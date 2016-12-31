EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  974  9
Материалы по теме:
Все про:заложник (1014) Минюст (1002) Россия (64491) политзаключенные (517)

 Минюст принял решение для передачи политзаключенного Выгивского из РФ

Министерство юстиции приняло решение о принятии осужденного российским судом Валентина Выгивского в Украину для последующего отбывания наказания на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В настоящее время соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Валентина Выгивский, в соответствие с законодательством Украины. После получения копии постановления суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении с копией постановления суда. После этого, при наличии согласия всех сторон, должна произойти передача заключенного", - говорится в сообщении.

Читайте также: Верховный Суд РФ отказался принять кассационную жалобу по делу украинского политзаключенного Костенко, - адвокат

В ведомстве также отметили, что такие действия стали возможны после того, как 4 апреля в министерство поступило обращение Петра Выгивского с просьбой решить вопрос о передаче из Российской Федерации в Украину его сына Валентина Выгивского, которого российская судебная система назначила виновным в "шпионаже".

Напомним, 31 марта Верховный суд РФ признал законным приговор гражданину Украины Валентину Выгивскому, осужденному на 11 лет колонии строгого режима за "шпионаж".

Сначала Выгивскому, которого задержали в оккупированном Крыму, были предъявлены обвинения по экономическим статьям, однако позже родственникам сообщили, что обвинение будет переквалифицировано в шпионаж.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не россиянин я ,но сегодня я выпью за Степана Андреевича...Светлая Память!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели казламордые кацапы не будут пить 1 января чтобы не праздновать день рождения Великого Героя Украины СА. Бандеры ? Это маловероятно, а дай им лаптям на халяву " Боярышник " Будут хлебать и в честь самого чёрта они и душу продадут за пузырь стекломоя .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россияне так же празднуют моё День рождения! У меня тож 1 января .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст принял решение для передачи политзаключенного Выгивского из РФ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия взятка военнослужащие Геращенко Ирина ГФС дипломаты Донбасс Евросоюз Киев Крым Маккейн МИД НАТО Нацполиция Новый год Пинчук Порошенко потери Путин пьянство Россия санкции стрельба суд США терроризм Трамп убийство хакер
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти