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Все про:мост (337) Порошенко (10304) Донбасс (11678)

 Порошенко открыл два восстановленных моста на Донбассе

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область принял участие в церемонии открытия отстроенных мостов через реки Казенный Торец и Северский Донец.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Простым и понятным проявлением восстановления страны является открытие двух отстроенных мостов через две реки Донбасса - Северский Донец и Казенный Торец. Третий, телевизионный мост, позволит нам сейчас присоединиться к этой торжественной церемонии. Это событие - добрый знак для всей Украины, и для региона - особенно", - сказал Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время визита Порошенко в Мариуполь состоится телемост со Славянском и Краматорском

Во время телемоста Глава государства заслушал доклады с мест о готовности мостов и отдал приказ их открыть.

"На оккупированной территории увидели, что это наш первый приоритет - восстановление освобожденного Донбасса, создание нормальных условий для жизни людей, возведение мостов, возведение зданий, школ, детских садов, восстановлению зданий, где живут люди", - подчеркнул Президент.

По его словам, это тот приоритет, который сейчас демонстрирует украинское Правительство, украинский парламент, украинский Президент.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко в Мариуполе запустил новейшую систему наблюдения и передал пограничникам новое вооружение. ВИДЕО

Восстановление моста через реку Северский Донец вблизи села Закитное было начато 26 сентября 2016 года. Из Государственного фонда регионального развития на соответствующие работы было направлено 36 млн грн., из областного бюджета - 4 млн грн.

Договор на выполнение работ по строительству моста через реку Казенный Торец вблизи села Семеновка был заключен 12 сентября 2016 года. Мост был разрушен в результате взрыва и разрушения пролетных строений и опор, что сделало невозможным движение транспортных средств и пешеходов. На протяжении последних двух лет проезд автотранспорта с ограничением движения транспортных средств общим весом до 10 тонн осуществлялся понтонным мостом.

Строительные работы финансировались за счет средств Государственного фонда регионального развития, из которого было выделено 33,5 млн грн. и средств из областного бюджета - 3,7 млн грн".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Луганской области восстановили взорванный боевиками мост между Северодонецком и Лисичанском. ФОТО
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Так не порти себе праздник, посмотри выступление своего ботоксного чмошного карлика-педофила
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Помню как Азиров торжественно открывал каждую новую опору и новый фонарь Дарницкого моста....Кстате, а хтось в курсе - в Запорожье шо там с мостом?
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А регионалы открывали внутришкольный туалет, например? Или может быть даровали с барского плеча Туалетную Бумагу школьному туалету?
ПС: Слава Украине.
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Сегодня Порошенко будет изганять зрадофильную нечисть через телевизор.
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ты путинский подсосыш не позорься на всю Украину.
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Докажи что ты не кацап - чья армия сбила малайзийский боинг с детьми? Ничего меня не интересует кроме ответа.
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Скажи , що Порох - брехло , бо інакше - ти бот ольгінського мінстеця !
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Таких балаболов как зрадофилы, украинцы еще не видели
Где же обещанный зрадофилами доллар по 70 грн?
Где же обещанный зрадофилами дефолт Украины?
Где же обещанное зрадофилами завоевание Украины кацапами?
Где же обещанное зрадофилами отсутствие газа в Украине?
Зрадодрочеры своим враньем вызывают только смех и недоверие со стороны украинцев.

Вас зрадофилов воспринимают как малограмотных психопатов.
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Російський БУК, а тепер - ПНХ.
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Дурака "включил" кацап? БУК по умолчанию раиSSянский.
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Молодец козломордянин. Гугл переводчик освоил.
А на вопрос ответа нет?
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Ты что - тупое ватное падло? Я не спрашиваю чей бук, я спрашиваю чья армия сбила малайзийский боинг?
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Он не ответит Правду - его же там в Ольгино премии лишат. А премию им Боярышником выдают. Он от такого не откажется))
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Банку з водою не забудь поставити перед телевізором
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-АГЕНТ ШАТУН!!! Ваша фабрика в Липетске увеличила рентабельность на 300%
- Валодя!!! Служу Савецкаму саюзу
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"....Батя , я стараюсь !" (с)
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МУЖЫКИ!!!
Меня спамят шоколадные жополизы!!!
Просьба отменить спам под моими постами!!!
Всем спасибо!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Уран31 спамить,падла.Давай і його прижмемо.
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- Боже, если бы президент знал как на самом деле обстоят дела, он бы им всем показал! ! - Если бы Вы знали, хотя бы часть того, что знает президент о "самом деле" у Вас бы давно либо опустились руки, либо отказала совесть.

))))))
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Якби однотуровий лохторат знав те, що відомо Валцману, то на другий же день після інавгурації задушив би його разом з *иdівськими вилупкаии
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У нас по вулиці ямки асфальтом закидали, а відкрити нема кому.)))
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ггг... вот так и приходится ходить по не открытому...
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Такого клоуна президента имеют только бывшие страны совка.
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эт точно! вообще не понимаю как путину удалось выиграть выборы. там кацапы все отстают от реального времени лет так на 100
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Боти Тимошенко за сьогодні чотирнадцяту зарплату, бачу, зароблять.
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За твоїм посиланням виправдовують Савченко, Лещенко та Зеленського.
Такий собі Алєксєй Шевченко. БЮТовець.
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а он что учёный философ...? да каждого как хочешь раскатать можно - не то что зраду...
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Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда "тупит". Гораздо хуже, когда "тупой" постоянно умничает...

З НОВИМ роком, всього найкращого!))))
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Ого як спамлять. Бояться боти Тимошенко щоб дружини їхні випадково мій коммент не побачили і не почали вимагати нову шубу.
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Я їх не посилав-посилав...Але вже посилаю...)))
А чого ви такі злі, шакалАдники?
Ми, УКРОПИ, по одну сторону сторону баррикади, але на різних флангах ))))
Залежність від "сладчайшего"???
А яка зарплатня від мінстецю-може і Я підроблю? )))))
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А по-твоєму, людина, яка проти політичного та економічного коллапсу та дезорієнтації ВСУ- обов'язково шоколадник?
Якщо проти Тимошенко- то твій ворог?
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Зовсім НІ! Ви, шоколадні, як і риги не терпите ніякої критики і опонентів..
Та ще не маєте почуття гумору , що автоматично вас робить рептиліями...)))
Вибачаюсь, і з Новим роком ТЕБЕ, всього найкращого!
))))
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Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах ))))
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Если ты за Жулю-кремлевскую консерву, то ты не можешь одновременно быть и за Украину.
Ты уж или крест сними - или трусы одень.
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Другими словами - Мочи зрадофилов безжалостно
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Так вони тоді адміну плакатися зразу біжать.
Тому душити зрадофілів потрібно ніжно, даючи можливість хапнути повітря.
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Так они по жизни обиженные. Эти гниды кроме жалоб и нытья ни на что не способны.
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по моим наблюдениям, в админах тоже есть зрадофил. сегодня, вроде бы, не его дежурство...
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Точно не його. Той як вийде, першим ділом мене банить.
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Так почему то жалобы только им позволено писать. Это как минимум странно...
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пусте, не переймайся. собаки лают, караван идет...
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Сайт, хоча і намагається бути демократичним, належить одній відомій в вітчизняному політикумі особі.
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Чуть выше кацапский геракл нюни распустил, что злые укропы его в спам выбрасывают. Просит помощи у москалей. чтоб помогли его из мусорки достать
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Как говорил петин друг и однопартиец: "Годи скиглити"


А вообще по делу. Пожалуй я закрою свои офшоры и бизнес в стране оккупанта.
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Только в кацапской твоей хлопковой коробочке Президент должен класть кирпичи. Ты ошибся сайтом, лишнехромосомный. Тебе на Сру.весну.
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Как легко палятся кацапы, высказывая про других СВОИ потаенные мысли. Ну, как дети в школе
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- Чем выше по вертикали власти вскарабкиваешься, тем больше врёшь!
- Наоборот! Чем больше наврёшь - тем выше залезешь!

))))
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Чем больше комментариев, тем жирнее зрадофилы?
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Та нюню...У критика каждый день - критический!
Затичечку міняю чаще....))))
З Новим роком, слаааадєнькій!!! )))))))
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ОЙЦ.Акєла промахнулси..міняй чаще..так вірно ..вибаччаюсь...))))
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Ну может он ночью пару кубометров бетона залил а строителей поздравить слабо
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Цельных два моста открыл? Новостиииища! Я было подумал открыл Америку. Ну, ладно, ОТКРЫЛ, сообщили. А сколько скоммуниздил при этом ни гу-гу? Ок, тогда и мы на эту новостищу гы-гы-гы
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Вообще это открытие знаковое.Мол,строим мосты,отношений.Теперь вопрос,чьим танкам,он больше пригодиться.
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если бы не липяцкий свинтус они бы не открылись
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко открыл два восстановленных моста на Донбассе
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