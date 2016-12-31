 Лучшие анекдоты 2016 года от Цензор.НЕТ

1.
Россия взбешена тем, что в Германии выпущены цитаты Путина на немецком языке под названием "Майн Кампф"!
2.
Порошенко не только постоянно говорит о том, что нельзя совмещать власть и бизнес, но и личным примером демонстрирует, какой вред это приносит государству...
3.
- Зачем для нищающего населения поднимают тарифы?!
- Дело в том, что владелец многих облэнерго Р. Ахметов поиздержался за последние пару лет - согласно версии "Форбс" его состояние уменьшилось с 6 миллиардов до 3х. Теперь его друзья из Кабмина пытаются компенсировать своему корешу убытки...
4.
Судя по тому, как Кремль и пятая колонна в Украине впали в истерику по поводу разрыва дипломатических отношений, значит этот снаряд попал не только в цель, но еще и в арсенал агрессора!
5.
Инаугарационная речь президента РФ Рамзана Кадырова: "Своего первого русского я убил в 16 лет..."
6.
Как стало известно, педофил Путин захватил Крым только ради того, чтобы регулярно посещать "Артек"...
7.
- Украинские биатлонисты отказались ехать на соревнования в РФ!
- Оно и понятно: трудно удержаться, когда у тебя в руках заряженная винтовка, а вокруг полно врагов...
8.
Бедные россияне. Постоянно на них нападают. То украинцы - в Украине, то сирийцы - в Сирии, то турки - в Турции, то грузины - в Грузии. Нигде им покоя нет!
9.
Если ты слышишь слова о братской дружбе, единой православной вере и общей совместной истории, бей в направлении звука.
10.
Верим, что Россия когда-нибудь станет, как Швейцария…
По размеру.
11.
Госпожа История показала, что лучше иметь десяток ядерных бомб, чем сотню "Будапештских меморандумов".
12.
"Шоколадить" - то же, что и "лапшать", но долго, многократно и в телеэфире.
13.
Стало совершенно очевидно, что любое руководство Украины, начиная реформы в стране, быстро утомляется от бабла и максимум через два года становится совершенно бесполезными для государства, вызывая крайнее негодование людей и маниакальную радость Кремля.
Напрашивается вывод - руководство страны необходимо менять каждые два года и не позволять им больше ходить во власть. И страна реально ломанется вперед! Кроме того все желающие могут устроить развлекалово - запастись попкорном и делать ставки на то, что кончится быстрее - наши политики-реформаторы или деньги у Путина.
14.
Между прочим, если в здание ВР запустить 450 обезьян, то смотреть на них будет так же прикольно, как и на нардепов, но воровать они будут значительно меньше...
15.
Загадочно.
ВСЕ мажоры, убившие людей в ДТП, оказались припадочными эпилептиками или просто сумасшедшими - в результате: неподсудными...
Что любопытно - это не помешало им получить права...
16.
В кремлёвских кругах выражение "генеральная уборка" за последнее время приобрело неожиданно зловещий смысл.
17.
Порошенко рассказал, что при личной встрече в Минске Путин угрожал ему: "Будешь проводить реформы и бороться с коррупцией - нападу!"
18.
Заключая международные договоры с Россией, следует помнить о двух моментах:
1. Россия никогда не выполняет взятые на себя обязательства.
2.Россия требует неукоснительного выполнения договора от противоположной стороны..
19.
Опасная традиция.
Если Россия называет какую-то страну "братской" - значит будет бомбить и захватывать территории...
20.
- Почему российские телеведущие вещают так, вроде к идиотам обращаются?
- Это чтобы большинству россиян было понятно...
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Лучшие анекдоты 2016 года от Цензор.НЕТ
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- Ладно, пойдём к хирургу. Вот заходят они в кабинет: проктолог (дядя шкаф 2х2 м) и на руке Путин.
- Степаныч, у меня тут это...
- У меня тяжелобольной на столе, а ты тут со своим кукольным театром!
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- У вас есть литература о дискриминации карликов?
- Посмотрите в углу на верхней полке, Владимир Владимирович.
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Через минуту знатоки выдают ответ.
- Собаку Путина зовут Конни.
- Ответ неверный! Собаку Путина зовут Владимир.
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- Ой, не радуйте меня! Шо, таки последняя?!!
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Сейчас Гонконг встречает, зрелище шикарное.
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Второй мертвяк у него спрашивает, типа, что делаешь, сосед?
Первый отвечает: - Да что-то телеканал LifeNews плохо показывает…
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...лучше "Майн Крампф" -- моя судорога...
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- Оно и понятно: трудно удержаться, когда у тебя в руках заряженная винтовка, а вокруг полно врагов...
9. Если ты слышишь слова о братской дружбе, единой православной вере и общей совместной истории, бей в направлении звука.
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-- Что ему надо?
-- Хочет, что бы вы его поздравили с вашей победой на выборах...
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