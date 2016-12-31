 Осуждены двое россиян, которые с криками "Слава Украине!" избили человека в футболке "Вежливые люди"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.
"Возле ТЦ "Роща" на остановке общественного транспорта в присутствии большого количества людей Виль и Стрельченко подбежали к потерпевшему (Стрельченко распылил газом ему в лицо), выкрикнули лозунг национал-социалистического движения и после этого стали на глазах прохожих, нарушая общественный порядок, наносить мужчине телесные повреждения", - говорится на сайте новосибирской прокуратуры.
На суде обвиняемые отрицали политический характер нападения. Но по данным издания VN.ru, несколько свидетелей утверждали, что Виль и Стрельченко накинулись на студента с криком "Слава Украине!".
Представитель прокуратуры сообщил, что осужденные относятся к ультраправым активистам.
- Владислав Виль и Егор Стрельченко считаются членами неформального движения скинхедов, - рассказал изданию VN.ru помощник прокурора Дзержинского района Дмитрий Константинов. - Оба считали, что Крым не является частью России, и всячески критиковали российскую международную политику.
В сентябре 2015 года в Новосибирске за покраску в цвета флага Украины памятника Ленину, "Катюши" и танка были осуждены четыре местных жителя, двое из которых получили реальный срок.
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памяти приморских партизан,земля вам периною пацаны.
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Когда-то и крымчане так говорили.
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Кацапы совсем ипанулись? А теперь читаем слова из гимна мордора. Выходит ,что этот гимн тоже национал-социалистов. В нем тоже есть слово СЛАВА
СЛАВЬСЯ, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
СЛАВЬСЯ, страна! Мы гордимся тобой!
Лицемерные ублюдки !!!
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