 Самолет со 109 украинскими туристами вылетел из Шарджы в Киев, - посол в ОАЭ Полурез

Об этом "Украинской правде" сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез.
По его данным, вылет состоялся около 20:30.
Около 19:15 посол также сообщил, что на другой самолет из Дубаи - открыли регистрацию. Юрий Полурез пообещал чуть позже сообщить о времени отправления самолета из Дубаи.
В свою очередь, руководитель управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что проблема еще останется, потому что в эти же аэропорты как транзитные отправляются другие самолеты с украинцами на борту.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, украинцы застряли в двух аэропортах ОАЭ - в Шардже и в Дубаях, это были пассажиры Air Arabia и Fly Dubai, около 100 человек в каждом аэропорту.
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию: (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Консульстве Украины в г. Дубай - (00 9715) 649 439 56.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Энтеббе»
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Бухали с английскими стюардессами...нычка знатная у них, в БОИНГАХ..
)))))
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