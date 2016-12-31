 "Ваша борьба - это наша борьба", - сенатор Маккейн верит что в 2017 году украинские земли будут освобождены от захватчиков

"Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости", - сообщил он в ходе своей поездки в субботу в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Д.Маккейн также передал приветствия от американского народа.
"Ваша борьба - это наша борьба, и мы победим вместе", - отметил он.
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http://www.dialog.ua/news/106976_1483203542
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("Харьков не сепарский город, - ображено й гордо сказали мені на одній із зустрічей, - Харьков - волонтерский город!"(с) - Оксана Забужко
А дорогою додому, в поїзді, попутник-харківець - інженер, рр. 30, - запевнив, що Харків уже не боїться:
- Сначала - было, да, но уже кончилось... Вот как Ленина сняли, так все и кончилось.
- А Ленін же до чого?...
- Ну, они ж там собирались - пророссийские. Под Лениным. А как сняли - так и все, не стало их.
Я б, може, й не звернула на це увагу - якби не чула раніше подібних спостережень у Дніпрі й Запоріжжі, від різних людей, із різних середовищ: що після тих знятих Ленінів, мовби після знятого закляття, міста починають помаленьку "відтерпати" - відживати, проростати якимись громадськими ініціативами, просто - вільніше дихати... Що є різниця.)
Повільно, стихійно, болючо, наосліп, але незворотньо - рухаємось. Живі))
Радуйся, земле... - www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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ТЕТЯ РОЗА @ANAKOYHER https://twitter.com/Anakoyher
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.
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31 декабря 2016, 21:33
В аэропорт Вашингтона прибыл спецборт, который увезет из США сотрудников российского посольства.
В аэропорту имени Даллеса приземлился спецборт. На нем вернутся в Москву те сотрудники посольства, которым власти США в четверг предписали в течение 72 часов покинуть страну, а также члены их семей.
За теми, кто работает в расположенном в Сан-Франциско генеральном консульстве России, спецборт отправлять не будут. Они возвращаются на родину самостоятельно. :p
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Ты там будь уж тише мыши, напоследок не бузи...
Мне хоть чё, хоть чёрта в ступе от Обамы привези,
Там у них другие мерки, не поймёшь - съедят живьём,
Снилась им Мишель Обама с бородою и ружьём.
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