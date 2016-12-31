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Все про:Евровидение (477) Гройсман (1925)

 "Мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне!", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман накануне Нового года проверил состояние дел по подготовке к Евровидению-2017, которое пройдет в Киеве.

Об этом он сообщил на своей странице социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Уже есть договоренность с шоу-продюсером Стивом Барлоу, для которого Евровидение-2017 станет уже шестым. Подписан договор со студией дизайна сцены - Wider Design. Определено место проведения и подписан договор с Международным Выставочным Центром. Проведены предварительные переговоры между НТКУ и Министерством Экономики Украины относительно максимального применения системы публичных электронных закупок ProZorro и проведение открытых и прозрачных тендерных процедур", - констатировал Гройман.

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"Наша задача - провести конкурс на высоком организационном уровне, и мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне! И пользуясь случаем, хочу пожелать нам всем новых побед в Новом году!", - подытожил премьер.

Напомним, 9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.

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Повелители "будущего времени" уровня БОГ
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Конечно проведем. Не сомневаюсь. Удачи нашей стране..
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фалодя, кончай показухой заниматься , война, люди концы с концами еле сводят, а ему высший уровень - лобстеры, креветки, дон периньен
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хоть бы про больницы не забыли из-за шоу. а шведы поставили стульчики пластиковые. и две цветомузыки повесили. та и усе.
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Главное - не допускать кацапских исполнителей, чтобы не расценили, как вторжение.
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Конечно, ты же даже с обивкой своего дивана ничего решить не можешь. Админ спасёт, да.)
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Если твой Хан Соло потерялся, я здесь не при чём. Найди другого.)
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Столько шуму и денег из-за какого-то низкопробного конкурса дешевой попсы.
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да пох как то, будет это говновидение или не будет.
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Это сделало мой день,не грех и накатить что бы не описятся


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Проводите только за свои деньги а не за деньги налогоплательщиков которым вы с Петей и так кислород перекрыли
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Очередной р а с п и л бюджетных средств -
своими -

как на евро 2012 .
А в стране - В О Й Н А с русским агресоором .
Не вывоз раненых средств и техники не хватает !


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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнес"Мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне!", - Гройсман
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