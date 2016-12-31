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Все про:смерть (4290) Бутусов Юрий (1127)

 Украинский воин Проводенко лично уничтожил двух наемников, но, прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых, - журналист

Стали известны подробности героической гибели в бою под Крутой Балкой украинского воина Леонида Проводенко.

Подробности сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Леонид Проводенко, позывной "Козак", командир отделения разведки 12-го мотопехотного батальона 72-й механизированной бригады. Житель села Михайловка Луганской области, ему 53 года. После начала войны вывез семью в Киев, и пошел добровольцем на фронт. 29 декабря во время разведывательного выхода под Авдеевкой, его группа обнаружила опорный пункт и столкнулась с подразделением российских наемников. Стрельбу открыли почти в упор. Леонид лично уничтожил, по данным противника, двух наемников, но, прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых. Взбешенные враги выложили в интернет видео и фото издевательств над телом погибшего воина", - пишет журналист.


Смотрите также: В бою под Крутой Балкой погиб украинский воин Леонид Проводенко, над его телом поглумились боевики. Похороны Героя 2 января в Киеве. ФОТО

Он также сообщил, что прощание с Героем состоится 2 января в 11.00 у верхнего выхода из метро "Хрещатик" на Институтской, рядом с памятным знаком Героям Небесной сотни. Похороны - на Лукьяновском военном кладбище.

"У Леонида в Киеве семья, двое его сыновей остались сиротами. Подвиг Леонида Проводенко достоин самых высоких государственных наград, но самая высокая из них - уважение и почтение народа, за который он отдал свою жизнь. Конечно, приду, надо почтить память. Леонид никогда не допускал мысли о "компромиссах" с оккупантами, он не хотел, чтобы его родную Луганщину оставили врагу... Он воевал как "Козак", жил как козак, и погиб как настоящий Козак, современный украинский рыцарь...", - отметил Бутусов.


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З нами Бог! (Старовинний бойовий гімн України-Руси) 13 ст. https://www.youtube.com/watch?v=cRteY9VfG9M

Богородице вірним обороно. ("Хорея Козацька")
Давній гімн Богородиці (XVII ст.)
https://www.youtube.com/watch?v=jaGqUPER1M0
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Розвідка стикнулась лоб в лоб з підрозділом терористів, а де тепловізори та прилади нічного бачення, радіосканери та безпілотники? На формі загиблого з відео не було навіть білого маскхалата. Що так зараз ходять у розвідку?
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Эти дебилы до сих пор уверены, что наши пацаны воюют за порошенко......
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ой та киньте ...
ПОРОХ прикриваєтся ГЕРОЯМИ ... і в цьому вся гидота цієї шоколадної ГНИДИ .
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Человечище!!!Светлая тебе память,твои дети будут тобой горды.
?
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Світла тобі пам"ять,Герою! Твої предки тв твої нащадки пишаються тобою!
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Кожна втрата це гострий біль душі і серця..Воїни на передовій роблять набагато більше для України, ніж керманичі-імпотенти.. Царство небесне тобі , Козаче..
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Вечная память Героям, которые отдали свою жизнь за избавление Украины от заразы путлеро-рашистского руSSкого мира.
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Когда закончится эта война, имена Героев и павших и живых нужно будет вписать в учебники новейшей истории Украины. Украинские дети должны учиться на примерах реальных Героев, а не фейковых Матросовых и Панфиловцев.
А Козаку и всем Героям, сложившим голову за нашу Украину, бесконечная благодарность и вечная память!
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головне щоб зараз УКРАЇНА виділила його сімї квартиру у КИЄВІ , і забезпечила ВСИМ НЕОБХІДНИМ....
Бо чомусь лише сімї мінтів на сьогодні забезпечуются....
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Хотів визволити своє рідне село від сєпарів... Спи спокійно, братику... Не забудемо і не пробачимо ніколи твою смерть!
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Слава Герою!!! Настоящему Герою а не как некоторые... Нужно нажать на власть чтобы помочь его семье с жильем и чтобы его семья нивчем не нуждалась, тем более что ето настоящие украинцы.
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Испуганный выстрелами противник открыл бешеную стрельбу и под ее прикрытием похитил тело бойца, чтобы поглумиться над ним", - написано на страницеИсточник: http://censor.net.ua/p421808 так похитили или нет?
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а я думаю что этот журналист пид%р оправдывает орков
мол он убил двоих и они отомстили
в статье где хотят показать преступления козломордых такое не пишут
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Великий армянский историк 5 века Егише писал об армянах ,павших в Аварайрской битве 451 года:" Осознанная смерть- это бессмертие".
Украинский воин так же шагнул в бессмертие,ценой своей жизни защищая свободу своей страны от русских фашистов и их прихлебателей в лице того же Пинчука.
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Господа и друзья! Герою ВЕЧНАЯ СЛАВА!!
Всем погибшим вечная память.
Но!!!! С ними все понятно,они отдали жизнь за Родину.
А вот как быть со всеми нами?! Так и будем поставлять воду,электроэнергию,продовольствие (посмотрите на границу с Крымом-очереди из фур и продолжение поставок электроэнергии. Энергомост это фикция,чтоб прикрыть предательство липецких засранцев),тепло всем этим убийцам украинских патриотов?!
Ну вот КТО их обогревает? Кто им платит пенсии и соцпособия? Вы серьезно верите в полтора миллиона переселенцев? На вскидку,настоящих,а не липовых переселенцев,не болеее 300-400 тысяч. Остальные,да чего там говорить,вы на блок-посты посмотрите и увидите их там каждый день,шастающих через линию фронта.
Вот эти то шастающие,ненавидящие всех нас,готовых голосовать за Бойко и Пинчука,они то поддерживают вот этих убийц и садистов.
Сто раз говорил и не устаю повторять,хотите,чтоб война закончилась?
Так это же просто!!! ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!! Полностью закрывается вся граница с оккупированными территориями,визовой режим со страной-агрессором (ООН же признало тот же Крым оккупированным! Вы понимаете,что Украина,совершает международные преступления,продолжая туда поставки?! не понимаете? Тогда почему удивляетесь,что они не хотят больше санкций? Я про партнеров Украины. Они устали от нашего вранья и хохлизма),полное прекращение всех поставок на те территории.
Не должно быть НИКАКИХ блок-постов. Есть линия фронта с оккупированными территориями.
Начиная с Крыма!
Слава погибшему украинцу!!
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Господа! А где следственные органы?
Луценко уже возбудил уголовное дело по факту глумления над погибшим Героем?
Нет?!!
А СК РФ наверняка. По поводу того,что погибший уничтожил двух мирных жопочленцев.
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Какие там органы.У нас в стране только половые органы, которые пользуясь войной и беспределом отжимают рынки, заводы и банки...
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то слово "господа" ...аж коробить.
маю досвід...як ті офіцери п'яні за столом кричали "гаспада"..."гаспада" давайте віпьем.....а потім ці "гаспада" в центрі міста... вночі... обсикали вітрину центрального універмагу...
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Вечная Память Герою!!!
Спасибо тебе, что защитил нас от российских фашистов!

Кстати, вот это издевательство над телом погибшего Воига, говорит только об одном - МЫ ПОБЕЖДАЕМ!!!!
российские фашисты в бессильной злобе!
россияне, мы вас уничтожим, всех, массово!!!
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в морге, россиянин, апстену бится будешь.
п...ц, вам, кацапы.
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кацап, ты помрешь, и точно помрешь от рака мозга, как и вся твоя мерзкая кацапцкая семейка
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и какой дэбил послал разведотряд на опорный пункт противника? счас куча беспилотников есть и знали хотя бы что ожидать на месте разведки.
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Где там Гадя, которая призывает понять и улыбнуться террористам? Или в Мацкву обратно поехала в ресторанах с ФСБшниками тусить? Где там Педра, который покупает у террористов уголь? Пускай придут на похороны и скажут ето все людям в глаза про сотрудничество с окупантами.
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Ми своїх хоронемо, як Героїв. Ми їх хоронемо Героями. Вони духом своїм - ГЕРОЇ... Прощаємося з ними стоя на колінах; це саме менше, що ми можемо зробити за їх мужність та героїзм.
А собак лугандонії та параши будемо прикопувати бїля окраїни. І тільки для того, що б не смерділо те ордло.
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Чому ні разу наші керманичі не закрили всі КПП на лінії розмежування з ордло після обстрілу або загибелі бійця ЗСУ? Чому за весь час жоден ешелон з вугіллям не попав під обстріл? Чим довше тягнеться, так зване АТО - тим більше питань до наших керманичів.. Навіть співчуття рідним загиблих на передовій воїнів не чув я від Петра Олексійовича..
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Как мне на сынов наших раненых было больно смотреть.
Наших детей эабирает война.
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Найкращі гинуть на фронті, найпаскудніші жирують при владі
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Счас куча беспилотников есть .....
Вашими молитвами и обеспокоенностями.
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Слава Козаку-воину!
Он погиб за родной Луганск!
Смерть рашистам и ватным оркам!
PS. Томазова Марина, выложившая фото в сеть - бойся до конца дней, тварь! Выдашь всех своих пособников!
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Всевышний! Прими, защити и упокой его душу! Он наш Герой!
Вечная память Герою-козаку!
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Да, мы оливье под водку будем жрать, а настоящие Люди уходят в вечность Героями! Герою(ям) Слава!
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воп это 30 рыл, 5-6 на позициях, плюс вопы связаны между собой, вы хотите сказать что разведка вышла в тыл и атаковала, мне не жалко я только за чтоб ему звезду героя дали просто ненадо мне фигню задвигать про атаку на воп
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Гарна людина була. Справжні мисливці перед тим як вбити =тварину= просять у неї пробачення.
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Мученик с большой буквы...Царство небесное герою!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский воин Проводенко лично уничтожил двух наемников, но, прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых, - журналист
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