 Нападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - Пашинский о ночном инциденте под Киевом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Пашинский отметил: "Вечер перед Новым годом прошел для меня, к сожалению, очень неприятно. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами посреди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые находились рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. У меня был пистолет, и я сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда я лежа выстрелил ему в ногу.
Мы перевязали ему рану, тут же вызвали скорую и полицию. Я почти в норме. Нападавший в больнице приходит в себя. Полиция разбирается что это было".
В свою очередь в Нацполиции Киевской области отмечают: "Инцидент произошел вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковщини между местным жителем и одним из народных депутатов, который защищаясь от нападающего применил огнестрельное оружие. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Народный депутат около 17 часов возвращался домой. В одном из сел Васильковщины автомобиль нардепа свернул на неосвещенную часть дороги, посередине которой был оставлен микроавтобус без габаритных огней и водитель едва смог избежать столкновения. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана - он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу нападавшему.
После чего народный депутат оказал раненому неотложную медицинскую помощь, вызвал скорую и наряд полиции. 38-летнему жителю Васильковщины оказана медицинская помощь.
Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента".
По данным МВД, напавший на Пашинского мужчина ранее уже привлекался к ответственности за причинение легких телесных повреждений.
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Что, например, было бы если бы у нас был принят закон о свободном приобретении, хранении и использовании короткоствольного, огнестрельного оружия.
Тогда бы дефективный обьяснил его ошибку предельно деликатно и корректно.
Если бы это не помогло, то лишь одно упоминание об оружии и тем более его демонстрация, мгновенно привела бы в чувство хулигана, который воспринял "волыну" Дефективного за "резинку". И теперь подведем итог:
1. Тогда бы не было раненого....
2. Слава Богу, что на месте Дефективного не оказался простой безоружный "раб". А то бы мы сейчас имели одного калеку или труп и одного "раба"-ЗЕКа.
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Так, чотири кулі були випущені у нижні кінцівки. Ще 5 вогнепальних поранень загиблий отримав у район живота. Також відомо, що 8 із 9 куль були навиліт.
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Тогда это ЧМО не то что с машины выходить, - в окно смотреть и обсыраться будет!
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Вот и сделай выбор. Когда на тебя мужик с бутылкой бросился, ты бы чем предпочел обороняться - графином или пистолетом?
Как я понимаю, Пашинский (я не в теме кто он и за кого - за белых или за красных) в принципе мог их всех на месте положить, целясь в отпитую кукушку. Ведь по всему выходит, что действовал хладнокровно, расчетливо и умело. А значит, если б хотел, то не ногу прострелил ногу чюдаку на букву М.
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чтобы сделать замечание
для замечаний есть полиция
а так можно оправдать любое преступление
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хотелось бы услышать версию пострадавшего
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