 Второй самолет со 148 украинцами на борту вылетел из Дубая в Киев, - посол в ОАЭ Полурез

Об этом "Украинской правде" сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез.
Около 19:15 посол сообщал, что на этот самолет открыли регистрацию.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что украинцы застряли в двух аэропортах ОАЭ - в Шардже и в Дубаях, это были пассажиры Air Arabia и Fly Dubai.
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию:(044) 238 17 77.
Горячая линия также работает в Консульстве Украины в г. Дубай - (00 9715) 649 439 56.
Около 21:00 самолет со 109 пассажирами вылетел из Шарджи в Киев.
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Самолет со 109 украинскими туристами вылетел из Шарджы в Киев, - посол в ОАЭ Полурез(26)
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