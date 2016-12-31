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Все про:Россия (64493) Сирия (1994) бомбардировка (289) Асад (134)

 Сирийская оппозиция пригрозила выйти из договоренностей о перемирии из-за обстрелов россиян и войск Асада

Сирийская оппозиция заявила о том, что будет считать сделку о прекращении огня "недействительной", если войска президента Башара Асада и их союзники продолжат вести огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Россия, которая поддерживает Асада, призвала Организацию Объединенных Наций дать свое благословение на хрупкое перемирие, уже третье в этом году, благодаря которому пытаются положить конец почти шестилетней войне в Сирии.

Столкновения и воздушные удары сохранились в некоторых областях после объявления режима "тишины" (полночь 30 декабря). "Длительные нарушения (перемирия - ред.) со стороны режима (Башара Асада. - ред.), а также бомбардировки и попытки атаковать подконтрольные революционным фракциям районы могут сделать соглашение недействительным", - цитирует агентство заявление оппозиции.

Читайте также: В Сирии вступил в силу режим прекращения огня

Также отмечается, что правительственные войска и их союзники сохраняют активность в районе на северо-запад от Дамаска.

Как сообщалось ранее, турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия. Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.
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досі не дійшло,що пуйлу довіряти не можна
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А там бомбить больше нечего, разбомбили всё, что могли...
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Ну зараз кацапи скажуть, що то ІГІЛовські провокатори стріляють......
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Договор с русскими не стоит даже бумаги на которой написан, бисмарк
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Казломордые так и в Украине поступают, что тут удивительного?
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Нам это очень знакомо.Руцким верить -себя не уважать!!!
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снова - здорово, никакого покоя нет от ватников во всем мире
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про русскую душу скора все наизусть узнают, какие они на самом деле , потом кизда русне, с ней будут поступать также и соответствующе подло и исподтишка
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Не ну какой наивняк! Всех Бандеровцев -хунту с Новым Годом! Ну а расее... вполном объеме всего того хорошего (ведь,как они говорят ,что они несут только добро), так вот ,что эти твари несут людям...в каждый их смердящий дом по апалченцу, в каждую семью по матароле.
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У Чехії з 1 січня почне працювати Центр протидії пропаганді Кремля"Співробітники Центру відслідковуватимуть інформаційні вкидання Москви та будуть їх оперативно викривати."
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСирийская оппозиция пригрозила выйти из договоренностей о перемирии из-за обстрелов россиян и войск Асада
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