 "Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторю. И другим – не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Далее приводим текст поздравления без изменений:
"Дорогие украинцы!
Не только дети, но каждый из нас, независимо от возраста, верит в чудо. Особенно в это праздничное время, которое начинается еще со Святого Николая и завершается Крещением. Особенно в эту ночь, когда наступает Новый год и переполняет наши сердца радостью, верой, надеждой.
Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко еще не будет, но и худшее в экономике - позади.
Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Так же, как и от враждебного закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады.
Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям. Нам удалось восстановить экономический рост. И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев.
Мы укрепили нашу обороноспособность. Справиться с задачей удалось без мобилизации. Армия становится контрактной, а защитник Отечества - одна из самых благородных профессий.
Впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России - и это большой шаг к энергетической независимости!
Как единый народ, мы радовались победе Джамалы на Евровидении, огромному успеху украинских паралимпийцев и медалям олимпийцев в Рио-де-Жанейро, точным ударам наших боксеров.
Грядущий год - особенный. Это - год столетия Украинской национальной революции.
Но тогда украинцы, вместо того, чтобы сплотиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводов, бездумное политическое противостояние может легко вернуть экономику назад, в пике. Политику - погрузить в анархию. А страну - сделать добычей агрессора.
О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам.
Главной своей задачей вижу поддержку надлежащих политических условий для развития страны. И конечно же - усиление нашей обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины, сближение с Евросоюзом и НАТО.
Желаю каждому из вас мира, победы, счастья, благополучия.
С особым уважением давайте вспомним наших земных ангелов-хранителей.
Славные украинские воины! Вся страна благодарит вас за то, что дарите нам эту мирную праздничную ночь. За то, что гарантируете защиту в новом году.
От имени всей Украины поздравляю вас, наши соотечественники, братья и сестры в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донетчины и Луганщины. Российская оккупация - временна. Мы обязательно объединимся.
Все будет хорошо!
Слава Украине!
С Новым годом!"
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На плацу выставили 6 бронированных автомобилей Hummer, катер UMS1000, 6 беспилотных комплексов, 10 снайперских винтовок Barrett. Все перечисленное - подарок Президента украинским пограничникам.Но самое главное - на посту госпогранслужбы установлена современная система раннего выявления и идентификации целей на Азовском море "AEROS" производства США. Она предназначена для радиолокационного и электронного круглосуточного наблюдения.
https://www.0629.com.ua/news/1497510
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Самое печальное, что нужно ждать 2019 год, чтобы ее исправить - еще 5 лет жизни в жопу от очередного "ПОКРАЩУВАЧА ЖИТТЯ".
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вобчим у всьому лайні КОТРЕ ЗНИЩУВАЛО УКРАЇНУ успів замазатся....
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Если бы Я был такой вумный, кака Мая САгочка патом:
Минає рік… Готуємось до свята…
Кличко ялинку навіть запалив…
Жінки з інгредієнтами салату
ворожать, та чекають див…
Зубрить Петро Лексійович промову,
шліфуючи акторський свій талан…
Бо треба, щоб народ повірив знову
у новорічний, чарівний обман…
В те, що зупинить він на Сході вбивства!
Все по-новОму буде! Без війни!..
Що Тягнибок з Наємом - популісти,
а Шустер з Тимошенко - шатуни…
Що ті офшори - зовсім не офшори!
А лиш заначка… Так… На чорний день…
І що «безвіз» вже буде зовсім скоро!
Дамо амністію бойовикам лишень…
Що він і так із вечора до ранку,
неначе голлівудський Пітер Пен,
рятує свій народ від Приватбанку,
й від конкурентів фабрики «Рошен»…
І що то фейк, що є ікона ніби,
де він у тозі римлянській стоїть
Із булавою, і великим німбом!..
Там булави немає! Не брешіть!
Зубрить Петро Лексійович промову,
що ВеВеПе вже почало рости….
І що хреста свого тяжкого знову
ще й другий термін згоден він тягти…
В промові тій він наче голуб миру!
Усе зробив, що людям обіцяв!
Пораненим «атовцям» дав квартири…
У злодіїв квартири відібрав…
І що чекає доля нас щаслива,
лиш з «Мінськом два»!
Зі святом вас, народ!....
………………………………………………
Гарант був переконливий на диво…
народ повірив знову… Ідіот…
Или Я непгав или...))))
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«Ожидать честности и правды от иydeя- то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки» - Манави Аль Маулид - арабский мыслитель,учений (IX век).
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