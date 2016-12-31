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Все про:Минобороны (4513) оборона (799) ПВО (84)

 Минобороны: "В новогоднюю ночь воздушную границу Украины будут охранять несколько тысяч военнослужащих"

В новогоднюю ночь воздушное пространство нашей державы будут пристально охранять несколько тысяч военнослужащих, которые будут дежурить на командных пунктах и пунктах управления в составе дежурных звеньев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сообщении отмечается: "К боевому дежурству по противовоздушной обороне государства также будет привлекаться определенный состав сил и средств зенитных ракетных, радиотехнических и специальных войск, экипажи самолетов Миг-29 и Су-27.

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Оперативные службы будут работать в тесном взаимодействии со своими коллегами из соседних государств.

С целью эффективного контроля за порядком использования воздушного пространства Украины осуществляется постоянное взаимодействие пунктов управления дежурных сил со штабом АТО, Управлением государственной охраны и государственными органами, которые осуществляют обслуживание воздушного пространства Украины.

Руководство и управление дежурными силами противовоздушной обороны государства осуществляется из командного центра Воздушных Сил ВС Украины. Круглосуточно здесь несет службу дежурная смена военнослужащих, которой руководит оперативный дежурный".

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Спасибо вам, ребята, за службу. И пусть рука не дрогнет!
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про новость! уже смешно
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Парни, спокойных вам праздников, валите пидоров, если что!
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свиномасса, с новым годом, с новым вздутием

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Все это конечно так... но когда об этом рассказывает кацапидор, страна которого так же не блещет успехами. Это выглядит жалко.
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кацап. ваши експерты уже прогнозировали дефолт Украине сто раз и замерзание зимой минимум раз... собака лает а караван идет, погавкай ещё пёсик, это веселит
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Як би ви не мріяли що "заблудший хохол одумается и приползет на коленях к Спасской башне", цього ніколи не буде. Помирати будемо, а вас посилатимемо набуй. Як ви досі цього не зрозумієте.
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Так, люди на бойовому чергуванні. Знаю що це таке.
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Зіг хайль нашим "фашистам-карателям ватовижегателям" . Нехай вищі сили збережуть їх і нехай буде з ними дух Степана Бандери. Слава Україні і нашому Українському Вермахту. Смерть кацапським унтерменшам. 0/
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Ребята с наступающим Новым Годом!Удачи Вам на боевом посту.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны: "В новогоднюю ночь воздушную границу Украины будут охранять несколько тысяч военнослужащих"
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