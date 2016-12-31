 Люди массово едут из оккупированного Крыма на материковую Украину встречать Новый год

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, люди массово пересекают административную границу для встречи Нового года в Украине.
"Этот факт зафиксирован сегодня пограничниками. Находясь на КПВВ "Чонгар" председатель ОГА Андрей Гордеев отметил: "Действительно сегодня многие пересекают админграницу в направлении Херсонской области. Приглашаю всех на праздники. Поздравляю с наступающим Новым годом на гостеприимной Херсонской земле ", - отметили в ОГА.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму без электроснабжения осталось около 27800 человек в Судаке и Джанкое и в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.
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Сука, а как жить в ВАтном нищебродском Крыму без антидепресантов они не посоветовали?
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http://bk55.ru/news/article/86494/
Жителям Омской области питьевую воду привозят на ассенизаторской машине, в которой до этого возили откаченное из туалетов говно.
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Год подходит к концу,
поэтому самое время выбрать событие года,
на наш взгляд,
это торжественное открытие мусорного бака в Новокузнецке!
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