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 Террористы весь день обстреливали наши позиции возле Водяного из артиллерии калибром 122-мм, - пресс-центр штаба АТО

Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. По состоянию на 18 часов произошло 20 обстрелов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Мариупольском направлении - из 122-миллиметровой артиллерии они вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного.

Вблизи Марьинки огонь вел снайпер.

Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Красногоровке и Старогнатовке.

На Донецком направлении с тех же видов вооружения - в районе Зайцево и Крутой Балки.

На Луганском направлении из гранатометов обстреливали Новозвановку и Кондрашевку Новую".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганском направлении произошло боевое столкновение, на Донецком - обстрелы на всех рубежах, - Мотузяник


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Перемирие . В Днепре весь день скорые носятся .
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Не порть соевым эйфорию,они где то пэтра с автоматом увидели
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Ну чому все це таке сумне і нікудишнє?!!!............. "Терористи обстрілюють......"....."Герой загинув за Україну" і т.д........... А ми спокійно зустрічаєм Новий рік ?!!!!!..............
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А как же Пэдро в Широкино ездил? Или это "Широкино" в Конче Заспе? Питух барыжный.
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Интересно , если бы русня подстрелила Маккейна сколько российской земельки фуйло бы подарил пиндосам ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы весь день обстреливали наши позиции возле Водяного из артиллерии калибром 122-мм, - пресс-центр штаба АТО
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