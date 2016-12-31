 Минобороны: "В новогоднюю ночь воздушную границу Украины будут охранять несколько тысяч военнослужащих"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
В сообщении отмечается: "К боевому дежурству по противовоздушной обороне государства также будет привлекаться определенный состав сил и средств зенитных ракетных, радиотехнических и специальных войск, экипажи самолетов Миг-29 и Су-27.
Оперативные службы будут работать в тесном взаимодействии со своими коллегами из соседних государств.
С целью эффективного контроля за порядком использования воздушного пространства Украины осуществляется постоянное взаимодействие пунктов управления дежурных сил со штабом АТО, Управлением государственной охраны и государственными органами, которые осуществляют обслуживание воздушного пространства Украины.
Руководство и управление дежурными силами противовоздушной обороны государства осуществляется из командного центра Воздушных Сил ВС Украины. Круглосуточно здесь несет службу дежурная смена военнослужащих, которой руководит оперативный дежурный".
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