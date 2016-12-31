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Все про:Геращенко Ирина (779) нормандская четверка (278)

 Первый вице-спикер Геращенко допускает расширение "нормандского формата" в 2017 году

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы и первый заместитель председателя Верховной Рады допускает, что к переговорам в "нормандском формате" присоединится еще одна страна

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5 канал.

"Присоединение кого-то к "нормадскому формату" - возможно. Но ключевые здесь две позиции: добавит ли это присоединение давления на Российскую Федерацию? И начнет ли она выполнять обязательства в рамках хоть какого-то пула? Пока что мы видим никакого желания", - отметила она.

Как известно, некоторое время шла речь о возможности привлечь США к "нормандскому формату".

Однако посол США в Украине Мари Йованович в ноябре заявила, что в планы США это пока не входит. "Не думаю, что сейчас есть планы о присоединении США к "нормандскому формату".

Но это не значит, что США не являются активными в дипломатическом плане. Мы сотрудничаем с Украиной, имеем консультации с Францией и Германией. Периодически мы также имеем встречи с россиянами, чтобы увидеть, есть ли пути для конструктивного продвижения в этом процессе. Такой является наша поддержка "нормандской четверки", - объясняла Йованович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нормандский формат" работает вяло, но отказ от него приведет к довольно быстрому ухудшению ситуации, - Путин
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тваё хуйло решит с Трампом лиш дополнительные санкции на пользу тваев вЯликай нефтехазовой паРаше, шоб у тя мокши козломордого был дополнительный повод боярышником ужраться
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Ты чо, козлоскреп дидоваивал-баярышникавый, не узнаеш сваева вЯликага расеяйскага козлячега языка? Вылазяй с курятника кацап, твой год приближаецца, гаворику привади ф норму к приходу тваега года
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"бла-бла-бла..." - про що вона сказала ?
Ми бажаємо залучити , до "норманського формату" США , але вони самі цього не бажають ... ))
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в 2017 можно будет подумать о вводе США в переговоры
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Отловите Заю . Пусть строит Стену или деньги вернёт .
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Гроші вже вкладені у передвиборчу агітацію і рекламні роліки ...
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Та да...піар-піаррррр....Та майте хоч трохи совісті не драконити суспільство своїми химерами перед Новим роком...казкарі, мммлллляяя...))))))))
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вице премьер может допустить только гандошку к себе в тр усы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервый вице-спикер Геращенко допускает расширение "нормандского формата" в 2017 году
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