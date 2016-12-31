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Все про:ОАЭ (83) самолет (2073) туризм (967)

 Самолет со 109 украинскими туристами вылетел из Шарджы в Киев, - посол в ОАЭ Полурез

Самолет со 109 пассажирами, которые ранее застряли в Объединенных Арабских Эмиратах, вылетел из Шарджи в Киев.

Об этом "Украинской правде" сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез.

По его данным, вылет состоялся около 20:30.

Около 19:15 посол также сообщил, что на другой самолет из Дубаи - открыли регистрацию. Юрий Полурез пообещал чуть позже сообщить о времени отправления самолета из Дубаи.

В свою очередь, руководитель управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что проблема еще останется, потому что в эти же аэропорты как транзитные отправляются другие самолеты с украинцами на борту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 100 украинских туристов третьи сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia, - советник мэра Львова Кенигштейн

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, украинцы застряли в двух аэропортах ОАЭ - в Шардже и в Дубаях, это были пассажиры Air Arabia и Fly Dubai, около 100 человек в каждом аэропорту.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию: (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Консульстве Украины в г. Дубай - (00 9715) 649 439 56.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские туристы продолжают оставаться в аэропорту Шарджи. Объяснения AirArabia относительно задержки рейса в Киев - противоречивые, - МИД. ФОТО

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Гордюсь Украиной. Как она отстаивает интересы своих граждан где бы они не находились.
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Почитай это. Вот тебе пример отстаивания интересов граждан.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Энтеббе»
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Зато встретят Новый Год в самолете, какая романтика
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Та, бросьте юродствовать, камрады! Это- кайф! Летят домой люди. Ну и- хорошо!
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Когда-то встречал новый год в самолете Москва-Новокузнецк. Скажу честно - это пипец. Я думал кацапы самолет уронят. Бегали по салону, как в автобусе, и жрали спиртное ведрами. Командировочка запомнилась. Такого никому не пожелаю. Дикари.
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А мой друг- на борту Чита-Москва. При этом- заплатив 2 цены, за билет. Именно две. И весь полет провел у туалета, в хвосте. Честное Слово!
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Агааа..Летел както с Канады в Англию, тоже в хвосте..
Бухали с английскими стюардессами...нычка знатная у них, в БОИНГАХ..
)))))
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Фу,начало строчки прочла-сердце упало в пятки...Хорошо,люди домой летят.
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Дабаи.. Дубаях.. Город называется Дубай (в Дубае, Дубаю, Дубаем..), разве сложно писать без таких глупых ошибок?
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Эти туристы наверняка больше не выберут рашистского туроператора. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!! МИРА, ДОБРА, БЛАГОПОЛУЧИЯ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСамолет со 109 украинскими туристами вылетел из Шарджы в Киев, - посол в ОАЭ Полурез
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