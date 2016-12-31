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Все про:боевик (17660) Луганщина (3536) разведка (1431) стрельба (2060) терроризм (19604)

 Пьяный боевик на Луганщине подстрелил своего 9-летнего сына, - ГУР Минобороны

29 декабря боевик одного из подразделений "6 отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) 2 АК Николай Мечетный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес огнестрельное ранение в ногу своему 9-летнему сыну.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины. "При этом, вместо оказания первой медицинской помощи и вызова медиков, он начал поиск путей для сокрытия совершенного преступления", - сказано в сообщении ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убиты и уволены "задним числом": командование оккупационных войск формирует "фонд экономии", - ГУР

По данным украинской разведки, Мечетный Н.А. неоднократно проходил по уголовным делам в качестве обвиняемого и свидетеля. Был приговорен к 2 годам лишения свободы за хранение наркотических веществ.
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жаль что не насмерть. детей вжоплечленцев надо истреблять. чтоб дерьмо не плодилось
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Лучший из лучших представителей рузкого мира!
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Быдло воспитает быдло и оно будет мстить и гадить Украине, поэтому чем больше подстрелят, тем лучше.
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Скрепний воїн, на таких хероях вся линири тримається.
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молодцы разведчики. важную информацию добыли
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Папа в буфет за бутылкой полез,
Маленький мальчик достал свой обез.
Выстрел раздался и мальчик упал,
Папа свой вальтер быстрее достал.
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) повзрослела, похоже, шо вдобавок ко второй прохффесси есчо и курить скоро начнёт.
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А на ногах у нее то же, что и у девиц из квартала Красных фонарей. Сам видел.
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Есть многое из одежд у Пескоструя, что и не снилось Красным фонарям...
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до речі там прикольні пісюари прямо на набережні ...трикутні такі...по вебці бачив...
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Хорошая новость. -1 сепаратист. Дети русиш швайне все равно швайне.
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Ну дев'ятилітній хлопчик ще не бидло, а просто хлопчик...
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Такое быдлятко выкладывает свое фото с папиным оружием.
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а у мну, как выяснилось намедни, мой один ватный родычь, из близких к лугандону крайов, как показало вскрытіє - "вчадів" по пьяні, а потом, в завершение банкета и вовсе сгорел вместе со своей мазанкой, укурившись в своей барлозі с цыгареткой. на похороны зашквара, скидывались соседи. такой вот там мирок скрепных окрестностей, бессмысленный и беспос чадный.
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а гур о светлодарской дуге ни хрена не знал? только о пьяных сепарах всё знает?
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Не надо на детей гнать-в чем их вина что родители уроды
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Да похеру. Какие семена может кинуть будяк (?)
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Не важливо зараз хто виросте з підстреленого хлопчика. Повірте мені, це ні кого не цікавить.
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Приплод макаки,надеюсь,не будет резво бегать ,учитывая уровень медицины в оккупированных территориях Украины.
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Когда Украина освободит Донбасс и Луганщину придеться воспитывать этих как ты говориш-будяков подростков или ты думаешь что они исчезнут сами по-себе
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Госдеп опубликовал первые улики вмешательства российских хакеровhttp://pp.vk.me/c626227/v626227321/4270a/pgjLg2WPR5E.jpg
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный боевик на Луганщине подстрелил своего 9-летнего сына, - ГУР Минобороны
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