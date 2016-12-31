 Террористы весь день обстреливали наши позиции возле Водяного из артиллерии калибром 122-мм, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Мариупольском направлении - из 122-миллиметровой артиллерии они вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного.
Вблизи Марьинки огонь вел снайпер.
Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Красногоровке и Старогнатовке.
На Донецком направлении с тех же видов вооружения - в районе Зайцево и Крутой Балки.
На Луганском направлении из гранатометов обстреливали Новозвановку и Кондрашевку Новую".
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