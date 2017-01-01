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Все про:Стамбул (135) теракт (1904)

 Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле

После случившегося в новогоднюю ночь террористического акта в Стамбуле украинское консульство открыло "горячую линию".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Консульство Украины в Стамбуле.

В сообщении отмечается: "В связи с терактом в Стамбуле Генконсульство открыло горячую линию +90 530 612 55 77.
В случае необходимости просим также граждан направлять обращения и информацию на электронный адрес ГКУ gc_tr@mfa.gov.ua и страницу Генконсульства в Фейсбуке

Тем временем, департамент консульской службы МИД в твиттере отмечает: "Полиция Стамбула не сообщает гражданство погибших и раненых. Консул пытается установить, нет ли среди пострадавших украинцев".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Теракт в ночном клубе Стамбула: 39 погибших и около 70 раненых. ФОТОрепортаж

Напомним, десятки людей погибли и были ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.


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Чертов кошмар! Во, дают терры! А всё было так зашибись, в Турции. В Босфор прыгать- это нечто! Пытаюсь себе представить эту кровавую кашу... Не получается.
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Хочу спросить Вас как военного историка (я тоже в определенной части историк): какие войы в мире были подобные сегодняшней в Украине (типа гибридные)?
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Похоже на единственный вариант- октябрь 1938-го. Вторжение в Судеты.
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хйуло очень многие приемы использовал,копируя фашистов....и не только речи и слоганы!

оно завклюбом в ГДР не зря торчало...что-то почитывало...
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Согласен по аннексию Судет. Я спорил с Чубакой сегодня и приводил пример 1984 года при войне Эритреи и Эфиопии, где на стороне Эиопии воевали советские без опознавательных знаков.
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Так ты знаешь- я ж им снаряды возил! И вот эти, которые без опознавательных, военные советники, рассказали: их из Сомали просто в 24 выставили! Под автоматами. Ну... они погрузились на наши пароходики и переехали в Эфиопию. Им- по хрену было- как воевать. И - с кем. Там бы кабздец им был, если бы не кубинская дивизия. Комдивом был- приемный сын Фиделя. Там... рассказывать и рассказывать.
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А еще советский десант грузовыми самолетами с дозаправкой в Болгарии отправляли в Эритрею...Трупы своих тоже грузили в самолет...
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совок был построен на костях и крови своих же людей...многочисленные интернациональные долги красножопых делали калеками и пушечным мясом Украинцев...прореживая" инакомыслие...

сейчас хйуло так бурятов на донбасях "успокаивет" ..
в чите и округах рузькЭ вообще не осталось...их узкоглазая молодежь вырезает, не стесняясь..
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Тут будет трудно не найти виновных в этом терракте, после нынешнего перемирия в Сирии, и убийства посла Расеи в Турции.

Это уже не говоря о том, шо сиирйцы, скорее произвели терракты на территории Расеи, которая их постоянно бомбит.

Кроме того, если немного вернуться назад, то после сбитого турками расейского самолета, в Турции была произведена серия террактов.
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Да все очень просто)))) турцыи не нужно пад кагота лажиться и тем взять под жосткий кантроль курдов и рассийских депломатов и все быстро прекратится
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