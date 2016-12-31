 Мы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО





Президент отметил: " Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Глава государства написал в Фейсбуке Президент отметил: "

Прибыл на командный пункт в районе Широкино с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, чтобы поздравить наших Воинов с Новым годом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время визита Порошенко в Мариуполь состоится телемост со Славянском и Краматорском