 Минюст принял решение для передачи политзаключенного Выгивского из РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"В настоящее время соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Валентина Выгивский, в соответствие с законодательством Украины. После получения копии постановления суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении с копией постановления суда. После этого, при наличии согласия всех сторон, должна произойти передача заключенного", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что такие действия стали возможны после того, как 4 апреля в министерство поступило обращение Петра Выгивского с просьбой решить вопрос о передаче из Российской Федерации в Украину его сына Валентина Выгивского, которого российская судебная система назначила виновным в "шпионаже".
Напомним, 31 марта Верховный суд РФ признал законным приговор гражданину Украины Валентину Выгивскому, осужденному на 11 лет колонии строгого режима за "шпионаж".
Сначала Выгивскому, которого задержали в оккупированном Крыму, были предъявлены обвинения по экономическим статьям, однако позже родственникам сообщили, что обвинение будет переквалифицировано в шпионаж.
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