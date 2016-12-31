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Все про:Киев (15736) Новый год (625) охрана (592) Нацполиция (5294) Национальная гвардия (1057)

 Киевская полиция совместно с Нацгвардией работают в усиленном режиме

Накануне новогодних и рождественских праздников в полицейском ведомстве ведется активная работа по поддержанию правопорядка во время проведения этих мероприятий на территории столицы. Уже развернута и организована деятельность оперативных штабов, налажено взаимодействие с территориальными подразделениями СБУ, ГСНС, Государственной пограничной службой Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной полиции.

С целью эффективного обеспечения охраны общественной безопасности, профилактики правонарушений органами внутренних дел осуществлен ряд дополнительных мер. В частности, с 28 по 30 декабря 201 года в городе проводится оперативная отработка по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве, на улицах Киева, железнодорожных и автовокзалах, транспортных остановках, платформах.

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Для поддержания общественного порядка привлечены около 1500 человек личного состава. Из них 200 - военнослужащие Нацгвардии. Также в новогодние праздники на улице дополнительно выведено еще 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь будут дежурить возле центральной елки, а также в районах города, где еще находятся 11 елок.

Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок и принимать участие в праздничных мероприятиях, соблюдая требования действующего законодательства, вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу и, способствовать правоохранителям в выполнении их функций по охране правопорядка.

Также читайте: Покупатели и прохожие не дали ограбить магазин в столице - подробности стрельбы в центре Киева 30 декабря
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Хтось святкує, а хтось працює, аби свято відбулося.
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А хтось на форумах под разными флагами тролит за долю малую
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мечтаешь о гражданской войне? повторить подвиг Свободного радио и телевидения тысячи холмов
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русня-вон из Украины! россияне в Украине - биомусор! вы тут не нужны! варитесь в своем триколорном дерьме сами, выродки гнилые!
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Так что, еще не все МАФы обошли и не всех бабулек оприходовали? Трудяги....
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