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 На Луганском направлении произошло боевое столкновение, на Донецком - обстрелы на всех рубежах, - Мотузяник

На Луганском направлении в районе населенного пункта Новозвановка состоялось боевое столкновение между силами антитеррористической операции и боевиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу.

"Луганское направление: главным событием вчерашнего дня стало боевое столкновение между силами антитеррористической операции и противником, что произошло в районе населенного пункта Новозвановка, это под Попасной", - сказал Мотузяник.

По его словам, еще около 2 часов ночи украинские позиции были обстреляны, потом состоялись две короткие провокации уже днем после 16 часов. И в конце концов группа противника в составе до 15 боевиков пошла в атаку, при этом их прикрывал минометный огонь.

"Все это произошло около 16 часов дня. Подвергнувшись организованной обороне и меткому ответному огню со стороны сил антитеррористической операции, оккупанты отступили. Немного погодя состоялась еще одна попытка вражеского наступления, которая также закончилась для них неудачно. Обе атаки в целом длились 50 минут, украинские войска потерь в этом бое не понесли", - отметил Мотузяник.

Кроме того, обстрелы произошли в районе Станицы Луганской и Новоалександровки, но здесь враг тяжелое вооружение не применял.

Всего за сутки на Луганском направлении было 15 обстрелов и одно боевое столкновение.

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На Донецком направлении вражеские обстрелы происходили практически на всех рубежах, а на Мариупольском направлении обстановка остается неизменной: основные боевые действия ведутся на юге, сообщил также Мотузяник.

"На Донецком направлении вражеские обстрелы происходили практически на всех рубежах. Это произошло уже во второй половине дня, ведь с полуночи и до 13 часов там вчера было спокойно. Тяжелое вооружение противник там также не применял. Обстрелы были достаточно длительными - от 30 минут и до 2,5 часов", - сказал Мотузяник.

Таким образом, по его словам, всего за сутки на Донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов.

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В то же время на Мариупольском направлении обстановка остается неизменной: основные боевые действия продолжаются на юге. В Талаковке и Широкино вчера состоялись три минометных обстрела со стороны противника. Вражеский огонь из легкого вооружения там не стихал практически весь день, начиная с 12 часов и до позднего вечера.

В целом на этом направлении за сутки было зафиксировано 23 обстрелы.
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та тому що...оті сіські масіські мінскі соглашенія...і то АТО і не війна...
а довно б вь'''''ебали потужно...як кажуть з усіх видів зброї...зрівняли б землею...
згадайте як Штати шандарахнули по Хіросімі і Нагасакі...
всьо....і війна закінчилась.
Бздуни...ті всі командуючі...відповідальності бояться...бо мають гроші...бізнес...діточок в універах....а хлопці прості най гинуть...
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Барига не розуміє що народу України набридла ця гібридна війна і він вимагає справжньої, Святої війни. З ВП, з повною мобілізацією, з оголошеною війною, з бомбардуванням нашою авіацією ворожих міст.
З повним знищенням ворога в його лігві.
Слава Україні!
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" народу україни набридла ця війна" - ты прям как по методичке кремлевской шпаришь...
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я не військовий....я просто працював у військовій частині 8 років...
і бачив те все ....на власні очі...
як я напряму у підполковника спитав----Григорович...що ви будете робити коли на нас нападуть реально..зі зброєю?
він сказав---здамся...бо вмене два сина...вони вчаться в престижних ВУЗАХ
оті "гаспада афіцери"....
---а хто воювати ж буде?
----солдати...якщо пам'ятяєте....їх "афіцери" ще називали "баєц"
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Президент сегодня в Мариуполе ! Сведения у тебя устаревшие, видать куротатор бояришком ужрался
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Да, и шо оно там делает ,готовит новый мирный план ?
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Ні. Готується до ВП, повної мобілізації і наступу.
Ти військовий квиток напоготові тримаєш?
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Куда будет наступать ,на панамские офшоры или испанские виллы а может сразу на липецк ?
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так, а где все-таки твой военник, боец?..
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Йой.И шо он там делает?В очередной раз скорбно рассказывает о трудностях из-за которых закрыл свою фабрику в Мариуполе?
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каким мметким огнем наши ответили? Из автоматов? Если бы нашим разрешалось применять минометы то у нас бы небыло столько погибших и русофашисты при каждой атаке несли бы огромные потери. А автоматами только хулиганов пугать...
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Ледокоин Гетьмана @YevhenS

НЕ ЗАБУВАЄМО ТИХ ХТО ДАЄ НАМ ЗМОГУ ЖИТИ ТАК ЯК МИ ХОЧЕМО ХТО МЕРЗЕ В ОКОПАХ ТА РИЗИКУЄ КОЖНУ ХВИЛИНУ СВОЇМ ЖИТТЯМ ДЯКУЮ ВАМ ХЛОПЦІ ЗА ВСЕ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Луганском направлении произошло боевое столкновение, на Донецком - обстрелы на всех рубежах, - Мотузяник
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