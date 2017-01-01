 Боевики совершили 44 обстрела наших позиций за минувшие сутки с использованием запрещенных минометов и артиллерии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили пресс-центре Штаба АТО.
На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовали 120 и 82 миллиметровые минометы.
Возле Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермаліку, Красногоровке и Старогнатовке.
На Донецком направлении с 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - возле Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.
На Луганском направлении из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашовки Новой. Всего состоялось 44 обстрела.
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