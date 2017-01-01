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Все про:Новый год (636) поздравление (540) Порошенко (10308)

 "Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторю. И другим – не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым 2017 годом, пожелав всем мира, победы, счастья и благополучия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Далее приводим текст поздравления без изменений:

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "С таким народом армия непобедима!", - Полторак поздравил украинцев с наступающим Новым Годом и Рождеством. ВИДЕО

"Дорогие украинцы!

Не только дети, но каждый из нас, независимо от возраста, верит в чудо. Особенно в это праздничное время, которое начинается еще со Святого Николая и завершается Крещением. Особенно в эту ночь, когда наступает Новый год и переполняет наши сердца радостью, верой, надеждой.

Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко еще не будет, но и худшее в экономике - позади.

Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Так же, как и от враждебного закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады.

Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям. Нам удалось восстановить экономический рост. И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев.

Мы укрепили нашу обороноспособность. Справиться с задачей удалось без мобилизации. Армия становится контрактной, а защитник Отечества - одна из самых благородных профессий.

Впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России - и это большой шаг к энергетической независимости!

Как единый народ, мы радовались победе Джамалы на Евровидении, огромному успеху украинских паралимпийцев и медалям олимпийцев в Рио-де-Жанейро, точным ударам наших боксеров.

Грядущий год - особенный. Это - год столетия Украинской национальной революции.

Но тогда украинцы, вместо того, чтобы сплотиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводов, бездумное политическое противостояние может легко вернуть экономику назад, в пике. Политику - погрузить в анархию. А страну - сделать добычей агрессора.

О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам.

Главной своей задачей вижу поддержку надлежащих политических условий для развития страны. И конечно же - усиление нашей обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины, сближение с Евросоюзом и НАТО.

Желаю каждому из вас мира, победы, счастья, благополучия.

С особым уважением давайте вспомним наших земных ангелов-хранителей.

Славные украинские воины! Вся страна благодарит вас за то, что дарите нам эту мирную праздничную ночь. За то, что гарантируете защиту в новом году.

От имени всей Украины поздравляю вас, наши соотечественники, братья и сестры в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донетчины и Луганщины. Российская оккупация - временна. Мы обязательно объединимся.

Смотрите также: "Ми є тут для того, щоб у вас була рідна земля. Все дуже скоро буде добре!", - бойцы на передовой поздравили украинцев с наступающим Новым годом. ВИДЕО

Все будет хорошо!

Слава Украине!

С Новым годом!"

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Президент Украины вручил подарок Донецкому погранотряду в Мариуполе и останется встречать Новый год с военными (ФОТО+ВИДЕО+ДОПОЛНЕНО)

На плацу выставили 6 бронированных автомобилей Hummer, катер UMS1000, 6 беспилотных комплексов, 10 снайперских винтовок Barrett. Все перечисленное - подарок Президента украинским пограничникам.Но самое главное - на посту госпогранслужбы установлена современная система раннего выявления и идентификации целей на Азовском море "AEROS" производства США. Она предназначена для радиолокационного и электронного круглосуточного наблюдения.
https://www.0629.com.ua/news/1497510
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подарок, это за свои средства приобрёл значит и подарил,я правильно понимаю?
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Необов'язково , можно ще вкрасти в одного і подарувати іншому
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Он всю свою жизнь ворует у Украинцев,впрочем как и его папаша.Хрен он свою деньгу кому даст.
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Да ты шо! и он ето купил за свои деньги и подарил от себя,или в очередной раз обобрал только народ.................
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Тебе, с неправильной ориентацией, заболеть бы его болезнью.
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Чужих ошибок, Петр Алексеевич, Вы обещаете не повторить. Надо, чтобы еще и своих собственных не повторять, а для этого их (свои ошибки) надо иметь мужество признавать, чего Вам в наступившем году и желаю.
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да да старая сказка про доброго царя и плохих бояр!!
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Ми теж більше помилок "в адін тур " не повторимо .
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Пеця опять тупо морозится, под дурачка косит, про ошибки других расскаывает. А ТЫ сам самая большая ошибка 54% дурачков, проголосовавших за тебя в 2014 году.
Самое печальное, что нужно ждать 2019 год, чтобы ее исправить - еще 5 лет жизни в жопу от очередного "ПОКРАЩУВАЧА ЖИТТЯ".
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а ты че..зрадобот тигипка с утра гавном кидаешься..
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Давай жги, всю рыговскую банду поименно вспоминай, а я потом выберу себе от кого буду. А кстати а почему ВонЮ еще не вспомнил - ведь у нее все пропало?
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Кстати как насчет основателя Партии Регионов Петра Алексеевича, который при Викторе Федоровиче и министром иностранных дел был и Министром экономики?!!
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агаі того ж ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ПОРОШЕНКА котрий разом з МЕДВЕДЧУКОМ були засновниками СДПУо....
вобчим у всьому лайні КОТРЕ ЗНИЩУВАЛО УКРАЇНУ успів замазатся....
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Вас интересуют интимные подробности, имя или статус?
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а что, угадала? ну тогда с Новым Годом Вас, хлорсодержащее существо
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А почему именно дубкина, а не самого Хуйла. Как то обидно что к этому дебилоиду отнесли.
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Та не набрав він стільки голосів, Охендовський фальсифікував.
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И откуда в него 54%? он еле наскрёб около 30% вместе с Виталькиными.................
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===Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам=== Потому всех мало-мальских оппонентов закатаю в асфальт, и отожму финансовые ресурсы
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Це точно що воно "другім нє джаст". Удавиться, але нічого нікому не дасть
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И что ?! Не будет воровать и брехать ?! Пеца после очередной КОЛ НИДРЫ ?
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Я уже похмелился и готов поговорить о безвизе, безлесе и безгазе
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российский проблемы нас мало волнуют,точнее-вообще никак.
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ОЙЦ!!!
Если бы Я был такой вумный, кака Мая САгочка патом:

Минає рік… Готуємось до свята…
Кличко ялинку навіть запалив…
Жінки з інгредієнтами салату
ворожать, та чекають див…

Зубрить Петро Лексійович промову,
шліфуючи акторський свій талан…
Бо треба, щоб народ повірив знову
у новорічний, чарівний обман…

В те, що зупинить він на Сході вбивства!
Все по-новОму буде! Без війни!..
Що Тягнибок з Наємом - популісти,
а Шустер з Тимошенко - шатуни…

Що ті офшори - зовсім не офшори!
А лиш заначка… Так… На чорний день…
І що «безвіз» вже буде зовсім скоро!
Дамо амністію бойовикам лишень…

Що він і так із вечора до ранку,
неначе голлівудський Пітер Пен,
рятує свій народ від Приватбанку,
й від конкурентів фабрики «Рошен»…

І що то фейк, що є ікона ніби,
де він у тозі римлянській стоїть
Із булавою, і великим німбом!..
Там булави немає! Не брешіть!

Зубрить Петро Лексійович промову,
що ВеВеПе вже почало рости….
І що хреста свого тяжкого знову
ще й другий термін згоден він тягти…

В промові тій він наче голуб миру!
Усе зробив, що людям обіцяв!
Пораненим «атовцям» дав квартири…
У злодіїв квартири відібрав…

І що чекає доля нас щаслива,
лиш з «Мінськом два»!
Зі святом вас, народ!....
………………………………………………
Гарант був переконливий на диво…
народ повірив знову… Ідіот…

Или Я непгав или...))))
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всего лишь циничный стеб шакаладной гниды над Украиной и Украинцами...
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хорошо подчеркнул слова Украина и Украинцы с большой буквы кацап,таким образом обозначив его как будто национальным врагом, это та же техника что у вас в России, только там всех фашистами обзывают и играют на патриотических чувствах против борьбы с западом.
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одним словом подрывом ватных пуканов удовлетворён, как всегда в сети у русских очень негативное мягко говоря отношение к Порошенку, пропаганда его с говном в России мешает, карикатуры разные, прочие дерьмо... я тоже не в восторге от него, но если кацапы его так люто ненавидят то что то он делает правильно
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а своих ошибок у вальцманенко нет ....
«Ожидать честности и правды от иydeя- то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки» - Манави Аль Маулид - арабский мыслитель,учений (IX век).
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салам украинцам,как жизнь?
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Святкуємо день народження Бандери , а ви ?
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Паскуда продажна ти є - гостріше виражатись не буду бо забанять!!!
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Цікаво чи багато українців слухали його виступ..............
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о как порохососки пашут-это же надо, пока все нормальные люди отсыпаются-опохмеляются, шакаладные лизуны уже во всю зализывают шакаладное очко до полного отсутствия очка как такового!!!
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тебе то виднее как надо зализывать очко до полного его отсутствия, я раньше такого не слышал ! ты наверное имеешь большой опыт в этом если такие этапы уже проходил, весь язык уже избил на вылизывании очка до его отсутствия
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. Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам.Источник: ---- Прямой намек на то, что Все кто еще могут надеяться на майдан, могут сидеть ровно . Шатуна гарант не допустит .
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это ваш выбор,фули вы бекаете,будут выборы выбирайте по лучше,АТО всякую хрень выберут,а все соседи виноваты.клоуны.
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Жаль, что кто-то остался неоновогоденным :

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторю. И другим – не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО
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