 Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Консульство Украины в Стамбуле.
В сообщении отмечается: "В связи с терактом в Стамбуле Генконсульство открыло горячую линию +90 530 612 55 77.
В случае необходимости просим также граждан направлять обращения и информацию на электронный адрес ГКУ gc_tr@mfa.gov.ua и страницу Генконсульства в Фейсбуке
Тем временем, департамент консульской службы МИД в твиттере отмечает: "Полиция Стамбула не сообщает гражданство погибших и раненых. Консул пытается установить, нет ли среди пострадавших украинцев".
Напомним, десятки людей погибли и были ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
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оно завклюбом в ГДР не зря торчало...что-то почитывало...
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сейчас хйуло так бурятов на донбасях "успокаивет" ..
в чите и округах рузькЭ вообще не осталось...их узкоглазая молодежь вырезает, не стесняясь..
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Это уже не говоря о том, шо сиирйцы, скорее произвели терракты на территории Расеи, которая их постоянно бомбит.
Кроме того, если немного вернуться назад, то после сбитого турками расейского самолета, в Турции была произведена серия террактов.
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