 На Луганском направлении произошло боевое столкновение, на Донецком - обстрелы на всех рубежах, - Мотузяник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу.
"Луганское направление: главным событием вчерашнего дня стало боевое столкновение между силами антитеррористической операции и противником, что произошло в районе населенного пункта Новозвановка, это под Попасной", - сказал Мотузяник.
По его словам, еще около 2 часов ночи украинские позиции были обстреляны, потом состоялись две короткие провокации уже днем после 16 часов. И в конце концов группа противника в составе до 15 боевиков пошла в атаку, при этом их прикрывал минометный огонь.
"Все это произошло около 16 часов дня. Подвергнувшись организованной обороне и меткому ответному огню со стороны сил антитеррористической операции, оккупанты отступили. Немного погодя состоялась еще одна попытка вражеского наступления, которая также закончилась для них неудачно. Обе атаки в целом длились 50 минут, украинские войска потерь в этом бое не понесли", - отметил Мотузяник.
Кроме того, обстрелы произошли в районе Станицы Луганской и Новоалександровки, но здесь враг тяжелое вооружение не применял.
Всего за сутки на Луганском направлении было 15 обстрелов и одно боевое столкновение.
На Донецком направлении вражеские обстрелы происходили практически на всех рубежах, а на Мариупольском направлении обстановка остается неизменной: основные боевые действия ведутся на юге, сообщил также Мотузяник.
"На Донецком направлении вражеские обстрелы происходили практически на всех рубежах. Это произошло уже во второй половине дня, ведь с полуночи и до 13 часов там вчера было спокойно. Тяжелое вооружение противник там также не применял. Обстрелы были достаточно длительными - от 30 минут и до 2,5 часов", - сказал Мотузяник.
Таким образом, по его словам, всего за сутки на Донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов.
В то же время на Мариупольском направлении обстановка остается неизменной: основные боевые действия продолжаются на юге. В Талаковке и Широкино вчера состоялись три минометных обстрела со стороны противника. Вражеский огонь из легкого вооружения там не стихал практически весь день, начиная с 12 часов и до позднего вечера.
В целом на этом направлении за сутки было зафиксировано 23 обстрелы.
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а довно б вь'''''ебали потужно...як кажуть з усіх видів зброї...зрівняли б землею...
згадайте як Штати шандарахнули по Хіросімі і Нагасакі...
всьо....і війна закінчилась.
Бздуни...ті всі командуючі...відповідальності бояться...бо мають гроші...бізнес...діточок в універах....а хлопці прості най гинуть...
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З повним знищенням ворога в його лігві.
Слава Україні!
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і бачив те все ....на власні очі...
як я напряму у підполковника спитав----Григорович...що ви будете робити коли на нас нападуть реально..зі зброєю?
він сказав---здамся...бо вмене два сина...вони вчаться в престижних ВУЗАХ
оті "гаспада афіцери"....
---а хто воювати ж буде?
----солдати...якщо пам'ятяєте....їх "афіцери" ще називали "баєц"
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Ти військовий квиток напоготові тримаєш?
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НЕ ЗАБУВАЄМО ТИХ ХТО ДАЄ НАМ ЗМОГУ ЖИТИ ТАК ЯК МИ ХОЧЕМО ХТО МЕРЗЕ В ОКОПАХ ТА РИЗИКУЄ КОЖНУ ХВИЛИНУ СВОЇМ ЖИТТЯМ ДЯКУЮ ВАМ ХЛОПЦІ ЗА ВСЕ!!!
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