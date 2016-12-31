EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1916  77
Все про:армия (7189) выплаты (182) зарплата (1603) Порошенко (10304) боевые действия (911)

 Порошенко заявил о увеличении доплат военнослужащим в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты военнослужащим в зоне АТО. Об этом он сказал в Мариуполе, выступая перед военнослужащими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом он заявил во время праздничного поздравления украинским воинам в Мариуполе.

"Сегодня я дал поручение Министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, которые находятся на первой линии - линии соприкосновения - до 6 тыс. грн. А военнослужащим, которые находятся на второй линии - до 2,4 тыс. грн.", - сообщил Петр Порошенко.

"Я уверен в том, что мы должны создавать и финансовую, и материальную мотивацию для того, чтобы надежно были защищены и обеспечены украинские военнослужащие. Сейчас мы должны тратить деньги украинских налогоплательщиков, деньги украинского государства, в первую очередь на то, чтобы обеспечить надежную обороноспособность", - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что не мог сегодня не приехать туда, где "лучшие из лучших, самые смелые из самых смелых, сильнейшие из сильнейших защищают нашу страну от агрессии со стороны Российской Федерации".

"Очевидно, что именно здесь самое важное место, где мы должны приветствовать и благодарить. За несколько часов вся Украина, забыв на мгновение о проблемах и заботах, с мечтами и надеждой встретит 2017 год. Возможностью же мирно отметить этот праздник, как и Рождество Христово, что у нас вскоре, - мы обязаны Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, присутствующим здесь пограничникам, СБУ, другим силовым структурам", - сказал Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что прибыл сегодня в Донецкую область в Мариуполь, чтобы выразить украинскому воинству большое уважение и благодарность. "От всех ваших соотечественников, от государства. И от себя лично. И не только как от Президента и Верховного Главнокомандующего, но и как от украинца-гражданина, мужа и сына, как отца четверых детей и деда двух внуков", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко в Мариуполе запустил новейшую систему наблюдения и передал пограничникам новое вооружение. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Он не барин, он себя причислил к лику святых.
Фрески в домашнем храме Порошенко.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что ты думаешь на счет подводного концерта русофашиских свиней в Черном море?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
радуюсь, хочу что бы побольше сдыхало москалей... Их Бог наказал. Хотели плясать на костях сирийских детей в день рождения сына господнего, но Бог им не дал...
А что, тебе жалко русских оккупантов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я презирал Порошенка ещё после оранжевой революции, но люблю правду. Я разбирался с этой картинкой, там Photoshop. Первая картинка оригинал, на второй я не специалист, на причёске немного Photoshop замаскировал.


 показать весь комментарий
Ответить
 
Москва должна сгореть в ядерном огне! Ты согласно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяльником.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но зло - это московские свинособаки мутанты, ты согласно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Почему молчишь, что Порошенко ведёт бизнес с москальскими свинособаками и постоянно выполняет волю оккупанта пуйла? Липецкая фабрика для тебя табу?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а где доказательства преступной деятельности:?есть какието завалящие пруфы?отож...
потому вас и тпосылают куда ни попадя
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть, когда Порошенко финансирует убийства украинских солдат и добровольцев на фронте это нормально для тебя, это не преступление?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по твоему финансирование украинской армии-это фининсирование ваших лишнехромосоиных убийц?за поребрик,излишнехромосомное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко платит налоги в бюджет рашки, со своей липецкой фабрики. Так же Порошенко не запретил финансировать сепаров и террористов, покупая у них уголь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
постоянно выполняет волю оккупанта пуйла ---------------------- у меня память не отшибло - я помню яйцепадучего как он мотался щотижня в мосскву за инструкциями - и сравниваю с Порохом. Только москвомрази могут не видеть сколько он сделал и делает для Украины. А что ворует - увы, все в Украине воруют, это наследство 300 летней окупации московского сатаната. Не будет московских окупантов - народ постепенно разучится воровать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не звик, коли мені всяка )(уйня тикає.Не знаю, хто вас виховуав і чи виховував взагалі.Навчіться манер, а тоді поговоримо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут не прийнято тикати один одному.Я хочу спілкуватись з розумнішими, ніж ви, розумієте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а я не звик казати ви тим кого вважаю замаскованими ворогами України, зрозумiв?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он ещё обещал в Житомире построить фонтан лучший чем в Виннице, а сам Житомир сделать центром космонавтики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Добрый Дедушка Мороз.. Как же тебя называть в наступающем году? Петушенко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це звичайно добре.. Але було б ще краще, якби артилерію поближче до передової розпорядився підтягнути.. Та дозволив відкривати вогонь у відповідь на обстріли орків ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапы искренне поздравляю вас с Новым годом. Искренне желаю, чтобы вы все передохли от спидяки, в лифтах и самолетах в Новом году. А по теме, чтобы вы в шоколадных липецких котлах варились в аду!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а путлер никогда никому ничего не повышает, только ворует у москальских свинособак, правда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
пусть сынульку свою отправит в АТО и платит 6000гр
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это доплата к зарплате. Во втором квартале 17 еще добавят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так статья - про то что Порох обещал и повысил зарплаты, а в параше хуйло каждый день обещает истребить народ Украины а только гробы своих свиней получаете
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне похер на гробы кацапов ( хороший кацап - дохлый). Ты чего так воспламенился ? Свидетель соевого спасителя что ли ?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порохоботы такие труженики, даже в нг им не до праздника. Кстати твой коллега, а может то был и ты, писал что только полный бездарь будет сидеть сутками писать комменты в новостях. Пожалуй, единственное с чем я соглашусь с минстецьками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тебе? Чего ещё не мордой в оливье после боярышника? Или пригожин запретил троллям бухать сегодня?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну понятно, украинцы и патриоты это только порохоботы, остальные агенты кремля. А я что здесь сутками сижу? Жопу рву за какого-то политика? Я же не умственно отсталый чтоб меня никуда на работу не брали, кроме как троллем.
ЗЫ У меня друг сейчас в гостях, в начале года с фронта вернулся, сами мы с Киева скажи куда подъехать, расскажешь нам что мы кацапы, шоколадный батончик в очко тебе засунем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отличный адрес. Все? Обоссался? Так уясни одну вещь, недоразвитый, ты за деньги налогоплательщиков обзываешь их кацапами. Про тебя же Петлюра писал "Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди". И добавить нечего, просто 10 из 10-ти. (Или Петлюра агент кремля?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где ж он обоссался - вон даже адрес тебе прислал. Сомневаюсь что у тебя есть друзья с фронта - слишком от тебя ольгинским провокатором воняет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это жилой дом? Узнай для начала, так, для интереса.
Посмотри свои высеры здесь, у тебя все агенты кремля. У вас общение и лайки только своим тесным кругом. Вы как парень в школе которого не любит весь класс. Скорее всего вы и были этими ребятами и теперь объединились. Только теперь против всего общества. Я не знаю человека который бы сказал что порошенко молодец, все плюются как на черта. А хотя нет, вру есть один знакомый, который в соцсетях засрал все новости про перемогу пархатого. Единственное Но, он сидит в тюрьме)) Ну почему бы и нет, сидишь всякое дерьмо репостишь, а тебе копейка капает. Вот единственный вопрос, неужели вы думаете что обзывая всех кацапами вы заставите любить барыгу? (вопрос риторический)
ЗЫ Кстати может ты с Киева? Давай расскажешь про перемогу ребятам с фронта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не уже ли 1000 гривен в день? Питух Барыжный,это его год.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко в Мариуполе подарил пограничникам 6 Хаммеров,6 беспилотных комплексов,катер и 10 снайперских винтовок Баретт.
Всё за свои деньги.
Спасибо, Президент!А что подарило ТЫ ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А скільки вкрав з допомогою лєркі-валютчіци? Воно їх обкрадає, а ті глипають дурними баньками на Вальцман-ТВ, і кажупь : "спасібапрєзідєнт".
 показать весь комментарий
Ответить
 
он дал команду министру обороны.это значит, что барыга остался барыгой.Что бы все эти надбавки были законными и учитывались потом при выходе на пенсию, надо постанова кабинета министров, а не приказ министра обороны.А так это зарплата в конвертах от державы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А каким надо быть идиотом, чтоб кроме как комменты за бабки сидеть строчить, тебя больше никуда не брали?
Гыг перелогинься. Хотя гыг вроде украинский не понимает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возвращение блудного сына? Ну на сколько я помню он хоть еще более менее адекватный был, может единственный из них кто школу окончил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а на пенсию с чистой совестью - 949 грн на руки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шоколадный пи .... могбы и дать ребятам которые находятся на нуле штуку баксов .
 показать весь комментарий
Ответить
 
слыш урод диванный у меня брат на нулевке .и ты мне будеш рассказывать про "дать "
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сьогодні в ботів Тимошенко на диво вдалий день! Вони вже чотирнадцяту зарплату заробили!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко заявил о увеличении доплат военнослужащим в зоне АТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Геращенко Ирина ГФС Донбасс ДТП Киев Крым Маккейн Мариуполь Нацполиция Новый год обстрел Одесская область оккупация Порошенко Путин Россия смерть стрельба США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти