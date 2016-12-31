 В российской Госдуме РФ угрожают расколом Украины в конце 2017 года и "рекламируют" Савченко

Об этом первый заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, директор Института стран СНГ Константин Затулин заявил накануне в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"Вот сейчас хочу вам сказать: если в следующем году не найдется поводов-возможностей сбросить хотя бы какой-нибудь балласт, в лице Верховной Рады - президента, то к концу года возникнет вопрос не то, что надо менять власть одного на другого, а вопрос, который назревает и звучит так: "Украина была, есть - но может не быть". Вообще в принципе. Как целостного государства. Потому что люди разочаровываются в этом эксперименте, который длится с 1991 года и ни к чему хорошему не привел на данный момент", - заявил Затулин.
По его словам, в 2014 году "вполне возможна была ситуация, когда она (Украина - ред.) могла состоять из республик - она была на "мази", была близка, но она не состоялась и этот факт надо признать".
При этом в 2015 году он лично прогнозов по расколу Украины "не делал, понимая, что первый, второй конверт еще не открыт".
Затулин также заявил, что на смену нынешней власти придут люди "идейно похожие на Савченко".
Как сообщалось, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО (университет МИД России) Михаил Александров в своем видео привал Кремль бомбить Украину по "сирийскому варианту" в случае срыва перемирия на Донбассе.
Ранее Генеральная прокуратура опубликовала перехват разговора советника президента РФ В.Путина Сергея Глазьева об организации сепаратистского движения в Украине. В одном из разговоров Глазьев в частности разговаривает с Кириллом Фроловым, который находясь в Одессе координирует деятельность пророссийских боевиков - для осуществление переворота. Кирилл Фролов до сих пор является сотрудником Института стран СНГ, который возглавляет упомянутый К.Затулин.
Международное волонтерское разведывательное сообщество Informnalm опубликовало вскрытую почту К.Фролова, из которой четко видна антиукраинская деятельность его лично и Института, направленная на раскол страны, в частности при помощи УПЦ МП.
11058 196
Кто есть кто в переговорах Глазьева о разжигании войны в Украине, - расследование Сonflict Intelligence Team. ФОТОрепортаж(59)
Янукович в 2005 году приезжал просить политубежища в РФ: хотел, как Ленин в Швейцарии, готовить контроранжевую революцию в Украине, - Затулин(90)
Путин о Януковиче: "Это предатель". Как Кремль готовил захват Украины - рассказ кремлевского агента Затулина. ВИДЕО(321)
Затулин предложил учредить день единения братских народов: Россия протянула руку помощи Украине(686)
Блогер: Не нужно расслабляться. Россиияне врут и ждут, пока мы упадем(66)
Крым - это проблема для оппозиции, - Затулин(162)
Никакого разворота Украины в сторону России мы пока не видим, - Затулин. ВИДЕО(92)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пороха?Смешно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Страшный БЕНДЕРовец @Realuran
Россияне возлагают особые надежды на 2017 год... ведь этот год пройдет под символом россии - петухом!
Ответить
.....
Ответить
Ответить
http://inosmi.ru/politic/20161231/238477507.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чи може твоя Гадя все правильно каже, одноклітинне?
"Україні летельну зброю давати не треба бо Пукін нападе"
"Захарченко, Плотницький - не терористи... це наші брати. Це втомлені від війни люди"
"Українські мами мають вибачатися перед матерями Даунбасу"
"Пукін - не окупант" і так далі
Голова тобі навіщо? Їсти туди?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
4 часа назадВ номинациях пуля - дура, разочарование и зашквар года побеждает Н. Савченко
Ответить
Ответить
Ответить
в 2017 году режим паРаши ждет крах.
Точно такой же, какой был в 1985 году, в 1953-м и в 1921-м. В эти годы, отстоящие друг от друга на 32 года, в паРашии, включая СССРпаРашу, происходили кардинальные преобразования. Лень в деталях объяснять, какие, а если в двух словах: перестройка, смерть тирана и НЭП.
В истории есть циклы, которые развиваются вне зависимости от нашего желания. Об этом подробнее:
Почему провалился устроенный членами ГКЧП путч
А тут - новогоднее поздравление ку-кутину от украинцев:
Надо было умудриться, чтобы не использовать маты
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ПыСы : и засланная Троянская кобыла Савченко москалям тоже в этом деле не поможет . уж слишком быстро она раскололась
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
К тому же скоро безвиз.
Ответить
Ответить
Москве не удастся провести досрочные выборы Верховной Рады или Президента Украины и раскол у них не удастся.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот типичный рюсский город - ссылко
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить