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Все про:граница (2691) Крым (17873) Новый год (630)

 Люди массово едут из оккупированного Крыма на материковую Украину встречать Новый год

На пропускном пункте "Чонгар" зафиксировано увеличение пассажиропотока с временно оккупированного полуострова Крым на материковую Украину.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, люди массово пересекают административную границу для встречи Нового года в Украине.

"Этот факт зафиксирован сегодня пограничниками. Находясь на КПВВ "Чонгар" председатель ОГА Андрей Гордеев отметил: "Действительно сегодня многие пересекают админграницу в направлении Херсонской области. Приглашаю всех на праздники. Поздравляю с наступающим Новым годом на гостеприимной Херсонской земле ", - отметили в ОГА.

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Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму без электроснабжения осталось около 27800 человек в Судаке и Джанкое и в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.
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Хотят поесть нормальной еды хоть раз в году
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КрымРукаЛицо ‏@crimea_john
Сука, а как жить в ВАтном нищебродском Крыму без антидепресантов они не посоветовали?

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Предлагаешь на границе их через решетку с лопаты подкармливать?
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С такими ценами, отсутствие света и денег - не мудрено


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У козлорылых и на материке с водой пипец:

http://bk55.ru/news/article/86494/

Жителям Омской области питьевую воду привозят на ассенизаторской машине, в которой до этого возили откаченное из туалетов говно.


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едут те кто хочет по настоящему вкусно и сытно отметить новый год
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Загнивающий Запад ‏@gniloywest 6 ч6 часов назад
Год подходит к концу,
поэтому самое время выбрать событие года,
на наш взгляд,
это торжественное открытие мусорного бака в Новокузнецке!

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Цікаво, голимий троль Фео Пронт теж поїде подивитися на лямпочки і попити... водички на Херсонщині?
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Грибочки видать на дерьме Пуйла росли бо цена как у золотых та и помидорами не по 35гр за кило
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ну едут к родственникам на НГ, судя по всему. В чем новость то?
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Раньше то так не ездили...сбежали от окружающей действительности,хоть на время.
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Будівельники кримського мосту їдуть зустрічати Новий рік......... і це не прикол.......
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каждому вьезжающему крысчанину в подарок лопата, как новогодний подарок.
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та пусть едут. потом расскажут как тут украинцы мучаются с салом, интернетом, светом и горячей водой - пусть их п...сов порвет!
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А як раділи, як раділи шо тепер заживуть без біндер.

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Сказал Слава Украине на сто грамм водки и вареника бандеровского да сальца копченого нет нафиг назад хлестать бояру да щи
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