"...От затягивания поясов мы переходим к постепенному повышению доходов украинцев, - Порошенко..."

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Сейчас, когда минимальная заработная плата составляет 3200 грн. уже с 1 января - это точно намного лучше чем 1450 грн., которые выплачивались в ноябре, и 1600 грн., которые выплачивались в декабре.
С Нового года повышаем зарплату учителям и врачам. В 2017 году будут выделены беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог. Продолжается децентрализация, перераспределение ресурсов в пользу местных общин", - сказал Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкой области.
"От затягивания поясов мы переходим к постепенному повышению доходов различных слоев нашего общества. Есть осторожные основания считать, что труднее всего в социально-экономической сфере - наконец уже позади", - отметил Президент.
По его словам, украинская экономика пережила шок от военных действий и не менее агрессивного закрытия Россией своего рынка для наших товаров. Ровно как и путей для их экспорта в третьи страны, перекрыв их транзит. "Это была настоящая торговая и транзитная блокада, которая нанесла мощный удар по уровню жизни украинцев", - добавил он.
Глава государства подчеркнул, что несмотря на эти трудности, "мы выстояли и адаптировались к новым условиям, нам удалось возобновить рост".
"Но благодарить в этой ситуации надо прежде всего народ Украины - за то, что люди с пониманием отнеслись к объективным трудностям. За выдержку в настоящее время социальных проблем", - подчеркнул Петр Порошенко.
Президент отметил, что международные партнеры Украины, оценивая наше движение на пути реформ объективно, беспристрастно, признают, что за два с половиной года мы сделали и делаем больше, чем в течение двух десятилетий до того.
"В то же время, очевидно, что прогресс пока недостаточен для того, чтобы положительные сдвиги в полной мере испытало украинское общество. Претендовать на высшую оценку власть сможет лишь тогда, когда обеспечит ощутимый рост уровня жизни. Поэтому основной задачей на следующий год вижу создание надлежащих политических условиях, для того, чтобы зафиксировать начатое экономический рост и ускорить его, ускорить и углубить реформы", - подчеркнул Глава государства.
Петр Порошенко подчеркнул, что грунт, на котором мы взрастили ростки восстановления еще недостаточно крепкий. "Не так уж и много надо усилий, чтобы все что сделано, все выстраданное сошло на нет. И напрасными оказались и усилия власти по стабилизации ситуации, и те экономические потери и невзгоды, которые пережили люди. Важно сохранить достигнутое, только при таком условии мы сможем его приумножать", - добавил он.
"Все будет хорошо, дорогие украинцы, если мы с вами не позволим отдельным политиканам обнулить результат, достигнутый, я бы даже сказал, выстраданный обществом такой дорогой ценой", - сказал Президент.
Глава государства поздравил с наступающим Новым годом всех присутствующих, жителей Мариуполя, и весь Донбасс как неотъемлемую часть Украины: "Хотел бы с особенно теплыми словами обратиться к тем, кто по ту сторону временной линии разграничения душой и сердцем с Украиной: Дорогие наши соотечественники, российская оккупация - временная. Мы обязательно объединимся. Украина - едина, и мы едины".
1451 98
Президент Порошенко вручил государственные награды военным - героям АТО. ФОТОрепортаж(101)
"Ваша борьба - это наша борьба", - сенатор Маккейн верит что в 2017 году украинские земли будут освобождены от захватчиков(132)
Порошенко заявил о увеличении доплат военнослужащим в зоне АТО(83)
Порошенко в Мариуполе запустил новейшую систему наблюдения и передал пограничникам новое вооружение. ВИДЕО(85)
Паскудно себя ведет украинская власть - мнение(0)
Мы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(517)
Во время визита Порошенко в Мариуполь состоится телемост со Славянском и Краматорском(87)
Ответить
вот же суки! Ни извинений, ни осознания какую херню сделали, позвав сепаратора на главную роль.. Еще и наезд - мол, изза вас мы ВЫНУЖДЕНЫ были изменить эфир..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Висить ябко, висить. Українська народна пісня
https://www.youtube.com/watch?v=a04NuocGgBs
Ответить
А можно узнать фамилии и адреса этих украинцев?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Та видим. Даже понимаем о каких слоях речь..
Ответить
Они в этом плане на всех хер ложили - и на Европу, и на Америку, а наша нам натряхивает про национализм и братство народов. Какие нам братья кацапы некоторым уже понятно, а про то, что в каждом кабинете (от самого низу, до самого, что ни на есть) за столом маланец изгаляется, говорить считается не приличным.. Антисемит,, сука..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BNoNzn6I26c
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Доходы то растут, но куда медленее чем цены.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ивангелия от Луки 12:15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_FF-QmzsyxE
Ответить
Ответить
-Как же так,Куме?!
Спросишь у матери,сына,которого,они убили
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну-ну.. Посмотрим кто кому и на главное на чем - затянет ремень первым
Ответить
Ответить