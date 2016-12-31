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Все про:СБУ (12918) Маликов (11)

 Скончался экс-глава СБУ Валерий Маликов

маликов

Служба безопасности Украины с прискорбием извещает, что на 75-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни бывший Председатель Службы безопасности Украины Валерий Васильойвич Маликов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Валерий Маликов возглавил СБ Украины в первые годы Независимости нашего государства и приложил максимум усилий к ее становлению, как профессиональной и действенной спецслужбы.

Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выражают искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича.

Прощание с генерал-полковником Валерием Маликовым состоится третьего января 2017 года в Клубе культуры и искусств СБ".


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