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Все про:нападение (1533) Пашинский (435) стрельба (2061)

 Нападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - Пашинский о ночном инциденте под Киевом

Народный депутат Украины Сергей Пашинский заявил о том, что между ним и неизвестным гражданином произошел инцидент на дороге в Киевской области. Нардеп сделал замечание водителю на не включенные габаритные огни, а в ответ гражданин набросился на него с бутылкой. Пашинский отметил, что после удара по голове бутылкой вынужден был применить оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Пашинский отметил: "Вечер перед Новым годом прошел для меня, к сожалению, очень неприятно. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами посреди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые находились рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. У меня был пистолет, и я сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда я лежа выстрелил ему в ногу.

Мы перевязали ему рану, тут же вызвали скорую и полицию. Я почти в норме. Нападавший в больнице приходит в себя. Полиция разбирается что это было".

В свою очередь в Нацполиции Киевской области отмечают: "Инцидент произошел вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковщини между местным жителем и одним из народных депутатов, который защищаясь от нападающего применил огнестрельное оружие. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Народный депутат около 17 часов возвращался домой. В одном из сел Васильковщины автомобиль нардепа свернул на неосвещенную часть дороги, посередине которой был оставлен микроавтобус без габаритных огней и водитель едва смог избежать столкновения. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана - он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу нападавшему.

После чего народный депутат оказал раненому неотложную медицинскую помощь, вызвал скорую и наряд полиции. 38-летнему жителю Васильковщины оказана медицинская помощь.

Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента".

По данным МВД, напавший на Пашинского мужчина ранее уже привлекался к ответственности за причинение легких телесных повреждений.
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Хотелось бы кое что обьяснить этому дефективному...
Что, например, было бы если бы у нас был принят закон о свободном приобретении, хранении и использовании короткоствольного, огнестрельного оружия.
Тогда бы дефективный обьяснил его ошибку предельно деликатно и корректно.
Если бы это не помогло, то лишь одно упоминание об оружии и тем более его демонстрация, мгновенно привела бы в чувство хулигана, который воспринял "волыну" Дефективного за "резинку". И теперь подведем итог:
1. Тогда бы не было раненого....
2. Слава Богу, что на месте Дефективного не оказался простой безоружный "раб". А то бы мы сейчас имели одного калеку или труп и одного "раба"-ЗЕКа.
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В цій історії є одне запитання до пашинського - Що він сам робив в лісі в такий пізній час? Ну не підсніжники ж він там шукав...Думаю відповідь на це запитання лежить в багажнику його автівки поруч зі снайперською гвинтівкою..😕😕😕
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Эой Чупакадабре надо было бутылку в задницу воткнуть! Мразь конченная!
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ты извращенец? Садист?
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Выходил из машины с пистолетом в руках. Значит рассчитывал наказать "быдло". В вежливую просьбу переставить машину не верю ни разу. Пашинский вообще вызывает устойчивое чувство омерзения
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Проезжая ночью в лесу и заметив толпу пьяных мужиков необходимо остановиться ( особенно если ты сам или с семьей) и сделать им замечание. ПДД пункт 1, раздел 1, параграф 1. За неостановку штраф 52 грн.
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Пашинский прям герой из вестерна главная кандидатура на роль в 6 крепком орешке
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У Хмельницькому застрелений патрульними чоловік з шилом отримав 9 куль - джерела

Так, чотири кулі були випущені у нижні кінцівки. Ще 5 вогнепальних поранень загиблий отримав у район живота. Також відомо, що 8 із 9 куль були навиліт.
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Эх мужик... Учили же "подранков не оставлять"! Ну ничего, Паршивцеву будет кому радости добавить.
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При всій неповазі до депутатів давно прийшов до висновку, що пяних відморозків на дорогах дуже багато. Дуже хорошо . що одному х таких дали по нозі. а було б краще по голові. Бидла на дорогах повно і тільки такими методами можна це хамство зменшити.
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согласны. но при всем неуважении к пьяному быдлу на дороге - ОЧЕНЬ хочется, чтобы Плешинский все эти комменты прочитал и понял, что действительно про него НАРОД думает!
Тогда это ЧМО не то что с машины выходить, - в окно смотреть и обсыраться будет!
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если честно, я не Пашинский, но когда читаювот такие комменты моих соотечественников на цензоре ... мне хочется уехать из этой страны (а не то что на нее работать).
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что это за ненависть 1го января ? Вы совсвем офанарели или просто еще не протрезвели ?
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интересно, а в этой ветке ты не видишь признаков присутствия "быдла"? Помоему большинство комментов можно отнести к этой категории.
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и большинство из этих пьяных отморозков--мажоры разного уровня ,а не простые крепостные!
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А вот если бы они были в равных условиях, мужик с бутылкой, а депутат с графином, кто бы победил?
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А почему депутат с графином, а не ты сам? Ты же не заговоренный, правильно?
Вот и сделай выбор. Когда на тебя мужик с бутылкой бросился, ты бы чем предпочел обороняться - графином или пистолетом?
Как я понимаю, Пашинский (я не в теме кто он и за кого - за белых или за красных) в принципе мог их всех на месте положить, целясь в отпитую кукушку. Ведь по всему выходит, что действовал хладнокровно, расчетливо и умело. А значит, если б хотел, то не ногу прострелил ногу чюдаку на букву М.
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Пусть покажет запись видеорегистратора. Наслово верить нельзя. А вот вспоминая фото Пашинского в Верховной Раде, с факом(оттопыренным средним пальцем) и скрюченной рожей с вываленным набок языком, доверие исчезает напроч. Доверять надо только проверенным фактам: доллар 28,5 , повышение налогов для "фоп" за три дня до нового года (даже для тех,кто не получает прибыли), новые налоги в пенсионный фонд (так называемая накопительная система).Сумашедшие очереди и смертоубийство чпшников,пытающихся закрыть свой многострадальный "фоп", и на этом фоне барыжные фирмочки,которые за 300-500 грн решают эту проблему. Так поступают только наперсточники при власти.После такого нае...лово верить всяким Пашинским,Яценюкам,Гройсманам-Вальцманам,себя не уважать.
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А кто такой Вальцман, пень ты ольгинский?
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вполне правдоподобно, таких как Пашинских единицы, а вот быкующего пьяного быдла на дорогах миллионы и дело тут не в нем, окажись там обычный гражданин - получили-бы от пьяной компании по полной и он и пассажир и никто-бы не помог, вот о чем надо думать
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так что героя украины дать пашинскому за прострел украинских граждан да?!! ну заодно и беркуту они то же граждан стреляли!!
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я же сказал речь не о нем ВООБЩЕ, каждый должен иметь право и возможность защититься
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право то ты имеешь но не более!! ХА ХА ХА почитай законы!!
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если ты в украине и не представитель так сказать элиты то ТОКО ПРАВО так как закон о самозащите у нас еще из совка говоря по простому самозащита запрещена даже если есть оружие!!
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Может все так и было . Вот только скажите , вы бы остановились в темном лесу , с женой в машине , выйдя и машины , что бы сделать замечание двум мужикам с необозначенной машиной ? Нормальный человек просто объехал , что бы не подвергать опасности жену , и свою машину . Ну максимум приостановился , и сделал замечание , опустив стекло . Это только безбашенный идиот вышел из авто . Вы считаете Пашинского идиотом ? Что-то не так в этой истории .
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Пашинский привык, что он депутат, и еще один аргумент - пистолет в кармане. Непонятно, почему он дал ударить себя по голове бутылкой. Ведь могли же и пистолет отобрать....
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Пистолет в кармане не аргумент ! Сейчас столько оружия , что ребята могли оказаться не с бутылкой , а с автоматом . А то , что он депутат , да ещё возглавляющий такой важный комитет , в первую очередь натолкнуло бы его на мысль об покушении . Машина в лесу , с потушенными габаритами , с непонятными мужиками. Тут все хмуро . А якобы нападение с бутылкой выдумка , для оправдания на применение оружия !
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Если бутылка - выдумка, то Пашинскому нужно было еще и по башке самому себя треснуть (или жену попросить). Почему нет комментариев от другой стороны или от их родственников?
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А вы , что читали врачебное заключение из отделения травматологии ? Или видели выложенное видео с видеорегистратора ? Я так понимаю просто у вас принцип жизни " написанному верить".
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часто сам выходишь из машины
чтобы сделать замечание
для замечаний есть полиция
а так можно оправдать любое преступление
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Если Пашик говорит, что это было в лесу, а полиция утверждает что это случилось в селе, то надо прочесать весь район и допросить всех простреленных!
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Депутат не мог проехать,т.к. руль вращался сам по себе. Но по любому поверят жиду.
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Нужно разрешить населению иметь оружие.Чтобы не какой-то бутылкой ,обороняться..
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Так тот с бутылкой вроде как не оборонялся, а нападал.
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От таких , как Пашинский можно только обороняться . Ну какой нормальный остановится в темном лесу , с женой в машине , выйдет из неё , что бы двум мужикам делать вливание о якобы не включённых габаритах ?
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Если у нас в Украине перед законом все равны так почему свое мнение высказывает депутат и нет мнения противоположной стороны? Да потому что в нашей стране была не революция достоинства а передел с кровопролитием и жертвами невинно убиенных. В результате к власти пришли такие как эта мерзость.
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и кое -кто сказал что он ошибок других (яныка по потере власти ) не повторит!
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журналисты
хотелось бы услышать версию пострадавшего
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Ну падлушинському можна тільки подякувати за такий подаруночок - ще один аргумент для прийняття закону про зброю, хоча в воюючій краіні і так ціаргументи тільки упороті не бачать і сциклива влада...
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Наконец народный мститель напал на руководителя секты рекетиров!. Жаль что у последнего дубовый чан! Выдержал...
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а вот небыло б у пашинского волыны - молча проехал бы мимо, как 99% наших запуганных агрессивным жлобьем сограждан, и не рискнул бы здоровьем делать замечания пьяной быкоте. Зато имея ствол на кармане, ощутил себя хероем... Деградация населения - прямое следствие политики, которую проводят в этой стране вот такие вот пашинские. И то что этой мартышке на дороге дали по голове - это только цветочки...
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Жлобство должно быть наказано, Пашинский - молодец. Может быть, и себе пистолет завести?
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А кто такой Пашинский.? А-а-а- Это ТОТ САМЫЙ, что бандита не побоялся, Крутой, Мужик. Кремень. Вот такого в Президенты НАДО. как его ?.э-э-. ПАШИСКИЙ !!!
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...а был бы и у мужика пистоль -- за бутылкой бы и договорились по-мирняку... -- и обоим бы в голову ударили брызги шампанского... ...НГ, всё ж...*)
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Фрик пашинский нашел силы вальнуть скотобыдло... Если даже это так, расследовать надо наитщательнейшим образом
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У новорічні свята зайвий раз виходити на вулицю не хочеться, стільки неадекватних підпитих придурків!
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Подавляющее число комментов свидетельствует лишь о любви народа к власти. А так, народная забава - бросание какашками все равно в кого.
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Пока наши неприкасаемые будут ходить с оружием а простой народ с голыми руками порядка в этой стране не будет. Пусть сдохнут все депутаты и страна не пострадает .Выберем других. Может не ошибемся. С нами Бог и Украина!
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У кого из неприкасаемых в шестерках мразь? Я ольгино имею такое отношение как морская свинка к морю. ДЕБИЛ!
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если все так и было, правильно Пашинский сделал, пьяного быдла хватает, в следующий раз ни он, ни его попутчик за бутылку не схватятся.
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Дуже добре коли чоловік здатен захистити себе та свою сім'ю!
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Це не людина - це дупутат!!! Уявіть собі просту людину у якої немає пістолета в такій самій ситуації якщо вона звичайно правдива.
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Думаю все так і було з п'яним бидлом, навщо Пашинському така історія ще й під новий рік. Друге питання що було б з звичайною людиною яка б легальним стволом так оборонялась? Якщо не було групового нападу напевно посадили б, або умовно і ствол забрали.
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Де Ви у простої людини легальний ствол бачили???
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Ставлю гривну против доллара, что этой гниде ничего не будет. В смысле совсем ничего, даже пестик не заберут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - Пашинский о ночном инциденте под Киевом
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