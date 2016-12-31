 Центр минимизации таможенных платежей при импорте автомобилей ликвидирован на Львовщине, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК, было установлено, что предприятие отобразило ввоз 113 автотранспортных средств от компании- нерезидента, зарегистрированной в Великобритании на общую сумму более 8,8 миллиона гривен.
Преступная схема заключалась в том, что злоумышленники использовали регистрационные данные и печать нерезидента, осуществляя подделки договоров купли - продажи, которые использовали в дальнейшем через подконтрольные предприятия-импортеры для проведения таможенных формальностей при растаможивании машин по заниженным ценам.
Кроме того, как показала проверка, указанное предприятие - нерезидент было ликвидировано в 2015 году.
Выгодоприобретателями указанной схемы являются 98 физлиц из Львовской, Волынской, Ривненской и Хмельницкой областей, которые были допрошены и дали соответствующие показания. Ущерб, нанесенный государственному бюджету, оценивается почти в полтора миллиона гривен.
В результате проведенных во Львове и Киеве обысков была обнаружена и изъята финансово- бухгалтерскую и техническая документация по приобретению транспортных средств за наличные средства у граждан на территории ЕС и их регистрации на территории Украины, черновые записи, компьютерная техника, четыре печати предприятий, в том числе компании-нерезидента, а также документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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отличная новость...
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а можно минимизировать затраты на обновления автопарка МВД, где машинки под 40 тыщ долларов.
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