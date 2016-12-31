 Киевская полиция совместно с Нацгвардией работают в усиленном режиме

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной полиции.
С целью эффективного обеспечения охраны общественной безопасности, профилактики правонарушений органами внутренних дел осуществлен ряд дополнительных мер. В частности, с 28 по 30 декабря 201 года в городе проводится оперативная отработка по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве, на улицах Киева, железнодорожных и автовокзалах, транспортных остановках, платформах.
Для поддержания общественного порядка привлечены около 1500 человек личного состава. Из них 200 - военнослужащие Нацгвардии. Также в новогодние праздники на улице дополнительно выведено еще 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь будут дежурить возле центральной елки, а также в районах города, где еще находятся 11 елок.
Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок и принимать участие в праздничных мероприятиях, соблюдая требования действующего законодательства, вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу и, способствовать правоохранителям в выполнении их функций по охране правопорядка.
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