 Украинский воин Проводенко лично уничтожил двух наемников, но, прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых, - журналист

Подробности сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook

"Леонид Проводенко, позывной "Козак", командир отделения разведки 12-го мотопехотного батальона 72-й механизированной бригады. Житель села Михайловка Луганской области, ему 53 года. После начала войны вывез семью в Киев, и пошел добровольцем на фронт. 29 декабря во время разведывательного выхода под Авдеевкой, его группа обнаружила опорный пункт и столкнулась с подразделением российских наемников. Стрельбу открыли почти в упор. Леонид лично уничтожил, по данным противника, двух наемников, но, прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых. Взбешенные враги выложили в интернет видео и фото издевательств над телом погибшего воина", - пишет журналист.

"У Леонида в Киеве семья, двое его сыновей остались сиротами. Подвиг Леонида Проводенко достоин самых высоких государственных наград, но самая высокая из них - уважение и почтение народа, за который он отдал свою жизнь. Конечно, приду, надо почтить память. Леонид никогда не допускал мысли о "компромиссах" с оккупантами, он не хотел, чтобы его родную Луганщину оставили врагу... Он воевал как "Козак", жил как козак, и погиб как настоящий Козак, современный украинский рыцарь...", - отметил Бутусов.

Он также сообщил, что прощание с Героем состоится 2 января в 11.00 у верхнего выхода из метро "Хрещатик" на Институтской, рядом с памятным знаком Героям Небесной сотни. Похороны - на Лукьяновском военном кладбище.