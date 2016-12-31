 "Азов" как единица Нацгвардии является вторым эшелоном ВСУ и его задача - прикрывать тылы и побережье, - Аллеров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Укринформу рассказал командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров.
Он прокомментировал ситуацию вокруг подразделения "Азов" и рассказал, чем сейчас занимается полк.
"Хочу сказать, что Россия тратит на информационную пропаганду больше денег, чем раньше составлял бюджет ВСУ. Вы должны понимать, что это мощное оружие, которое они используют против нас. Но моя позиция как командующего - четкая. Добровольческое подразделение "Азов" было создано также во время войны. И его заслуга, что оно отстояло приоритеты государственной составляющей на юге страны, в Мариуполе", - сказал Аллеров.
Он напомнил, что в состав Нацгвардии подразделение "Азов" вошло осенью 2014 года. По его словам, "это очень мотивированные бойцы с большим стремлением защиты нашей страны", но большинство из них ранее кадровую военную службу не проходили.
"В течение прошлого года мы провели много курсов для подготовки руководства подразделения. Их сержантский состав проходил через наш учебный центр в Золочеве. Отношения с волонтерами позволяют им сегодня развиваться. Мы укомплектовали их техникой и вооружением - и сегодня они являются вторым эшелоном подразделений ВСУ в зоне АТО. То есть прикрывают тылы на случай проведения активных действий вооруженных формирований так называемой "ДНР" или Российской Федерации. Также перед ними сегодня стоит боевое задание прикрывать морское побережье на случай попытки высадки десанта с моря", - сообщил командующий Нацгвардии.
Юрий Аллеров также отметил, что бойцы постоянно проводят комплексные занятия, боевые стрельбы из артиллерии, из танков.
"То есть это полнопрофильное подразделение, которое становится полноценным военным со всеми присущими ему традициями", - добавил он.
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Порошенко в Мариуполе подарил пограничникам 6 Хаммеров,6 беспилотных комплексов,катер и 10 снайперских винтовок Баретт.
Всё за свои деньги.
Спасибо, Президент!А что подарило ТЫ ?
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- В чём разница между нквд и "смерш"?
- Или в чём разница между СД и "полевой жандармерией"?
- И шоб Вы не мучались в чём разница между СС и нквд?
Вы бы Иссторию почитали, может и комменты по умнее были бы?
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А навіщо розбиратися в сортах лайна ?
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Ваффен СС очень не повезло их дружно оболгали как комуняки так и западные демократы . такие элитные подразделения как " Викинг" " Лебштандарт АГ" и тд. ни какого отношения к карательным акциям не имели . это солдаты . хорошие и очень мотивированные солдаты ( почти как наши Азовцы . правда ? ) а все те зверства за которые ССовцев пинают столько лет содеяны всевозможными зондеркомандами СС . в большинстве случаев даже укомплектованными не немцами а бывшими советскими военнопленными
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