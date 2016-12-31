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 11 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в стране в новогоднюю ночь, - Нацполиция

К обеспечению общественной безопасности во время проведения новогодних массовых мероприятий в стране будет задействовано около 10 тысяч сотрудников Национальной полиции Украины и тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

В новогоднюю ночь на территории государства запланировано проведение более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тысяч граждан.

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Полиция обращается к гражданам отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.


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