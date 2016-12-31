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Все про:аэропорт (1152) ОАЭ (80) самолет (2070) туризм (964)

 Почти 100 украинских туристов третьи сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia, - советник мэра Львова Кенигштейн

Третьи сутки почти 100 украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ), и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.

Об этом советник городского председателя Львова Илья Кенигштейн сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В следующем году я хотел бы пожелать нашему правительству не бросать своих, иначе свои, за такое отношение, совсем скоро вынесут это правительство вместе со всей его напиленной наличностью. Третьи сутки почти 100 украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ), и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia",- отметил Кенигштейн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Да, за#бал! Тормози! Во, дебил!", - пьяный водитель заехал на машине в зал ожиданий аэропорта Казани. ВИДЕО (обновлено)

По его словам, официальной причиной таких задержек в авиакомпании называют туман. Но при этом все остальные рейсы осуществляются без проблем. На фото, которые выкладывают пассажиры рейса в "Фейсбук", особого тумана также не наблюдается.

самолет рейс

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"Выйти люди не могут из-за отсутствия визы, билетов на другие рейсы нет. Ближайшие перспективы - сидеть там еще как минимум сутки. Среди туристов есть дети (около 7), средний возраст которых 6 лет. Туроператор Join UP полностью абстрагировался от этой проблемы, видимо поступив со своими клиентами так, как ему подсказывает его профессиональная этика. МИД молчит. ГСЧС молчит. Посольство на автоответчике. Приезжал консул, но ничем не помог - поцокал языком, покачал головой и уехал праздновать Новый год", - отметил Кенигштейн.
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То проблемы туристов.
Или нам предлагают скинуться им деньгами?
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Коли в Туреччині був ніби переворот , знайомі відпочивали . розповідали,що вночі до отелю почали приїжджати автобуси і вивозить своїх туристів ,точно пам"ятаю ,вивезли німців і ще когось. Українців ,звісно ,ніхто не вивозив.
Українські номери посольства не відповідали декілька днів.
От вам приклад.
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Ну и что что переворот?
Конечно, лучше посадить людей в автобусы и поехать по дорогам, забитыми танками и турецкими гражданами, чем сидеть в номерах никого не интересующих отелей

Что там такого в ОАЭ происходит? тишь да благодать. Пусть добираются другим транспортом. Меня не харит что они попали на пару сот баксов. Это жизнь.
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А якщо тв когось немає парусот баксів? Йти бомжувать?
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Туда именно бомжи полетели.Кстати, этот вопрос про пару сот баксов вполне может решить и мэр Львова. Из партейной кассы. Попиариться. Это как один бигморд на выборах по деньгам.
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но ведь туда поехали отдыхать простые люди, токаря, слесари, пекари, комбайнеры.
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Как же мы обойдемся без свежевыточенной гайки в новогоднюю ночь?
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так фсегда!туда деньги есть а вот на зад!))))
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влипнуть в такую ситуацию можно обсолютно в любой стране!
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А у моего соседа изжога от черной икры,горе то какое...))))
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посоветуй соседу пусть позвонит советнику мера Львова Кенигштейну)
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Крепость Кенигштейн (нем. Festung Königstein) - крепость в Саксонской Швейцарии, недалеко от Дрездена, на одноимённой горе на левом берегу Эльбы, рядом с городом, также носящим название Кенигштейн
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Чейта такое впечатление, шо уважаемый И.Кинштейн использует повад попиарится и кого-то укусить.
Ежели "все там летают", то должна летать и Эйр Арабия, ну а если не хочет лететь, то тогда все вопросы туроператору.
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в вдруг там много "звезд" типа времениистекла, потапа, пятниццы... и они не успеют порадовать кремлевских мыжебратьев на сегодняшних капустниках...
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если на мальдивы через Шри_Ланку летают, то да.
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Издержки национальных законов.....однако. Ни тур-фирма ни тур -оператор ответственности не несут.Было бы в другой стране ,люди бы получили приличную компенсацию за испорченный отдых,моральный и материальный ущерб. И суетились бы там по-оперативнее.
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"В следующем году я хотел бы пожелать нашему правительству не бросать своих, иначе свои, за такое отношение, совсем скоро вынесут это правительство вместе со всей его напиленной наличностью. Третьи сутки почти 100 украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ), и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia",- отметил Кенигштейн.
Источник: http://censor.net.ua/n421822

А в стране война и как бы шастанье по курортам ОАЭ выглядит несколько пошло.
Так что г-н Кенигштейн, идите накуй.
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...Спешный отъезд российских дипломатов с семьями в количестве почти сотни человек попал на камеры журналистов. В сети ажиотаж.
http://antikor.com.ua/articles/144321-video_s_kolonnoj_ubegajushchih_iz_osobnjakov_v_ssha_diplomatov_rf_vzorvalo_setj

...
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Кто-то сейчас в окопе по колено в воде под огнем арты,а кто-то в в аэропорту с кондишеном.с кофе и бутерами.Два мира.
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Нехай щастить!!! (перевести на мордовську версію протатареної староболгарської мови)
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Ну, я не стану злорадствовать. Ибо один раз я так попал. 31-го декабря 1996-го. Точнее- попал я 30-го декабря. Когда агент меня привез в аэропорт Панамы на час позже, чем надо. А потому- я встретил Новый Год в аэропорту Амстердама. В полнейшем одиночестве. Во, я тогда нажрался! Литр Рэд Лэйбл уложил, с пивом- попеременно. Как в 9 утра на киевский самолет попал- не помню, чес слово. Тока в Киеве очнулся...
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Зато есть что вспомнить. А так была бы серенькая встреча Нового Года в кругу семьи и тещи. И Рэд Лейбом пришлось бы делиться....
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Ну, да... А ещё- я удачно развелся. Ибо моя жена провела эту ночь- в нужном её месте. А я- это- узнал.
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Эх, Андрей! Даю адресок: Амстердам, улица Красных фонарей. Точный адрес не помню, но там этих точных адресей, как ледей в Бразилии.
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Дык, у меня тогда визы не было!!! Я пытался склеить негритянку-горничную, в отеле аэропорта. Неудачно. . И Слава Богу. Бо я не думал, что сумею стока выпить. Она была жуткая и страшная!!! Но... один хрен- не дала.
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Говорят в новом году будет жопа. Ну если такая то я рад!
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Детям до 16 на такие утренники ходить не рекомендуется.
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От вам і "жити по-новому"

Статья Пинчука вызвала волну возмущения среди представителей «партии войны», - мнение

«Абсолютно очевидно, что украинским «ястребам» нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях». Так Виктор Медведчук прокомментировал резонансную статью в Wall Street Journal авторства Виктора Пинчука.

«Статья Виктора Пинчука, опубликованная в Wall Street Journal, вызвала волну возмущения среди представителей «партии войны», заинтересованных в сохранении их власти и абсолютно необходимого для этого усиления изоляции Украины. Ведь не секрет, что напряженные отношения с Российской Федерацией являются одной из ключевых внешнеполитических проблем и для партнеров Украины в Европе и США. Как не секрет и то, что руководство этих стран с нетерпением ждет от Украины не очередных обвинений в адрес собственных граждан или соседних держав, а того, что в кризисе на Востоке Украины наше государство сможет предложить реалистичную повестку дня, возьмет на себя инициативу и полную ответственность за жизни и благополучие украинцев», - написал Медведчук на своей странице в Facebook.

Лидер «Украинского выбора» считает, что сторонникам силового решения конфликта на Донбассе нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях.

«Правильность этих идей я и другие участники Общественного движения «Украинский выбор - Право народа» постоянно подчеркивали, отстаивали и отстаиваем. Представители «партии войны» и не критикуют эти идеи. Так как для этого просто нет аргументов. Куда проще попытаться устроить обструкцию.

Впрочем, противники нормализации отношений с РФ уже в меньшинстве - по данным опроса центра Разумкова, опубликованным 16 декабря, 51,1% украинцев считают россиян братским народом (без учета нескольких миллионов украинцев, проживающих на пока неподконтрольных территориях). И эта цифра растет с каждым днем и с каждым новым думающим человеком, который решается признать очевидные факты», - утверждает политик.

З.І. уже і потрібні соцопитування нам подсовують..
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Час покаже............. Навіщо гадати на кофейній гущі?........
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Шкиряк какмандуйский уже организовал спасательный самолёт. Только никак не может вылететь из за отсутствия билета для своей дежурной халявы.
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Как курица - птица хорошая, а летать не умеет.
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А за кацапськими дипломатами літак полетів у США...........
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Эти, которые по ОАЭ катаются выносить никого не могут по определению, так что не нужно колыхать воздух.
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Почти 100 украинских туристов третьи сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia, - советник мэра Львова Кенигштейн :Мени тоже пиливат хатель на ваши праблеми! Гы!
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Не надо гнать на Join UP - пользовался их услугами, летал отдыхать, все ОК.
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а что предлагает Кенигштейн?самолет со Шкиряком туда послать за наши деньги?пусть лучше к Садовому обратится с советом-послать в ОАЭ мусоровоз...и мусор в пустыне вывалят и "турыстов" домой заберут.....
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Да, не повезло так не повезло. Даже забухать не получится - в Шардже сухой закон...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти 100 украинских туристов третьи сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia, - советник мэра Львова Кенигштейн
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