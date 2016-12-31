 Пьяный боевик на Луганщине подстрелил своего 9-летнего сына, - ГУР Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины. "При этом, вместо оказания первой медицинской помощи и вызова медиков, он начал поиск путей для сокрытия совершенного преступления", - сказано в сообщении ГУР.
По данным украинской разведки, Мечетный Н.А. неоднократно проходил по уголовным делам в качестве обвиняемого и свидетеля. Был приговорен к 2 годам лишения свободы за хранение наркотических веществ.
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эксклюзив!!
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Ульяновская школьница задушила мигранта во время БДСМ-игр, после чего пошла в школу.
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Маленький мальчик достал свой обез.
Выстрел раздался и мальчик упал,
Папа свой вальтер быстрее достал.
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Есть многое из одежд у Пескоструя, что и не снилось Красным фонарям...
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Шось схоже....
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скрепы, бля!!!
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