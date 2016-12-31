EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1451  98
Все про:Мариуполь (3925) Порошенко (10305)

 От затягивания поясов мы переходим к постепенному повышению доходов украинцев, - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что его основной задачей на следующий год будет создание надлежащих политических условиях, для того, чтобы зафиксировать и ускорить начатый экономический рост, ускорить и углубить реформы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Сейчас, когда минимальная заработная плата составляет 3200 грн. уже с 1 января - это точно намного лучше чем 1450 грн., которые выплачивались в ноябре, и 1600 грн., которые выплачивались в декабре.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

С Нового года повышаем зарплату учителям и врачам. В 2017 году будут выделены беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог. Продолжается децентрализация, перераспределение ресурсов в пользу местных общин", - сказал Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкой области.

"От затягивания поясов мы переходим к постепенному повышению доходов различных слоев нашего общества. Есть осторожные основания считать, что труднее всего в социально-экономической сфере - наконец уже позади", - отметил Президент.

По его словам, украинская экономика пережила шок от военных действий и не менее агрессивного закрытия Россией своего рынка для наших товаров. Ровно как и путей для их экспорта в третьи страны, перекрыв их транзит. "Это была настоящая торговая и транзитная блокада, которая нанесла мощный удар по уровню жизни украинцев", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко заявил о увеличении доплат военнослужащим в зоне АТО

Глава государства подчеркнул, что несмотря на эти трудности, "мы выстояли и адаптировались к новым условиям, нам удалось возобновить рост".

"Но благодарить в этой ситуации надо прежде всего народ Украины - за то, что люди с пониманием отнеслись к объективным трудностям. За выдержку в настоящее время социальных проблем", - подчеркнул Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко открыл два восстановленных моста на Донбассе

Президент отметил, что международные партнеры Украины, оценивая наше движение на пути реформ объективно, беспристрастно, признают, что за два с половиной года мы сделали и делаем больше, чем в течение двух десятилетий до того.

"В то же время, очевидно, что прогресс пока недостаточен для того, чтобы положительные сдвиги в полной мере испытало украинское общество. Претендовать на высшую оценку власть сможет лишь тогда, когда обеспечит ощутимый рост уровня жизни. Поэтому основной задачей на следующий год вижу создание надлежащих политических условиях, для того, чтобы зафиксировать начатое экономический рост и ускорить его, ускорить и углубить реформы", - подчеркнул Глава государства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Президент Порошенко вручил государственные награды военным - героям АТО. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко подчеркнул, что грунт, на котором мы взрастили ростки восстановления еще недостаточно крепкий. "Не так уж и много надо усилий, чтобы все что сделано, все выстраданное сошло на нет. И напрасными оказались и усилия власти по стабилизации ситуации, и те экономические потери и невзгоды, которые пережили люди. Важно сохранить достигнутое, только при таком условии мы сможем его приумножать", - добавил он.

"Все будет хорошо, дорогие украинцы, если мы с вами не позволим отдельным политиканам обнулить результат, достигнутый, я бы даже сказал, выстраданный обществом такой дорогой ценой", - сказал Президент.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко присвоил звание "Герой Украины" лейтенанту Яровому посмертно. ФОТО

Глава государства поздравил с наступающим Новым годом всех присутствующих, жителей Мариуполя, и весь Донбасс как неотъемлемую часть Украины: "Хотел бы с особенно теплыми словами обратиться к тем, кто по ту сторону временной линии разграничения душой и сердцем с Украиной: Дорогие наши соотечественники, российская оккупация - временная. Мы обязательно объединимся. Украина - едина, и мы едины".

Смотрите также: Порошенко в Мариуполе запустил новейшую систему наблюдения и передал пограничникам новое вооружение. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на интере бегущая строка: "...запретили сепаратиста.. мы ВЫНУЖДЕНЫ были убрать его из эфира.."

вот же суки! Ни извинений, ни осознания какую херню сделали, позвав сепаратора на главную роль.. Еще и наезд - мол, изза вас мы ВЫНУЖДЕНЫ были изменить эфир..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а о каком позвольте из сепаратистов идет речь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
представляю как мы начнем жить ВСЕ КАК ОЛИГАРХИ В 2019 году когда Петро двинет на второй срок в 2 яйца??!! какие же нам будут обещанки каждому виллу в Испании, по 3 яхты, 2 самолета и 30 авто. 12 счетов в офшорах и банках мира с 6 нулями...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хоть бы что он не делал, шансы на второй президентский срок у него нулевые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...От затягивания поясов мы переходим к постепенному повышению доходов украинцев, - Порошенко..."

А можно узнать фамилии и адреса этих украинцев?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не очень заметен, к сожалению, рост доходов. Ещё 3200 минимальной зарплаты нет, а цены выросли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А це шоб у нас голова від щастя не закрутилась.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все правильно: одні крадені мільйони в офшор пхають, другі - за свій рахунок облагороджують дорогу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можна ще й на громадських засадах населені пункти прибирати, операції робити, дітей у школах навчати, громадським транспортом керувати, безпеку у країні забезпечувати і все інше. А Пєтя Офшорний хай вже з друзяками бабло бюджетне дерибанять, вони - влада, яка від Бога і вони це заслужили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чем были заняты дорожники ? Им поди деньги на ремонт этой дороги выделяли .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он не виноват, у него не было полномочий, это агенты кремля
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо тебе за курс 28 под новый год! Чтобы ты подавился своими липецкими конфетами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цензор!!! Что за новости??? Скоро Новый год! Давайте настройтесь на праздничный лад! Когда же хохлов уже поздравлять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Nu delajetsia i xoroseje dela eto nelzia nezametit.ja konecno ne Ukraine zyvu no jest i neploxije dela.Samoje ploxoje sto vy mnogo let po ekonomike byli sviazany s rosijej,a tam perspepektyvy kak i net.Oni mogli naucit tolko vorovat.Budet ecio vam trudnosti i nemalo no nado derzatsia podalse ot rosiji i budet vsio xoroso
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От затягивания поясов мы переходим к удушению!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Forbes - кансервы, шатуны и агенты крымля! Пэтя с офшорными друзяками - герои и патриоты!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петро - збери Майдан ..., Віча ...., там про жити пА-новому все це розкажи ...- особливо про такі успіхи як "Приват" , про "е-лектронних декларантів", та інші ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
""От затягивания поясов мы переходим к постепенному повышению доходов различных слоев нашего общества. "

Та видим. Даже понимаем о каких слоях речь..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ото ж . Ахаем, восхищаемся: Израиль, Израиль. Ну молодцы, нема чого казать, А ну посчитаем, сколько у них украинцев в кнессете.. И президент же у них точно запорожский казак?
Они в этом плане на всех хер ложили - и на Европу, и на Америку, а наша нам натряхивает про национализм и братство народов. Какие нам братья кацапы некоторым уже понятно, а про то, что в каждом кабинете (от самого низу, до самого, что ни на есть) за столом маланец изгаляется, говорить считается не приличным.. Антисемит,, сука..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повысили повысили точно токо и курс то же повысели!! не говоря про налоги и про то что бизнесс пошел массово закрываться. Но это такие мелочи да?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бакс растет . Бензин подорожал цены тоже вверх ползут . Ну ну переходим!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скоро очень скоро нас настигнет светлове завтра!! (я то не против) токо есть один БОЛЬШОЙ ВОПРОС почему у некоторых светлое завтра уже прямосчас?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ребятки, пособите ставить дизлайки под новогодним обращением путина. Вата негодует, что дизлайков много))).
https://www.youtube.com/watch?v=BNoNzn6I26c
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Ложь должна быть вопиющей, иначе в неё не поверят" (с) Й. Геббельс
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да всё так и будет, надеюсь бояра поможет снять тебе стресс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То паски відпускати чи затягувати сильніше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он издевается ?
Доходы то растут, но куда медленее чем цены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одного меня тянет блевать от унылого "Квартала"? Сука зал сидит, гыгочет как ужаленный, теща от него тащится не дает переключить, капец для тупорылых юморок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да ладно... я потерплю квартал, дай ей бог здоровья
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну не скажи. Братья шумахеры парубия классно пародировали
 показать весь комментарий
Ответить
 
да Шумахеры тудым сюдым, пародия неплохая, мимку поймали хорошо, текст бильш-менш, но это из категории артистизма, а не остроумия, в целом по программе шутки говно, а начитанное Жидковым вообще шняга и плевок в аудиторию, полное дермо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та да,Петя!Кинь камень,в несчастного!Ему всё равно,кроме АТО,податься некуда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таких поясов для Порошенко украинская промышленность не выпускает
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ви собі не уявляєте, як буде зручно рахувати, коли стане по 30.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Через 40 минут по всем каналам брехня от пети рекой польеться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что кто-то будет его смотреть? кому охота праздник себе портить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правила просты: надо слушать новогоднее поздравление и параллельно зачеркивать слова в таблице. Как только получится зачеркнуть все слова по вертикали или по горизонтали - все, это и есть "Бинго!". Вы выиграли!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От затягивания на поясе, переходим к затягиванию на шее. Выходит как-то так. А страну и украинцев - с Новым годом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не,я может,шо не догоняю?Заводы,готовятся к сокращению.Занятность у них только ПМ.Шо дальше?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саша ты не понял-пояса то затягиваются то растягиваются
 показать весь комментарий
Ответить
 

Ивангелия от Луки 12:15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бойко и чёткий план действий,действует на Народ Украины,как на то,на,шо ни стоит обращать внимания!
-Как же так,Куме?!
Спросишь у матери,сына,которого,они убили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Издевается над нами гидрант...
Ну-ну.. Посмотрим кто кому и на главное на чем - затянет ремень первым
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одни убогие неудачники зрадодрочат здесь Я уже старый год провожаю ,а эти дрочеры всё пишут....пишут....пушут.....желчью исходят.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОт затягивания поясов мы переходим к постепенному повышению доходов украинцев, - Порошенко
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик дипломаты Донбасс ДТП Киев Крым Маккейн Мариуполь Нацполиция Новый год ОАЭ обстрел Одесская область оккупация Порошенко Путин Россия самолет санкции Сирия смерть США Трамп туризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти