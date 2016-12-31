 Один военнослужащий ранен за минувшие сутки, погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, 1 - получил ранения в Новоалександровке", - сообщил Мотузяник.
Как сообщалось, за минувшие сутки российско-террористические войска 48 раз обстреливали украинские позиции из различных видов оружия.
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Полиция поймала этих подростков и подвергла пыткам. Одного из них, Якуба, часами подвешивали на стене, заставляли спать в холод на мокром матрасе, пытали током. Выбивали фальшивые признательные показания. Руководил этим кузен Башара Асада по имени Атеф Наджиб, возглавлявший политическую полицию в Даръаа.Отец Якуба и родственники другого подростка встретились с Наджибом и попросили помиловать своих детей.Он ответил, что им следует забыть о тех, идти домой и завести новых детей. А если у вас не получится, - добавил он, - мы приведем ваших жен в полицию, чтобы там их оплодотворили. Вскоре об этом узнал весь город.А что же это за надпись? Это гневная сура из Корана против «неверных» или что-то в этом роде? Нет.Имам местной мечети, который всегда заканчивал проповеди словами поддержки в адрес режима, на этот раз не выдержал и обрушился с критикой на Асада. Тогда семьи тех детей и их друзья вышли на улицы. Полиция открыла огонь. С этого момента гражданская война в Сирии стала неизбежной.Здесь написано «Твоя очередь, доктор». У Башара Асада медицинское образование. А было это вскоре после ухода Мубарака и Бен Али.
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