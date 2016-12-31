 Украинский воин Проводенко лично уничтожил двух наемников, но, прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых, - журналист

"Леонид Проводенко, позывной "Козак", командир отделения разведки 12-го мотопехотного батальона 72-й механизированной бригады. Житель села Михайловка Луганской области, ему 53 года. После начала войны вывез семью в Киев, и пошел добровольцем на фронт. 29 декабря во время разведывательного выхода под Авдеевкой, его группа обнаружила опорный пункт и столкнулась с подразделением российских наемников. Стрельбу открыли почти в упор. Леонид лично уничтожил, по данным противника, двух наемников, но, прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых. Взбешенные враги выложили в интернет видео и фото издевательств над телом погибшего воина", - пишет журналист.
Он также сообщил, что прощание с Героем состоится 2 января в 11.00 у верхнего выхода из метро "Хрещатик" на Институтской, рядом с памятным знаком Героям Небесной сотни. Похороны - на Лукьяновском военном кладбище.
"У Леонида в Киеве семья, двое его сыновей остались сиротами. Подвиг Леонида Проводенко достоин самых высоких государственных наград, но самая высокая из них - уважение и почтение народа, за который он отдал свою жизнь. Конечно, приду, надо почтить память. Леонид никогда не допускал мысли о "компромиссах" с оккупантами, он не хотел, чтобы его родную Луганщину оставили врагу... Он воевал как "Козак", жил как козак, и погиб как настоящий Козак, современный украинский рыцарь...", - отметил Бутусов.
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Богородице вірним обороно. ("Хорея Козацька")
Давній гімн Богородиці (XVII ст.)
https://www.youtube.com/watch?v=jaGqUPER1M0
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ПОРОХ прикриваєтся ГЕРОЯМИ ... і в цьому вся гидота цієї шоколадної ГНИДИ .
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?
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А Козаку и всем Героям, сложившим голову за нашу Украину, бесконечная благодарность и вечная память!
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Бо чомусь лише сімї мінтів на сьогодні забезпечуются....
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мол он убил двоих и они отомстили
в статье где хотят показать преступления козломордых такое не пишут
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Украинский воин так же шагнул в бессмертие,ценой своей жизни защищая свободу своей страны от русских фашистов и их прихлебателей в лице того же Пинчука.
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Всем погибшим вечная память.
Но!!!! С ними все понятно,они отдали жизнь за Родину.
А вот как быть со всеми нами?! Так и будем поставлять воду,электроэнергию,продовольствие (посмотрите на границу с Крымом-очереди из фур и продолжение поставок электроэнергии. Энергомост это фикция,чтоб прикрыть предательство липецких засранцев),тепло всем этим убийцам украинских патриотов?!
Ну вот КТО их обогревает? Кто им платит пенсии и соцпособия? Вы серьезно верите в полтора миллиона переселенцев? На вскидку,настоящих,а не липовых переселенцев,не болеее 300-400 тысяч. Остальные,да чего там говорить,вы на блок-посты посмотрите и увидите их там каждый день,шастающих через линию фронта.
Вот эти то шастающие,ненавидящие всех нас,готовых голосовать за Бойко и Пинчука,они то поддерживают вот этих убийц и садистов.
Сто раз говорил и не устаю повторять,хотите,чтоб война закончилась?
Так это же просто!!! ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!! Полностью закрывается вся граница с оккупированными территориями,визовой режим со страной-агрессором (ООН же признало тот же Крым оккупированным! Вы понимаете,что Украина,совершает международные преступления,продолжая туда поставки?! не понимаете? Тогда почему удивляетесь,что они не хотят больше санкций? Я про партнеров Украины. Они устали от нашего вранья и хохлизма),полное прекращение всех поставок на те территории.
Не должно быть НИКАКИХ блок-постов. Есть линия фронта с оккупированными территориями.
Начиная с Крыма!
Слава погибшему украинцу!!
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Луценко уже возбудил уголовное дело по факту глумления над погибшим Героем?
Нет?!!
А СК РФ наверняка. По поводу того,что погибший уничтожил двух мирных жопочленцев.
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маю досвід...як ті офіцери п'яні за столом кричали "гаспада"..."гаспада" давайте віпьем.....а потім ці "гаспада" в центрі міста... вночі... обсикали вітрину центрального універмагу...
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Спасибо тебе, что защитил нас от российских фашистов!
Кстати, вот это издевательство над телом погибшего Воига, говорит только об одном - МЫ ПОБЕЖДАЕМ!!!!
российские фашисты в бессильной злобе!
россияне, мы вас уничтожим, всех, массово!!!
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п...ц, вам, кацапы.
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А собак лугандонії та параши будемо прикопувати бїля окраїни. І тільки для того, що б не смерділо те ордло.
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Наших детей эабирает война.
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Вашими молитвами и обеспокоенностями.
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Он погиб за родной Луганск!
Смерть рашистам и ватным оркам!
PS. Томазова Марина, выложившая фото в сеть - бойся до конца дней, тварь! Выдашь всех своих пособников!
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Вечная память Герою-козаку!
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