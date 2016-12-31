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 Осуждены двое россиян, которые с криками "Слава Украине!" избили человека в футболке "Вежливые люди"

Жители Новосибирска Владислав Виль и Егор Стрельченко, которых обвиняют в избиении человека в футболке "Вежливые люди" приговорены к двум годам колонии общего режима каждый по статье 116 УК (Побои) и 213 УК (Хулиганство).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.

"Возле ТЦ "Роща" на остановке общественного транспорта в присутствии большого количества людей Виль и Стрельченко подбежали к потерпевшему (Стрельченко распылил газом ему в лицо), выкрикнули лозунг национал-социалистического движения и после этого стали на глазах прохожих, нарушая общественный порядок, наносить мужчине телесные повреждения", - говорится на сайте новосибирской прокуратуры.

На суде обвиняемые отрицали политический характер нападения. Но по данным издания VN.ru, несколько свидетелей утверждали, что Виль и Стрельченко накинулись на студента с криком "Слава Украине!".

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Представитель прокуратуры сообщил, что осужденные относятся к ультраправым активистам.

- Владислав Виль и Егор Стрельченко считаются членами неформального движения скинхедов, - рассказал изданию VN.ru помощник прокурора Дзержинского района Дмитрий Константинов. - Оба считали, что Крым не является частью России, и всячески критиковали российскую международную политику.

В сентябре 2015 года в Новосибирске за покраску в цвета флага Украины памятника Ленину, "Катюши" и танка были осуждены четыре местных жителя, двое из которых получили реальный срок.
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Надо помочь ущемляемым украиноязычным новосибирцам. Порох, введи войска!
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Надо Гадю опять на двоих обменивать, только теперь в обратную сторону !!!
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Знали б Ви скільки кацапи вперли в її піар для нас...
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Да ну их нахрен, у них просто-напросто последний огурец в холодильнике закончился и стекломой запретили. Сколько можно верить этим "политическим" кацапам?
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Китай - введи войска! Си-Дзипин спаси! вот это будет эффективно.
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У таких футболках люди не ходять-лише нЕлюди.
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"Если мент лежит в кустах и нож торчит из бока-значит вы недалеко от владивостока."
памяти приморских партизан,земля вам периною пацаны.
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Скинхеды, и Слава Украине, может они и с партии Единая россия.
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Придурок в майке не имел права ее носить - он не прикрывался женщинами и детьми .
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Владислав Виль и Егор Стрельченко за святое дело пострадали.Браво парни.Так держатьИсточник: http://censor.net.ua/n421828
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Цирк предназначался для жителей Новосибирска, которые вероятно перестали молиться и обожать Пукина! Им (жителям) показали, что с ними сделали бы бандеровцы, если бы не Пукин!
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Нужно было отпи**ить, "не нарушая общественный порядок", где-нибудь за углом возле мусорных баков. Не додумались...
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Саме тому що напад був публічний, я майже на 100% впевнений що це спланована ФСБ акция... Ну не вірю я в патріотів України у Новосібірську, тим паче членів скінхедської організації!
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Я вот фигею, республика. А на гербе РЕСПУБЛИКИ атрибуты царской или ампираторской власти.
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Такая футболка в рашке лучше бронежилета.
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Вот оно подавление инакомыслия в педерации, несогласные с пуйлом - на зону)
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согласен, гадю не жалко за этих двух нормальных людей
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"Над нами только хан!"
Когда-то и крымчане так говорили.
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По блатным понятиям вежливые люди это чушки..
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Так я не понял - Били по футболке или по морде?
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Новость не скажешь, что веселая, но реально рассмешило то, что полудурки едут на Дамбасс рюзьге мирррръъъ строить, а нормальные ребята в Сибири тупым кацапам пенделей вешают. А что будет, если от 15 и до 50 возрастом украинцы вспомнят что они украинцы и почему их отцы или деды в Сибири, и что у них есть историческая Родина, но и на Сибирь они полное право имеют?
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Кожного ранку, прокидаючись, я дякую Богові за те, що я - українець! Всіх з Новим Роком, панове!


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В паРашке ультраправые активисты и скинхеды кричали "Слава Украине!"? Не поверю
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В Новосибе очень много этнических украинцев. Вообще, в Сибири самая большая украинская диаспора.
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АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ "РУССКИЕ БЕРЕЗКИ"




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МОЯ РУССКАЯ РОДНЯ( Я НА ФОТО КРАЙНИЙ СЛЕВА)
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Какие то скинхеды странные, у них вроде бы взгляды совсем другой направленности. Разве что, тот, в футболке был бурятской или таджикской наружности.
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А ведь реально на фотках Adam Smit красавцы и кпасавицы именно потому, что НЕ русские.
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выкрикнули лозунг национал-социалистического движенияИсточник: http://censor.net.ua/n421828

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Кацапы совсем ипанулись? А теперь читаем слова из гимна мордора. Выходит ,что этот гимн тоже национал-социалистов. В нем тоже есть слово СЛАВА

СЛАВЬСЯ, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
СЛАВЬСЯ, страна! Мы гордимся тобой!

Лицемерные ублюдки !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОсуждены двое россиян, которые с криками "Слава Украине!" избили человека в футболке "Вежливые люди"
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