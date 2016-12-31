 211 военных погибли в ходе АТО в 2016 году, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе посещения Донецкого отряда Государственной пограничной службы в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Напряженной обстановка остается на Мариупольском направлении, где в последнее время враг применяет практически весь спектр имеющегося у него вооружения - за исключением разве что реактивной артиллерии", - отметил Президент.
Петр Порошенко отметил, что только в течение этого года 211 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отдали свою жизнь за мир, свободу нашего государства, защищая ее от агрессора
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, которая прошла под аккомпанемент песни "Плине кача".
Президент особо подчеркнул, что в этом году задача укрепления обороноспособности решался без мобилизации.
"Четвертую, пятую, шестую очереди - демобилизовали. Украинские воины вернулись домой, к мирной жизни, к родным и близким и сейчас дома встречают Новый год. Вместо же седьмой, восьмой и девятой волн заключено почти семьдесят тысяч контрактов добровольцев, которые записались в ряды Вооруженных Сил. И, замечу, что только благодаря Минским договоренностям, мы выиграли время для перевода армии на профессиональную основу и для ее вооружения, довворужения и перевооружения", - отметил он.
Петр Порошенко также отметил, что на оборонно-безопасный сектор Украина тратит 5% ВВП на армию - более 3%".
1129 45
Порошенко открыл два восстановленных моста на Донбассе(172)
"Ваша борьба - это наша борьба", - сенатор Маккейн верит что в 2017 году украинские земли будут освобождены от захватчиков(125)
Порошенко в Мариуполе запустил новейшую систему наблюдения и передал пограничникам новое вооружение. ВИДЕО(80)
Сегодня 31 декабря Порошенко посетит Мариуполь, - источник в горсовете(150)
Порошенко и его окружение прохлопали возможность сделать Украину гораздо сильнее - блогер(0)
Порошенко наградил американских сенаторов Маккейна и Грэма орденами и пригласил посетить Донбасс. ФОТОрепортаж(145)
Путин решил не поздравлять Порошенко и Обаму с Новым годом(219)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Смерть ворогам!
Ответить
Ответить
Родным и близким соболезнования.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сказать язык не поворачивается?????????(((((((
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С начала года по вчерашний день погибло 668 военнослужащих и добровольцев.
Тут все имена, дата гибели, воинские части или части Нацгвардии, добровольческие формирования.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_-_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2016)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
П - последовательность.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вообще, президенту стоило бы и их упомянуть.
Ответить
Ответить
Для нього мають значення тільки цифри на купюрах.
Ответить
Ответить
Тут небу жарко, вірно ти сказав.
Ударів град; раби господні гинуть.
Та щит з мечем
В кипінні січі
Стяжают славу нам
Ответить
Ответить
страшней проигранной войны.....
Ответить
Ответить
Ответить
Пам'таємо.
Ответить
Ответить
Ответить