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Все про:Мариуполь (3924) Порошенко (10304) смерть (4292) Антитеррористическая операция (15445)

 211 военных погибли в ходе АТО в 2016 году, - Порошенко

211 военнослужащих Вооруженных сил погибли в ходе антитеррористической операции в 2016 году.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе посещения Донецкого отряда Государственной пограничной службы в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Напряженной обстановка остается на Мариупольском направлении, где в последнее время враг применяет практически весь спектр имеющегося у него вооружения - за исключением разве что реактивной артиллерии", - отметил Президент.

Петр Порошенко отметил, что только в течение этого года 211 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отдали свою жизнь за мир, свободу нашего государства, защищая ее от агрессора

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, которая прошла под аккомпанемент песни "Плине кача".

Президент особо подчеркнул, что в этом году задача укрепления обороноспособности решался без мобилизации.

"Четвертую, пятую, шестую очереди - демобилизовали. Украинские воины вернулись домой, к мирной жизни, к родным и близким и сейчас дома встречают Новый год. Вместо же седьмой, восьмой и девятой волн заключено почти семьдесят тысяч контрактов добровольцев, которые записались в ряды Вооруженных Сил. И, замечу, что только благодаря Минским договоренностям, мы выиграли время для перевода армии на профессиональную основу и для ее вооружения, довворужения и перевооружения", - отметил он.

Петр Порошенко также отметил, что на оборонно-безопасный сектор Украина тратит 5% ВВП на армию - более 3%".

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Царство небесне воїнам, загиблим в боротьбі з рашистською чумою..
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народ в соцсетях пишет что липецкие конфеты вкуснее наших. и зарплаты у рабочих на липецкой фабрике в 2 раза выше чем у нас.
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Шокофилы не могут спокойно смотреть - слюнями давятся. Вот и спамят мовчки
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Светлая и вечная память.........Пусть покоятся с миром........
Родным и близким соболезнования.
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А як розуміти це: "С начала года в результате боевых действий в зоне АТО погибли 623 военнослужащих ВСУ. Об этом 15 июня во время визита в штаб-квартиру НАТО сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны........ ???............. ".............http://korrespondent.net/ukraine/3698065-poltorak-nazval-potery-v-ato-s-nachala-hoda
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Або................. https://focus.ua/country/352185/..................... хтось все-таки бреше.........
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а сколько не военных..??????
Сказать язык не поворачивается?????????(((((((
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А понимать это просто: люди, привыкшие врать, должны иметь хорошую память.. А то, вот такие косяки вылезают..
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Та тут, скоріш за все - причина в іншому...... система підрахунку, блін.......... ВСУшників враховують, а інші - "так собі"............ Тому і повідомлення, на зразок: "втрат немає" - в той час коли люди гинуть десятками...........
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жители дамбаса отбросы украинского общества
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Ну я тебе скажу что там довольно много нормальных людей которые сейчас зашуганы и не могут пар со рта пустить, хотя при возможности четвертовали бы давно захарченок и остальных неандертальцев, не обощай, отбросы это те которые людей лбами сталкивают такими постами.
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дебил. 221 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ. не считая НГУ и добровольцев. усохни зрадочерт
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Ну тогда их можно не считать. Да, соевый? И квальтиры не давать - чай не мусорня в Княжичах. Перебьются
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ты давно из бана за оскорбления выполз? потеряйся. порох сказал только то что сказал - речь только о военнослужащих ВСУ. точка
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Сначала назвал одного человека дебилом, а потом другому о банах за оскорбления напоминаешь.
П - последовательность.
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Оно еще и стучать побежит. Впрочем за этому не стоит удивляться - генетика-с. "Рожденная революцией" смотрели? Отож бо
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Ты кого назвало в таком случае порохом, истото? Теперь по сути. Подчеркиваю! Госпогранслужба - правоохранительный орган. А теперь скажи, порохобот, почему твой крендель перед сотрудниками правоохранительных органов рассказывает о потерях военнослужащих и абсолютно не вспоминает о потерях НКВД? Что ты можешь бекнуть в свое и его оправдание?
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Урод рашистский, протри свои пьяные зенки. Там только военнослужащих ВСУ погибло более 400.
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Кстати, 211 - это боевые потери. Не боевые составляют даже больше.
Вообще, президенту стоило бы и их упомянуть.
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Для Пороха ця цифра нічого не значить.

Для нього мають значення тільки цифри на купюрах.
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"Генріх V".
Тут небу жарко, вірно ти сказав.
Ударів град; раби господні гинуть.
Та щит з мечем
В кипінні січі
Стяжают славу нам
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Я украинец ,внук сосланых в 27-30 годах в Сибирь украинцев каждый день прошу Господа Бога ,чтобы он защитил и спас Украину и народ украинский. Единства Вам братья ,Терпения Веры и Твёрдости в достижении цели. А главная наша цель свободная ,единая с достойной жизнью людей Украина. С новым Вас годом. Да поможет вам Бог в Вашей праведной борьбе.
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Бездарность во главе страны
страшней проигранной войны.....
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Вічна слава полеглим за Україну, за її Волю, за народ.!
Пам'таємо.
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Дійсно, для чого порох бреше по кількості загиблих, яких більше 600?
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Туебень, ты в армии служило? Знаешь что такое отдел кадров? Как военнослужащие включаются в списки части, на довольствие ставятся, и как из них исключаются в связи со смертью или по другой причине? Как назначаются выплаты родственникам погибших и прочее? Это у вас в кацапстане "ихтамнеты" засекречены указом пуйла и в канаве зарыты. Чего воняете тут гниды? Идите накуй...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины211 военных погибли в ходе АТО в 2016 году, - Порошенко
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