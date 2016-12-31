 Порошенко открыл два восстановленных моста на Донбассе

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Простым и понятным проявлением восстановления страны является открытие двух отстроенных мостов через две реки Донбасса - Северский Донец и Казенный Торец. Третий, телевизионный мост, позволит нам сейчас присоединиться к этой торжественной церемонии. Это событие - добрый знак для всей Украины, и для региона - особенно", - сказал Петр Порошенко.
Во время телемоста Глава государства заслушал доклады с мест о готовности мостов и отдал приказ их открыть.
"На оккупированной территории увидели, что это наш первый приоритет - восстановление освобожденного Донбасса, создание нормальных условий для жизни людей, возведение мостов, возведение зданий, школ, детских садов, восстановлению зданий, где живут люди", - подчеркнул Президент.
По его словам, это тот приоритет, который сейчас демонстрирует украинское Правительство, украинский парламент, украинский Президент.
Восстановление моста через реку Северский Донец вблизи села Закитное было начато 26 сентября 2016 года. Из Государственного фонда регионального развития на соответствующие работы было направлено 36 млн грн., из областного бюджета - 4 млн грн.
Договор на выполнение работ по строительству моста через реку Казенный Торец вблизи села Семеновка был заключен 12 сентября 2016 года. Мост был разрушен в результате взрыва и разрушения пролетных строений и опор, что сделало невозможным движение транспортных средств и пешеходов. На протяжении последних двух лет проезд автотранспорта с ограничением движения транспортных средств общим весом до 10 тонн осуществлялся понтонным мостом.
Строительные работы финансировались за счет средств Государственного фонда регионального развития, из которого было выделено 33,5 млн грн. и средств из областного бюджета - 3,7 млн грн".
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ПС: Слава Украине.
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Где же обещанный зрадофилами доллар по 70 грн?
Где же обещанный зрадофилами дефолт Украины?
Где же обещанное зрадофилами завоевание Украины кацапами?
Где же обещанное зрадофилами отсутствие газа в Украине?
Зрадодрочеры своим враньем вызывают только смех и недоверие со стороны украинцев.
Вас зрадофилов воспринимают как малограмотных психопатов.
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А на вопрос ответа нет?
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- Валодя!!! Служу Савецкаму саюзу
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Меня спамят шоколадные жополизы!!!
Просьба отменить спам под моими постами!!!
Всем спасибо!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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))))))
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http://uainfo.org/blognews/1473770987-tehnologiya-otvlecheniya-vnimaniya-ot-glavnogo-i-kak-ey-protivodeystvovat.html
)))))
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Такий собі Алєксєй Шевченко. БЮТовець.
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З НОВИМ роком, всього найкращого!))))
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А чого ви такі злі, шакалАдники?
Ми, УКРОПИ, по одну сторону сторону баррикади, але на різних флангах ))))
Залежність від "сладчайшего"???
А яка зарплатня від мінстецю-може і Я підроблю? )))))
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Якщо проти Тимошенко- то твій ворог?
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Та ще не маєте почуття гумору , що автоматично вас робить рептиліями...)))
Вибачаюсь, і з Новим роком ТЕБЕ, всього найкращого!
))))
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Ты уж или крест сними - или трусы одень.
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Тому душити зрадофілів потрібно ніжно, даючи можливість хапнути повітря.
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А вообще по делу. Пожалуй я закрою свои офшоры и бизнес в стране оккупанта.
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- Наоборот! Чем больше наврёшь - тем выше залезешь!
))))
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Затичечку міняю чаще....))))
З Новим роком, слаааадєнькій!!! )))))))
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