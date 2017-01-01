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 Боевики совершили 44 обстрела наших позиций за минувшие сутки с использованием запрещенных минометов и артиллерии

За минувшие сутки 31 декабря 2016 года российско-оккупационные войска совершили 44 обстрела позиций ВСУ в зоне АТО на востоке Украины из различных видов оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили пресс-центре Штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовали 120 и 82 миллиметровые минометы.

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Возле Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермаліку, Красногоровке и Старогнатовке.

На Донецком направлении с 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - возле Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На Луганском направлении из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашовки Новой. Всего состоялось 44 обстрела.

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Такой новогодний "фейерверк" желаю всем кацапам в каждый дом.
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Мне интересно вчера был обстрел Широкино,а если был,то был ли визит гидранта туда? Что то не вяжется одно с другим.
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петлю на шее у себя завяжи кацапюра обстреливают и сей- час и вчера затишья небыло никогда я на восточном живу и слышу это СЛАВА УКРАИНЕ
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Кацапи, щоб ви здохли. І чим скоріше- тим краще для всього світу.
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Все те,кто пытается нам внушить,что украинцы не могут вычистить свою землю от кацапни - враги. Нужно гнать их со своими перемириями,пока они всех нас не похоронили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики совершили 44 обстрела наших позиций за минувшие сутки с использованием запрещенных минометов и артиллерии
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