 Почти 100 украинских туристов третьи сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia, - советник мэра Львова Кенигштейн

Об этом советник городского председателя Львова Илья Кенигштейн сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"В следующем году я хотел бы пожелать нашему правительству не бросать своих, иначе свои, за такое отношение, совсем скоро вынесут это правительство вместе со всей его напиленной наличностью. Третьи сутки почти 100 украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ), и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia",- отметил Кенигштейн.
По его словам, официальной причиной таких задержек в авиакомпании называют туман. Но при этом все остальные рейсы осуществляются без проблем. На фото, которые выкладывают пассажиры рейса в "Фейсбук", особого тумана также не наблюдается.
"Выйти люди не могут из-за отсутствия визы, билетов на другие рейсы нет. Ближайшие перспективы - сидеть там еще как минимум сутки. Среди туристов есть дети (около 7), средний возраст которых 6 лет. Туроператор Join UP полностью абстрагировался от этой проблемы, видимо поступив со своими клиентами так, как ему подсказывает его профессиональная этика. МИД молчит. ГСЧС молчит. Посольство на автоответчике. Приезжал консул, но ничем не помог - поцокал языком, покачал головой и уехал праздновать Новый год", - отметил Кенигштейн.
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Или нам предлагают скинуться им деньгами?
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Українські номери посольства не відповідали декілька днів.
От вам приклад.
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Конечно, лучше посадить людей в автобусы и поехать по дорогам, забитыми танками и турецкими гражданами, чем сидеть в номерах никого не интересующих отелей
Что там такого в ОАЭ происходит? тишь да благодать. Пусть добираются другим транспортом. Меня не харит что они попали на пару сот баксов. Это жизнь.
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Ежели "все там летают", то должна летать и Эйр Арабия, ну а если не хочет лететь, то тогда все вопросы туроператору.
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Источник: http://censor.net.ua/n421822
А в стране война и как бы шастанье по курортам ОАЭ выглядит несколько пошло.
Так что г-н Кенигштейн, идите накуй.
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http://antikor.com.ua/articles/144321-video_s_kolonnoj_ubegajushchih_iz_osobnjakov_v_ssha_diplomatov_rf_vzorvalo_setj
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Статья Пинчука вызвала волну возмущения среди представителей «партии войны», - мнение
«Абсолютно очевидно, что украинским «ястребам» нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях». Так Виктор Медведчук прокомментировал резонансную статью в Wall Street Journal авторства Виктора Пинчука.
«Статья Виктора Пинчука, опубликованная в Wall Street Journal, вызвала волну возмущения среди представителей «партии войны», заинтересованных в сохранении их власти и абсолютно необходимого для этого усиления изоляции Украины. Ведь не секрет, что напряженные отношения с Российской Федерацией являются одной из ключевых внешнеполитических проблем и для партнеров Украины в Европе и США. Как не секрет и то, что руководство этих стран с нетерпением ждет от Украины не очередных обвинений в адрес собственных граждан или соседних держав, а того, что в кризисе на Востоке Украины наше государство сможет предложить реалистичную повестку дня, возьмет на себя инициативу и полную ответственность за жизни и благополучие украинцев», - написал Медведчук на своей странице в Facebook.
Лидер «Украинского выбора» считает, что сторонникам силового решения конфликта на Донбассе нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях.
«Правильность этих идей я и другие участники Общественного движения «Украинский выбор - Право народа» постоянно подчеркивали, отстаивали и отстаиваем. Представители «партии войны» и не критикуют эти идеи. Так как для этого просто нет аргументов. Куда проще попытаться устроить обструкцию.
Впрочем, противники нормализации отношений с РФ уже в меньшинстве - по данным опроса центра Разумкова, опубликованным 16 декабря, 51,1% украинцев считают россиян братским народом (без учета нескольких миллионов украинцев, проживающих на пока неподконтрольных территориях). И эта цифра растет с каждым днем и с каждым новым думающим человеком, который решается признать очевидные факты», - утверждает политик.
З.І. уже і потрібні соцопитування нам подсовують..
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