 Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов, - замминистра Микольская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Замминистра отметила: "Конечно поговорим об экспорте елочных украшений! Наши игрушки присутствуют на рынках 25 стран мира и их экспорт растет.
За 10 месяцев этого года мы экспортировали на 4,5 млн долл (+16,7%). 90,6% составляют изделия из стекла, прочие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок.
Основной рынок сбыта - это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% (с 2,1 млн долл. за 10 месяцев 2015 г. до 2,8 млн долл.). Среди 5 крупнейших рынков потребления - 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша).
31,1% общего экспорта и 49,9% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов и мы имеем рост на 37,5%.
Существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раз), Беларусь (в 5,1 раз), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раз), США (в 2,7 раза), Швейцарию (в 2,6 раза) и Польшу (в 2,3 раза).
В текущем году появились и новые рынки - Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.
В то же время, некогда крупнейших рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь 632,3 тыс. долл. (за 10 месяцев 2014 года его объем составлял 3,5 млн. долл.)".
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С Новым Годом!!
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Зичу всім, як годиться, влучності і безкінечного б\к!
Хунта буде!
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Добра Вам, здоров*я і щастя !
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Нехай здохнуть наші вороги!
ВСІМ ЗДОРОВ'Я та ЩАСТЯ!!!
))))))))
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Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить, дотла, Москва!
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
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Отдельные поздравления для тех, кто в окопах - удачи вам!
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Зараз концерт Скрябіна.
Там вище HugeMug дав лінк на прюси.
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Хуёвая Одесса
one hour ago
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Хуйовые, хочу поздравить Вас с Новым Годом! И подвести итоги 2016-го года.
Что сказать про 2016? Он был не таким хуйовым, как многим кажется.
Да, мы просрали Евробачення, чуть не превратились в Венецию осенью, нас трусило два раза за осень, но мы выстояли!!! Хуйовый Михо построил хатынку и закончил с реформами. Да, ЗРАДЫ было много.
Но мы еще можем с Вами сидеть в уютном паблосе, кидать философские, интеллектуальные посты и доверять! А это главное!)
Пусть 2017 год будет успешным для нас, простый хуеситов. Всем здравия, любви, чтобы не были петухами, главное!
P.S. А админу желаю, чтобы его чаще форсили по ламповому телевизору и чтобы его не нашли чечены!
АфигенныйСанта, а то стесняюсь
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ЄДНАЄМОСЯ І МИ ПЕРЕМОЖЕМО.
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Хоть год и Петуха, выпьем за женщин и за сиськи!...
Всем здоровья и мирного неба над головой!...
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