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Все про:Дубай (13) ОАЭ (83) самолет (2073) туризм (967)

 Второй самолет со 148 украинцами на борту вылетел из Дубая в Киев, - посол в ОАЭ Полурез

Самолет со 148 пассажирами, которые ранее застряли в Объединенных Арабских Эмиратах, вылетел из Дубай в Киев.

Об этом "Украинской правде" сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез.

Около 19:15 посол сообщал, что на этот самолет открыли регистрацию.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинские туристы продолжают оставаться в аэропорту Шарджи. Объяснения AirArabia относительно задержки рейса в Киев - противоречивые, - МИД. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что украинцы застряли в двух аэропортах ОАЭ - в Шардже и в Дубаях, это были пассажиры Air Arabia и Fly Dubai.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию:(044) 238 17 77.

Горячая линия также работает в Консульстве Украины в г. Дубай - (00 9715) 649 439 56.

Около 21:00 самолет со 109 пассажирами вылетел из Шарджи в Киев.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВторой самолет со 148 украинцами на борту вылетел из Дубая в Киев, - посол в ОАЭ Полурез
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