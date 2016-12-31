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Все про:экспорт (457) украшения (13) Микольская (42)

 Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов, - замминистра Микольская

За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов в 25 стран мира. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Замминистра отметила: "Конечно поговорим об экспорте елочных украшений! Наши игрушки присутствуют на рынках 25 стран мира и их экспорт растет.

За 10 месяцев этого года мы экспортировали на 4,5 млн долл (+16,7%). 90,6% составляют изделия из стекла, прочие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок.

Основной рынок сбыта - это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% (с 2,1 млн долл. за 10 месяцев 2015 г. до 2,8 млн долл.). Среди 5 крупнейших рынков потребления - 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша).

31,1% общего экспорта и 49,9% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов и мы имеем рост на 37,5%.

Существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раз), Беларусь (в 5,1 раз), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раз), США (в 2,7 раза), Швейцарию (в 2,6 раза) и Польшу (в 2,3 раза).

В текущем году появились и новые рынки - Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.

В то же время, некогда крупнейших рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь 632,3 тыс. долл. (за 10 месяцев 2014 года его объем составлял 3,5 млн. долл.)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ведет переговоры о ЗСТ с Израилем и Турцией, - замминистра Микольская

экспорт микольская

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хочу такой. у нас в этом году намного меньше патриотичных игрушек продавалось, почему-то.
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А я купила собі дві (з України привезли): синьо-жовту і червоно-чорну !
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мне кажется, что Канада более украинская, чем Украина, к сожалению
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Да, качество хорошее.И энтузиазма в этом деле украинцам не занимать.
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раньше ещё меньше продавалось? если так, то я рад.
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У меня украинские игрушки.Причем рисунки в ручную сделаны.Всех с Новым Годом!!!
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Бійці "Правого сектора" готуються зустріти Новий Рік)
Зичу всім, як годиться, влучності і безкінечного б\к!
Хунта буде!
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Дрова повезли на багаття - щоб було на чому смачних кацапчиків насмажити.
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Справжні бійці "Правого Сектору" святкують не Новий рік, а день народження Степана Бандери.
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Кацапы даже елочные игрушки сделать не в состоянии? А могли бы хоть пузырьки "Бояры" раскрасить.
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після трьох флаконів бояришника і нетуди ще попадете. шутка-юмора.З НОВИМ РОКОМ ВАС!!!
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А якщо в цьому році планета буде випаленою пустелею?
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сделайте игрушки ввиде повешенного хуйла и вообще сорвете джекпот
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Ещё раз всех с наступающим HNY! Такой вопрос "Какой канал сейчас смотрите?"
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ШАНОВНЕ ПАНСТВО УКРАЇНСЬКЕ, з НОВИМ РОКОМ!
Нехай здохнуть наші вороги!
ВСІМ ЗДОРОВ'Я та ЩАСТЯ!!!
))))))))
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нехай у наших ворогів у горлі пір'я поросте. з Новим роком!!!
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Москалям дисконтом в жопу!Им петухам не привыкать
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Всіх зі святом!
Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить, дотла, Москва!
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!


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С наступающим Новым Годом, Украина!
Отдельные поздравления для тех, кто в окопах - удачи вам!
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Концерт на "интере" просто пипец! БАНДА ПЛАГИАТЧИКОВ!! Все чужие песни перепели! Своей песни написать невдача так воруют чужие песни и перепевают!
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Это да. Вынуждена сейчас смотреть его, потому как никакой другой украинский канал уже часа полтора как не транслируют через интернет. А Интер как-то через российский сайт удалось обнаружить.
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Пробный сюрпрайз,вже политив,на Север.Складайте поэмы,рашисти,чи вам,шоб Пушкина найти,Эфиопия треба?
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С НОВЫМ ГОДОМ! СЛАВА УКРАИНЕ!!! СМЕРТЬ РАШКЕ!!!!!
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Украине Божьего благословения в Новом Году.
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Хуёвая Одесса
one hour ago

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Хуйовые, хочу поздравить Вас с Новым Годом! И подвести итоги 2016-го года.
Что сказать про 2016? Он был не таким хуйовым, как многим кажется.
Да, мы просрали Евробачення, чуть не превратились в Венецию осенью, нас трусило два раза за осень, но мы выстояли!!! Хуйовый Михо построил хатынку и закончил с реформами. Да, ЗРАДЫ было много.
Но мы еще можем с Вами сидеть в уютном паблосе, кидать философские, интеллектуальные посты и доверять! А это главное!)
Пусть 2017 год будет успешным для нас, простый хуеситов. Всем здравия, любви, чтобы не были петухами, главное!
P.S. А админу желаю, чтобы его чаще форсили по ламповому телевизору и чтобы его не нашли чечены!
АфигенныйСанта, а то стесняюсь
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З НОВИМ РОКОМ, ШАНОВНІ, МИЛІ МОЇ УКРАЇНЦІ !!!
ЄДНАЄМОСЯ І МИ ПЕРЕМОЖЕМО.
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Панове!З Новим роком нас усiх!Хай щастить!Слава Нацii,смерть ворогам!Слава Украине!
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Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов, - замминистра Микольская. Вот когда ы мире будет экспортироваться оружия на такую сумму, а ёлочных игрушек на сумму торговли оружия. Можно будет считать, что мир начал исправляться в лучшую сторону. С Новым Годом.
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С Наступившим, господа!...
Хоть год и Петуха, выпьем за женщин и за сиськи!...
Всем здоровья и мирного неба над головой!...


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Мой любимый Цензор! С новым годом! Обнимаю и целую вас всех, цензорята! А всех наших - с Новым Годом!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов, - замминистра Микольская
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