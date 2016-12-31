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Все про:Гидрометцентр (513) погода (2291) синоптики (33) снегопад (537)

 Синоптики на Новый год снег не прогнозируют

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять сухая, умеренно холодная воздушная масса, осадков не ожидается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 31 декабря "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° мороза, в восточных, большинстве южных, Днепропетровской области, на Закарпатье и в Карпатах местами 10-15° мороза; днём от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях до 5° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 января самая высокая температура днём была +7,4 в 1973 г., самая низкая ночью -22,8 в 1896, 1909, 1970 гг.

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2 января - без осадков, лишь днём в западных и северных областях небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8°, на Закарпатье и в Карпатах 9-14° мороза; днём от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём 0-2° тепла.
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Поки що нинішня бандерівська зима мені подобається...
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Тобі шо даундаса мало!?
парашинського десанту захотів, чи шо...?

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снег будет в конце марта. три дня. и потом сразу жара.
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елка в Севастополе)))))
За ночь ДРГ ХУНТЫ украли половину игрушек!!!)))))))))))
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Злинявші корупціонери слідів не залишать.
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Оффтоп.
Русская спецура (ССО) опять кого-то убила в Сирии.
Обратите внимание на шеврон кацапа "Роджера". Это шеврон международной террористической организации "Хезболла".
Так и запишем. В Сирии "зеленые человечки" косят под "Хезболлу", чтобы не палить то, что Россия уже давно ведет там и наземную операцию.




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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСиноптики на Новый год снег не прогнозируют
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