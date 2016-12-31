 Порошенко заявил о увеличении доплат военнослужащим в зоне АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом он заявил во время праздничного поздравления украинским воинам в Мариуполе.
"Сегодня я дал поручение Министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, которые находятся на первой линии - линии соприкосновения - до 6 тыс. грн. А военнослужащим, которые находятся на второй линии - до 2,4 тыс. грн.", - сообщил Петр Порошенко.
"Я уверен в том, что мы должны создавать и финансовую, и материальную мотивацию для того, чтобы надежно были защищены и обеспечены украинские военнослужащие. Сейчас мы должны тратить деньги украинских налогоплательщиков, деньги украинского государства, в первую очередь на то, чтобы обеспечить надежную обороноспособность", - подчеркнул Президент.
Глава государства подчеркнул, что не мог сегодня не приехать туда, где "лучшие из лучших, самые смелые из самых смелых, сильнейшие из сильнейших защищают нашу страну от агрессии со стороны Российской Федерации".
"Очевидно, что именно здесь самое важное место, где мы должны приветствовать и благодарить. За несколько часов вся Украина, забыв на мгновение о проблемах и заботах, с мечтами и надеждой встретит 2017 год. Возможностью же мирно отметить этот праздник, как и Рождество Христово, что у нас вскоре, - мы обязаны Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, присутствующим здесь пограничникам, СБУ, другим силовым структурам", - сказал Президент.
Петр Порошенко подчеркнул, что прибыл сегодня в Донецкую область в Мариуполь, чтобы выразить украинскому воинству большое уважение и благодарность. "От всех ваших соотечественников, от государства. И от себя лично. И не только как от Президента и Верховного Главнокомандующего, но и как от украинца-гражданина, мужа и сына, как отца четверых детей и деда двух внуков", - сказал он.
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Фрески в домашнем храме Порошенко.
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А что, тебе жалко русских оккупантов?
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потому вас и тпосылают куда ни попадя
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ЗЫ У меня друг сейчас в гостях, в начале года с фронта вернулся, сами мы с Киева скажи куда подъехать, расскажешь нам что мы кацапы, шоколадный батончик в очко тебе засунем.
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Посмотри свои высеры здесь, у тебя все агенты кремля. У вас общение и лайки только своим тесным кругом. Вы как парень в школе которого не любит весь класс. Скорее всего вы и были этими ребятами и теперь объединились. Только теперь против всего общества. Я не знаю человека который бы сказал что порошенко молодец, все плюются как на черта. А хотя нет, вру есть один знакомый, который в соцсетях засрал все новости про перемогу пархатого. Единственное Но, он сидит в тюрьме)) Ну почему бы и нет, сидишь всякое дерьмо репостишь, а тебе копейка капает. Вот единственный вопрос, неужели вы думаете что обзывая всех кацапами вы заставите любить барыгу? (вопрос риторический)
ЗЫ Кстати может ты с Киева? Давай расскажешь про перемогу ребятам с фронта.
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Всё за свои деньги.
Спасибо, Президент!А что подарило ТЫ ?
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Гыг перелогинься. Хотя гыг вроде украинский не понимает.
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@YuliyaKlevcova 14 ч.14 часов назад
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