 Высланные из США российские дипломаты встретят Новый год в пути

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эхо Москвы.
По словам пресс-секретаря российского посольства в США Николая Лахонина, события последних дней не омрачат им праздник
Российские дипломаты должны прибыть на родину 1 января.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 декабря США объявили о введении новых санкций против России за кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США.
4334 126
Материалы по теме: Санкции против России
Россия направит самолет за высланными из США дипломатами(172)
"В следующем году мы собираемся ввести новые санкции, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам", - сенатор США Грэм о России(211)
Россия не будет высылать дипломатов США: дальнейшие шаги будем выстраивать исходя из политики администрация Трампа, - Путин(202)
"Это серьезный сигнал Москве, что такие вещи не будут прощаться", - Огрызко о ситуации с высланными из США дипломатами РФ(110)
Капитуляция как подарок: В чем нас пытается убедить Пинчук?(0)
"Будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", - член Совфеда РФ Джабаров об ответе на санкции(249)
Сенаторы Маккейн и Грэм требуют более жестких санкций против России(254)
По данным регионального МЧС, в центре Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. На тушение пламени выехали более 100 человек личного состава и 23 едициц техники. Были эвакуированы 8 человек.
Как сообщают в ведомстве, загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. Сведений о пострадавших не поступало.
Ответить
Ответить
Ответить
Птичку нє спугнітє , нехай до дна щастливо летить!)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Увезу к седым снегам...)))
Ответить
принесу к твоим ногам...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вітаю усіх , і порохоботів і антипорохоботів, і юлькіних, і ляшківців, і самопомочівців, правосєків, азовців, свободівців і усіх безпартійних громадян України. Усім нам бажаю ПЕРЕМОГИ В2017 році.
Перемоги в війні з козломордими, перемоги з козлами-чиновниками, перемоги в усьому.
Ответить
Ответить
Ответить
ГыыыыЫЫЫЫЫ....
Ответить
Ответить
Я вот только не пойму как этот городишко на 45 акров оценили всего в $3M (по налогам 8).
Ответить
Ответить