 "Мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне!", - Гройсман

Об этом он сообщил на своей странице социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Уже есть договоренность с шоу-продюсером Стивом Барлоу, для которого Евровидение-2017 станет уже шестым. Подписан договор со студией дизайна сцены - Wider Design. Определено место проведения и подписан договор с Международным Выставочным Центром. Проведены предварительные переговоры между НТКУ и Министерством Экономики Украины относительно максимального применения системы публичных электронных закупок ProZorro и проведение открытых и прозрачных тендерных процедур", - констатировал Гройман.
"Наша задача - провести конкурс на высоком организационном уровне, и мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне! И пользуясь случаем, хочу пожелать нам всем новых побед в Новом году!", - подытожил премьер.
Напомним, 9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.
386 25
"Чтобы люди были со светом, электроэнергией, теплом, в уюте и покое", - Гройсман обсудил с членами энергетического штаба прохождение отопительного сезона(43)
Кабмин опубликовал проект Среднесрочного плана приоритетных действий до 2020 года(71)
Гройсман о ситуации с "1+1": Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне. ВИДЕО(50)
Порошенко, Гройсман и Савченко вошли в тройку политиков года, - опрос Центра Разумкова и "Деминициатив"(91)
Система стипендий должна выступать сильным мотивационным фактором для студентов(0)
"Нам нужно вводить в стране медицинское страхование", - Гройсман(99)
Гройсман потребовал от предпринимателей выплачивать минимальную зарплату работникам: "Такие возможности сегодня у бизнеса есть. Не надо никому играть с этим"(161)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
своими -
как на евро 2012 .
А в стране - В О Й Н А с русским агресоором .
Не вывоз раненых средств и техники не хватает !
Ответить
Ответить