то год начался, не по украински!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить