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Все про:Маккейн (184) Мариуполь (3922) Порошенко (10295)

 Мы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко и делегация американских сенаторов прибыла на командный пункт в районе Широкино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Глава государства написал в Фейсбуке.

Президент отметил: "Прибыл на командный пункт в районе Широкино с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, чтобы поздравить наших Воинов с Новым годом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время визита Порошенко в Мариуполь состоится телемост со Славянском и Краматорском

Приятно, что украинские защитники имели возможность услышать от наших американских друзей: мы защищаем не только украинскую независимость, но и ценности всего демократического мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня 31 декабря Порошенко посетит Мариуполь, - источник в горсовете


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мне глубоко насрать на демократические ценности всего мира
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Ніхто , об те шеколадне лайно руки марати не хоче ...
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порошенко забыл сумку с баблом и пекаль нацепить
у лиц допущенных к встрече изъято оружие и они проходят проверку
порошенко человек чья власть основанна на силовой ОПГ МВД
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Тих, хто в одному приміщенні з Порохом, провірили і обшукали 7 разів з ніг до голови.Та й то всі штабісти.
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На другой ответ я и не рассчитывал Ты не право,это не штабисты ,это актеры. А самый главный ПОЦреот
Аль Капучіно
сейчас воюет на цензоре
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Хочу поздравить его с новым годом (дай Бог, что бы последним в его мерзкой жизни)
**
Нам никуда не деться от момента
И старый год закончится ударом.
На всю страну посланье Президента -
Смердящим шоколадным перегаром.
Ну что же, шоколаду - шоколадку,
А всей стране позорные кредиты.
Давайте мы пошлем ему обратку.
Насыплем перцу презику в корыто!
Пусть у свиней всегда стальные нервы,
Без цели не останутся остроты.
Хоть бесконечны доллары и евро,
На праздник у него…взорвутся шпроты
И превратиться хлеб его в говнище,
И комом в горле сало пусть застрянет,
И чтобы крысы, не одна а тыщи,
Запрыгали по праздничной поляне.
Пусть запах дихлофоса будоражит,
Кислотный дождик грянет торопливо,
Салфетки, что бы черные, из сажи
И рожа, перекошенная криво.
На первое пусть принесут медузу,
Блевотины немного на второе,
Язык до пола, что бы, мертвым грузом,
А кости переломанные строем
Забахали по темечку пребольно,
Как Де Жавю о преданном народе.
Пусть заорет на Новый Год - Довольно!
Ведь я же Президент какой-то, вроде?
И лопнет, вдруг, расплывшаяся маска.
И Новый Год начнется с изменений.
Конечно, это все простая сказка…
А вы своих добавьте поздравлений!
Нам никуда не деться от момента
И старый год закончится ударом.
На всю страну посланье Президента -
Смердящим шоколадным перегаром.
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О коррупции внутри украинских оборонных структур рассказал бывший директор Департамента обороны и безопасности Министерства экономического развития Виктор Плахута, ныне работающий в международной неправительственной организации Transparency International. По его словам, оставить свой пост в министерстве его побудило то, что он вынужден был работать на удовлетворение "личных интересов" коррупционеров. Стоимость оборонных заказов раздувалась, а сами контракты регулярно доставались заинтересованным лицам, причем среди выгодополучателей сделок были представители высших эшелонов украинских властей, пишет ВВС.
Попытки вскрыть незаконную деятельность чиновников натыкаются на бюрократические препоны, утверждает издание. Данные о стоимости оборонных заказов считаются государственной тайной, поэтому попытки поймать чиновников на воровстве могут обернуться для борцов с коррупцией реальными тюремными сроками. Более того, "сами критерии того, что считается государственной тайной, засекречены", цитирует Би-би-си анонимного эксперта.
При этом даже общедоступная информация вызывает вопросы, пишет Би-би-си. Например, согласно открытым источникам, среди поставщиков Министерства обороны числится киевский завод "Ленинская кузня", принадлежащий Петру Порошенко. Другой поставщик ВСУ - корпорация "Богдан" возглавляется высокопоставленным украинским чиновником Игорем Гладковским, который по совместительству является бизнес-партнером президента страны. "Вся система коррумпирована", - цитирует Би-би-си источник в оборонных структурах Украины. На 2017 год Министерство обороны страны выделило на закупки вооружений порядка 500 миллионов долларов.
Несмотря на все попытки украинских властей реформировать ВПК страны, которые, в частности, включают реструктуризацию государственной компании "Укроборонпром", многие эксперты сомневаются в успехе реформ при условии сохранения действующего законодательства, касающегося государственной тайны. Более того, коррупция вызывает серьезные опасения у западных стран, к которым Украина обращается за помощью с поставками вооружений, заключает Би-би-си.
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«Так, ми говорили про це. Ми говорили, що реформи проходять нелегко, що має робитися більше, ми сказали їм про це. Але ми знаємо про їхню роботу з націоналізацією банку (Приватбанку - ред.), це те, що, на нашу думку, допоможе реформам. Ми говорили про реформу судової системи, про прозорість електронних декларації держслужбовців, про важливість цього кроку. Ми думаємо, це стимулює більше інвестицій з усього світу. На мою думку, це дуже важливо для української економіки. Я знаю, що є кілька компаній у США, які хотіли б бачити більше реформ в Україні і готові більше інвестувати»-Американская сенаторка
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Прилетел бы снарядик и какой подарок был бы в Украине
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що бажаєш іншим, то і в свою сторону отримаєш кацапод !
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В зеркало глянь и порадуйся за себя...олень ты!
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Этот гандон на шару с америкосами позавтракал и теперь целый день сжеванным галстуком в ленту лезет
https://pbs.twimg.com/media/C1ARVofXcAIFwC-.jpg
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А слова тебе в Мацкве пишут? Только кацапня кричала про жованный галстук.
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Те , що Мінстець - філіал Ольгіно , про це вже всі знають ..))
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Пока Пэця активно "защищает" ценности в Украине. Не дай Бог выйти на мировой уровень
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ну а то что воруем,так это просто наша слабость.
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Порошенко в Мариуполе подарил пограничникам
6 Хаммеров,
6 беспилотных комплексов,
катер и
10 снайперских винтовок Баретт
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Шо значит - подарил?

Он шо, за свои деньги всё это купил???
Не ожидал такого от Пецы, он молодец оказывается...
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а еще привезли в Мариупольский погранотряд хаммеры, бареты, бпла, и еще кое что вкусное. Новость потянет на зраду дня!
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Очередное позорище! Нафига ему автомат (форт?) в руке стоит среди людей рядом с сенатором?
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Оце він здивується - він же , такого , ніколи не бачив ..?
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а что, нельзя взять автомат в руки что бы показать Маккейну? В чем "позорище" , стыдливый ты наш?
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от якби ти ще не крав, та садив друзів-крадіїв по тюрьмах... А так твої слова не мають ваги.
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А нафига пограничникам снайперский барретт калибром 12.7? Может ССО нужнее!
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У погранцов 90 погибших за два года , может спасет чью то жизнь .
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"Добродушный " мы все таки народ , поехал бы он виллу в Испанию плохо , поехал на передок все равно плохо , может ему в Москву надо было поехать ?
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якби не Маккейн, на якому можна попіаритись, то був би варіант з віллою.
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Слава і вічна пам"ять Герою. Смерть кацапським окупантам-душогубам!
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Хорошо когда порошенко на передке! Никаких обстрелов и жертв, соответственно, среди наших защитников Родины!
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Бесплатные ублюдки,вот вам цена.Ибо Степан Бандера посчитал бы долгом чести разрядить автомат в эту Пукловая шестерку Вселенской Зрады Поробздянку.
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а, ну да, под IP из США как то виднее и безопаснее разжигать ненависть , да? С Новым Годом дуралей.
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Степан Бандера был идеологом , он ни одного человека в жизни не убил , попробуйте представить убийцей Суслова М. А .
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мокша, твои раздвоенные копыта и перегар фальсифицированного боярышника выдают тебя. А еще нечего брезговать родным мокшанским флагом.
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Опа! В районе Широкино, значит. Понятно. Это, похоже- Виноградное. Актовый зал сельсовета. До Широкино- менее 10-ти км. У нас тут ранее дача была. Продал брат, зимой 2014-го. Как знал... Ладно. Из позитива: Мариуполь сегодня- потрясающе красив!!! Тока шо вернулся я с прогулки. Иней- около 1,5 см- на каждой тонюсенькой веточке. Ни дуновения ветерка. Температура- минус три градуса. Это- из позитива. Негатив- пусто на улицах. Вот вовсе пусто... Не знаю- почему, камрады. С Наступающим Всех Вас, Новым Годом.
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Тебе також друже з святом , ну і дружину привітай і котів пригости чимось смачненьким .
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Непременно!!! Спасибочки. Коты уже кружат... у дверей в кухню. Блин, я и не представлял, что они таким нюхом обладают. Жена им говядину размораживает. А они- уже чуют! Ну и ты своё зверьё побалуй. И собачку. И котика. Хотя... надо- наоборот: и котика, и собачку. И жене- Привет и наилучшие пожелания, из Мариуполя!
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що ви пропонуєте? Лише одні жовчні агітки. Від вас коли-небудь змістовного посту можна дочекатися?
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а как же непрекращающиеся обстрелы из всех видов стрелкового и тяжелого оружия (включая "ядерно-тактическое")?
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Два исключения, которые мы видели и видим - Коломойский и Порошенко. Оба они пошли ва-банк и сделали ставку на Украину. Но ни один, ни второй не сделали того выбора .

Они оставили свои оффшорки, которые выводят деньги из Украины, они не распродали свои зарубежные имения и не вернули эти деньги в Украину, пусть в виде инвестиций. То есть, они оставили себе вариант «Б», при всей той куче положительных вещей, которые они сделали в отличие от остальных ненасытных упырей.

Они не намерены идти с Украиной до конца. И то, что мы идем в одном направлении, значит только одно, они так идут временно.
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Глубоко уважаю дядьку Маккейна наши "народные избранники" улетели и женами и любовницами в теплые карая отмечать Новый Год а сенатор едет на передовую 100 like дяде Джону!!!
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Слава Украине! Слава нашим союзникам! Слава Европе, Америке и всем честным народам! Враг будет разбит! Победа будет за нами!
ПЫСЫ. А вы зашифрованые позорные московские собаки - давайте, продолжайте гавкать только про рошен и зраду, хоть захлебнитесь своим москальским ядом! хахахахахаха
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це хороший крок, хоч бойовий дух підняти нашим хлопчикам
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Народ, украинцы, а чё это вы все такие квелые, смурные?! Комментарии какие-то без огонька. Ведь 2016 год уже практически закончился, рашка разбита, Путен загнан в угол Обамой и Полтораком... Гривна вон на 2 копейки подешевела... Перемоги за перемогами... Давайте уже кто-то озвучьте праздничный тост
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Тю а що в нього одного на Цензорі??? Окрім цих лохів!
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Поздравляю тебя с подводным концертом ваших свиней в Черном море.
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Как бы ты не плакал с концертов своей власти в наступающем 2017
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Не вірю Петру і жодному його слову. Все це піар і лицемірство. Але Пройдисвіт шахрайськи втягує і використовує в цьому шоу справжнього американського друга українців Мак Кейна.
Поки Герої гинуть, тримаючи на Сході Небо на плечах, громадянське суспільство не має сидіти мовчки, як сичі з "шоколадом" Рошен у роті.
Збираймось, панове, на загальноукраїнське Вічє. Неділя. 12-00. Центр вашого міста-селища. Обираймо справжнього Лідера, як узгодженого кандидата в президенти на дострокові президентські від демсил. Переможець укладає договір на київському Вічє і відразу стартує політкомпанія "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" аж до відставки Бариги і призначення дострокових. З часу обрання справжнього Президента через півроку знову Вічє і знову голосування за Лідера
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Окопная война - слабая позиция страны , но выгодная для политиков и олигархов .
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Только КацаПсинская падаль хранит любые ценности дохляки Путлера для того и существуют в этом мире...
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Що ви пропонуєте? Лише одні жовчні агітки. Від вас коли-небудь змістовного посту можна дочекатися?
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Стоп, стоп, стоп! Шановні, той же клятий Маріуполь разом з Широкіним вже 300 злили та перезлили. Ну сам же вАлантер Касьянов казав, вні же брехати небуде? Куде це порош сенаторів возить? Фотки або з дачі Рошен в Іспанії, або з #ДачіМуженка. Інфа 100!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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