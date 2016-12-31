 Мы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Президент отметил: "Прибыл на командный пункт в районе Широкино с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, чтобы поздравить наших Воинов с Новым годом.
Приятно, что украинские защитники имели возможность услышать от наших американских друзей: мы защищаем не только украинскую независимость, но и ценности всего демократического мира".
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у лиц допущенных к встрече изъято оружие и они проходят проверку
порошенко человек чья власть основанна на силовой ОПГ МВД
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Аль Капучіно
сейчас воюет на цензоре
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**
Нам никуда не деться от момента
И старый год закончится ударом.
На всю страну посланье Президента -
Смердящим шоколадным перегаром.
Ну что же, шоколаду - шоколадку,
А всей стране позорные кредиты.
Давайте мы пошлем ему обратку.
Насыплем перцу презику в корыто!
Пусть у свиней всегда стальные нервы,
Без цели не останутся остроты.
Хоть бесконечны доллары и евро,
На праздник у него…взорвутся шпроты
И превратиться хлеб его в говнище,
И комом в горле сало пусть застрянет,
И чтобы крысы, не одна а тыщи,
Запрыгали по праздничной поляне.
Пусть запах дихлофоса будоражит,
Кислотный дождик грянет торопливо,
Салфетки, что бы черные, из сажи
И рожа, перекошенная криво.
На первое пусть принесут медузу,
Блевотины немного на второе,
Язык до пола, что бы, мертвым грузом,
А кости переломанные строем
Забахали по темечку пребольно,
Как Де Жавю о преданном народе.
Пусть заорет на Новый Год - Довольно!
Ведь я же Президент какой-то, вроде?
И лопнет, вдруг, расплывшаяся маска.
И Новый Год начнется с изменений.
Конечно, это все простая сказка…
А вы своих добавьте поздравлений!
Нам никуда не деться от момента
И старый год закончится ударом.
На всю страну посланье Президента -
Смердящим шоколадным перегаром.
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Попытки вскрыть незаконную деятельность чиновников натыкаются на бюрократические препоны, утверждает издание. Данные о стоимости оборонных заказов считаются государственной тайной, поэтому попытки поймать чиновников на воровстве могут обернуться для борцов с коррупцией реальными тюремными сроками. Более того, "сами критерии того, что считается государственной тайной, засекречены", цитирует Би-би-си анонимного эксперта.
При этом даже общедоступная информация вызывает вопросы, пишет Би-би-си. Например, согласно открытым источникам, среди поставщиков Министерства обороны числится киевский завод "Ленинская кузня", принадлежащий Петру Порошенко. Другой поставщик ВСУ - корпорация "Богдан" возглавляется высокопоставленным украинским чиновником Игорем Гладковским, который по совместительству является бизнес-партнером президента страны. "Вся система коррумпирована", - цитирует Би-би-си источник в оборонных структурах Украины. На 2017 год Министерство обороны страны выделило на закупки вооружений порядка 500 миллионов долларов.
Несмотря на все попытки украинских властей реформировать ВПК страны, которые, в частности, включают реструктуризацию государственной компании "Укроборонпром", многие эксперты сомневаются в успехе реформ при условии сохранения действующего законодательства, касающегося государственной тайны. Более того, коррупция вызывает серьезные опасения у западных стран, к которым Украина обращается за помощью с поставками вооружений, заключает Би-би-си.
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https://pbs.twimg.com/media/C1ARVofXcAIFwC-.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/C1ANRLmWEAAxNUb.jpg
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6 Хаммеров,
6 беспилотных комплексов,
катер и
10 снайперских винтовок Баретт
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Он шо, за свои деньги всё это купил???
Не ожидал такого от Пецы, он молодец оказывается...
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Они оставили свои оффшорки, которые выводят деньги из Украины, они не распродали свои зарубежные имения и не вернули эти деньги в Украину, пусть в виде инвестиций. То есть, они оставили себе вариант «Б», при всей той куче положительных вещей, которые они сделали в отличие от остальных ненасытных упырей.
Они не намерены идти с Украиной до конца. И то, что мы идем в одном направлении, значит только одно, они так идут временно.
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ПЫСЫ. А вы зашифрованые позорные московские собаки - давайте, продолжайте гавкать только про рошен и зраду, хоть захлебнитесь своим москальским ядом! хахахахахаха
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Поки Герої гинуть, тримаючи на Сході Небо на плечах, громадянське суспільство не має сидіти мовчки, як сичі з "шоколадом" Рошен у роті.
Збираймось, панове, на загальноукраїнське Вічє. Неділя. 12-00. Центр вашого міста-селища. Обираймо справжнього Лідера, як узгодженого кандидата в президенти на дострокові президентські від демсил. Переможець укладає договір на київському Вічє і відразу стартує політкомпанія "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" аж до відставки Бариги і призначення дострокових. З часу обрання справжнього Президента через півроку знову Вічє і знову голосування за Лідера
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