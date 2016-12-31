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Все про:Национальная гвардия (1058) Азов (167) Аллеров (46)

 "Азов" как единица Нацгвардии является вторым эшелоном ВСУ и его задача - прикрывать тылы и побережье, - Аллеров

Руководство подразделения Нацгвардии "Азов" за год прошло много подготовительных курсов, а отношения с волонтерами на сегодняшний день позволяют военным развиваться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Укринформу рассказал командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

Он прокомментировал ситуацию вокруг подразделения "Азов" и рассказал, чем сейчас занимается полк.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Первый выпуск сержантской школы по стандартам НАТО прошел в Киеве. ФОТОрепортаж

"Хочу сказать, что Россия тратит на информационную пропаганду больше денег, чем раньше составлял бюджет ВСУ. Вы должны понимать, что это мощное оружие, которое они используют против нас. Но моя позиция как командующего - четкая. Добровольческое подразделение "Азов" было создано также во время войны. И его заслуга, что оно отстояло приоритеты государственной составляющей на юге страны, в Мариуполе", - сказал Аллеров.

Он напомнил, что в состав Нацгвардии подразделение "Азов" вошло осенью 2014 года. По его словам, "это очень мотивированные бойцы с большим стремлением защиты нашей страны", но большинство из них ранее кадровую военную службу не проходили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Азова" с Генштабом давние "неприятные отношения", которые начались с периода наступательной "Широкинской операции", - нардеп Петренко

"В течение прошлого года мы провели много курсов для подготовки руководства подразделения. Их сержантский состав проходил через наш учебный центр в Золочеве. Отношения с волонтерами позволяют им сегодня развиваться. Мы укомплектовали их техникой и вооружением - и сегодня они являются вторым эшелоном подразделений ВСУ в зоне АТО. То есть прикрывают тылы на случай проведения активных действий вооруженных формирований так называемой "ДНР" или Российской Федерации. Также перед ними сегодня стоит боевое задание прикрывать морское побережье на случай попытки высадки десанта с моря", - сообщил командующий Нацгвардии.

Юрий Аллеров также отметил, что бойцы постоянно проводят комплексные занятия, боевые стрельбы из артиллерии, из танков.

"То есть это полнопрофильное подразделение, которое становится полноценным военным со всеми присущими ему традициями", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У "азовского" движения есть политические амбиции", - нардеп от "БПП" Петренко
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главное чтобы за красивыми словами не прятались крысиные дела власть имущих...
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На жаль - так вони себе зарекомендували...........
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За нього вже все Савченко сказала........
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Билецкий в курсе... все заказы через него! Не пугай... не страшно
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да шо ты с этой нулевкой кацапской разговариваешь.в спам его.
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Они в 2014 воевали с путинской швалью, защитив не только Мариуполь. Вот это рекомендация. А вы как себя зарекомендовали?
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Через рік-півтора про це розповісте......... а тоді і зрозумієте - в чому різниця................
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Загадочный комментарий с размытым намеком на предсказание в стиле ЫкстрасЭнса, и многоточие. Стандартный набор для трепачей, выстукивающих бредятину по клаве, благо она все стерпит.
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Ты идиот? Статью читало? Это НАЦГВАРДИЯ !!!

Порошенко в Мариуполе подарил пограничникам 6 Хаммеров,6 беспилотных комплексов,катер и 10 снайперских винтовок Баретт.
Всё за свои деньги.
Спасибо, Президент!А что подарило ТЫ ?
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пошол на хуй ...поливода хуйла
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А що про це думають справжні "нацгвардійці"???
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"Азов" будет действовать по типу Нквд?
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А ну ка Уважаемый:
- В чём разница между нквд и "смерш"?
- Или в чём разница между СД и "полевой жандармерией"?
- И шоб Вы не мучались в чём разница между СС и нквд?
Вы бы Иссторию почитали, может и комменты по умнее были бы?
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в чём разница между СС и нквд?

А навіщо розбиратися в сортах лайна ?
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а затем что бы пришло понимание того что НКВД и СС это не всегда одно и тоже

Ваффен СС очень не повезло их дружно оболгали как комуняки так и западные демократы . такие элитные подразделения как " Викинг" " Лебштандарт АГ" и тд. ни какого отношения к карательным акциям не имели . это солдаты . хорошие и очень мотивированные солдаты ( почти как наши Азовцы . правда ? ) а все те зверства за которые ССовцев пинают столько лет содеяны всевозможными зондеркомандами СС . в большинстве случаев даже укомплектованными не немцами а бывшими советскими военнопленными
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Как минимум, все козлорылые на освобождаемых территориях должны быть абсолютно в этом уверены
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Как заплатят, так и будут действовать... освободители
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в тылу народ от кого прикрывать .то ? на народу все держится и будет держатся
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Тыл - понятие относительное. Территория, прилегающая к районам боевых действий - очень важная территория. Это, фактически, "спина" армии. А в спину могут и ударить. Но вы и сами это все понимаете.
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"Прикрывать тылы". Генерал дал исчерпывающую оценку возможностям этого Азова. Там же вроде одни нацисты. Понятно что вояки из них никакие.
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Хе-хе. Вас, козлорылых, пожалели, а вы еще и недовольны. Неблагодарный наротт эти кацапы...
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иди у кадырки отсоси козлорогий.вашу "доблястьняю"расиськину армию в 14-м "АЗОВ" захерачил в пух под Мариуполем.бежали вы тогда сцаны кацапские только портки обоссанные свистели.
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ВАФЕЛ КАЦАПСКИЙ вася. ты наверно херово слышишь?оглох от счастья баран путинский? в спам говноед лапотный и сосать.
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Хорошо устроились... на откатах да отжиме!
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Пипец, винторогий! Вот это тебе пукан порвало! Наверное, турбина от ТУ-154 в .ОПУ влетела.
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Блин, удалили козлорогого раньше, чем я ответил
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с ними так и надо.что бы отлетали на раз эти пидоры стекломойные.
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ПРО АЗОВ. РЕАЛЬНО МОЩНАЯ,МОТИВИРОВАННАЯ БОЕВАЯ ЕДИНИЦА ПРИ ВИДЕ КОТОРОЙ КАЦАПЫ РАЗБЕГАЮТСЯ КАК ТАРАКАНЫ. вафельных кацапов на этой ветке или вафлят или в спам(и там вафлят) СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Слова из песни...Цитата-"эта рата продвигаласть по болоту а потом ей приказали и она пошла назад , эту роту ,в сорок первом расстрелял заградотряд!!"! вот такая правда о вторых эшелонах. Почему самое боеспособное и самое вооружённо-опытное, одетое американцами и с канадскими инструкторами вооружением из БТР и американо английскими автоматами и бронежилетами 12 степени защиты подразделение находиться во втором эшелоне, а на передовой- разутые и живущие только за счёт снабжения волонтёров( по словам самих солдат ВСУ и волонтёрова -начиная от печек буржуек и кончая зимней одеждой) воинские части среди личного состава которых 50% это мобилизованные и не пршешие боевую подготовку призывники 5- 7 волны мобилизации
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Это сейчас побережье - "тыл". Но в случае активных БД вероятность десанта более, чем очевидна и тогда это будет намного жарче, чем "передок".
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Может и так. В тылу ублюдков вертеть тоже надо кому то. А они есть. Мне спокойнее зная что есть Азов. Я им больше доверяю чем полиции...которой вообще не доверяю (в смысле полиции.)
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Тролль лопатенко-пшел отсюда на х@р. Здесь тебе не подадут.
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ну шо укропы???славно мы кацапездалов опускаем???? таки да!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!СЛАВА АЗОВУ!!!
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Лучшее, что у него получается - прикрывать собственность ахметова.
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Азов?А какой Азов? Тот что помешал захватиттть Украину!
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Азов - самое боеспособное подразделение не только Украины, но и, возможно, всей Европы. Я вижу этих ребят ежедневно: рослые, спортивные, уверенные, с боевым опытом, мотивированные, отлично обмундированы и укомплектованы, трезвые... Я не уверен есть ли подобное подразделение во всем НАТО. Да один этот полк может вынести всю шушеру с Донбасса. 2-й эшелон, бля...Что за хрень несет этот лишенец.
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Петя очень боится "Азов" выдвигать на передовую - его кореша, минские подписанты из Новороссии могут разбежаться, не с кем будет в Минске решать.
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Я лично знаю трех офицеров "Азова". Они- редкие умницы. Соображают. Ну и я- не совсем придурок. Потому, когда я читаю о высадке морского десанта... мне как-то не по себе. Это- бред. Зачем нам это впаривают- понятия не имею. Однако- впаривают... Что- печалит.
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Петя вас,как второй эшелон,сегодня на бабки опустил.Теперь у вас два пути:Или под Петю,или в первый эшелон,тоесть в армию!Петя порожняк,не гонит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Азов" как единица Нацгвардии является вторым эшелоном ВСУ и его задача - прикрывать тылы и побережье, - Аллеров
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