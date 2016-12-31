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Все про:Маккейн (185) Мариуполь (3924) Порошенко (10304)

 "Ваша борьба - это наша борьба", - сенатор Маккейн верит что в 2017 году украинские земли будут освобождены от захватчиков

В следующем, 2017 году, украинские территории будут освобождены от захватчиков, убежден американский сенатор Джон Маккейн (John Sidney McCain III, Республиканская партия).

"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", - сообщил он в ходе своей поездки в субботу в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Д.Маккейн также передал приветствия от американского народа.

"Ваша борьба - это наша борьба, и мы победим вместе", - отметил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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к Новогоднему столу не кладите пирожные и торты,а также копчености и газированную воду.....,Чревата. Все буде Добре.
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"Путин, вам никогда не одолеть Украину! США всегда будут с украинцами, мы победим вас вместе", - разгромная речь Маккейна в зоне АТО заставила дрожать президента РФ
http://www.dialog.ua/news/106976_1483203542
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Харизматичні особистості. Зачаровують буквально з першого погляду. Але той, що справа як то більше привертає якимось своїм внутрішнім вогником. .
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Вже зима, пора чудес, сніг кружляє нині: - Господи, пошли з небес миру Україні !


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Святочне вітання з Харкова, гріх не поширити, - славно заколядували!

("Харьков не сепарский город, - ображено й гордо сказали мені на одній із зустрічей, - Харьков - волонтерский город!"(с) - Оксана Забужко

А дорогою додому, в поїзді, попутник-харківець - інженер, рр. 30, - запевнив, що Харків уже не боїться:
- Сначала - было, да, но уже кончилось... Вот как Ленина сняли, так все и кончилось.
- А Ленін же до чого?...
- Ну, они ж там собирались - пророссийские. Под Лениным. А как сняли - так и все, не стало их.
Я б, може, й не звернула на це увагу - якби не чула раніше подібних спостережень у Дніпрі й Запоріжжі, від різних людей, із різних середовищ: що після тих знятих Ленінів, мовби після знятого закляття, міста починають помаленьку "відтерпати" - відживати, проростати якимись громадськими ініціативами, просто - вільніше дихати... Що є різниця.)

Повільно, стихійно, болючо, наосліп, але незворотньо - рухаємось. Живі))
Радуйся, земле... - www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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Дивлюсь на це все з огидою.................. уявляю як український губернатор чи навіть лідер фракції приїхав в США................... ну чому ми, блін перед ними "стелимось"??!.......
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Для этого,даже объединяться не треба.Если замес начнётся,под свист пуль,решения быстро принимаются.Так,шо считай,этот союз уже существует
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER https://twitter.com/Anakoyher
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.
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Пиндос думкой багатие.)))
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дык ты ж лишнехромосомный уже подпиндосник,аль не заметил как язык твой и твоих соотечественников уже в жопе у Трампа.....
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Tak sam Xy*lo primer pokazivaet kak liznut Trampu, zasal tak, chto daze otvet nevislal 35 diplomatov...
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Хай Новий рік несе дива. Нехай згорить, дотла, Москва! І ще б нам, дуже повезло, Якби застрелився ху-ло! А ще, у наших ворогів, Хай ріки вийдуть з берегів! Хай газ по тридцять, нафта двадцять, Хай, москалі, повеселяться! А нам, щоб жити без війни. Щоб снились кольорові сни. Щоб, кожен українець, брат! Щоб рід помножився в стократ! Щоб зникла, з влади, вся холера, А став новий Степан Бандера! Ми стали вільними від нині, Здобудем Славу Україні!
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Хороший рашистский 3,14дар - дохлый рашистский 3,14дар.Вот в Сочи 25 декабря 92 рашиста стали хорошими.Пусть их становится хорошими столько же каждый день в 2017 году.
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Из российских СМИ
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31 декабря 2016, 21:33
В аэропорт Вашингтона прибыл спецборт, который увезет из США сотрудников российского посольства.

В аэропорту имени Даллеса приземлился спецборт. На нем вернутся в Москву те сотрудники посольства, которым власти США в четверг предписали в течение 72 часов покинуть страну, а также члены их семей.
За теми, кто работает в расположенном в Сан-Франциско генеральном консульстве России, спецборт отправлять не будут. Они возвращаются на родину самостоятельно. :p

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Ты там будь уж тише мыши, напоследок не бузи...
Мне хоть чё, хоть чёрта в ступе от Обамы привези,
Там у них другие мерки, не поймёшь - съедят живьём,
Снилась им Мишель Обама с бородою и ружьём.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ваша борьба - это наша борьба", - сенатор Маккейн верит что в 2017 году украинские земли будут освобождены от захватчиков
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