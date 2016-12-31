 11 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в стране в новогоднюю ночь, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
В новогоднюю ночь на территории государства запланировано проведение более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тысяч граждан.
Полиция обращается к гражданам отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.
136 4
"С таким народом армия непобедима!", - Полторак поздравил украинцев с наступающим Новым Годом и Рождеством. ВИДЕО(83)
Киевская полиция совместно с Нацгвардией работают в усиленном режиме(10)
Гройсман поздравил украинцев: "Самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития"(227)
Знаковое и самое запоминающееся видео 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ВИДЕО(45)
Что посмотреть на Новый год: топ-10 лучших фильмов. ВИДЕО(0)
СБУ запретила въезд в Украину актеру Цапнику, сыгравшему роль боевика "ДНР" в антиукраинском фильме: надеюсь "Интер" приведет свой новогодний эфир в соответствие, - глава Нацсовета по ТВ. ДОКУМЕНТ(134)
Гройсман будет встречать Новый год дома с семьей(66)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить