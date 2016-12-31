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Все про:Сорос (120) Трамп (380)

 Сорос: "США избрали своим президентом мошенника и потенциального диктатора"

США в ближайшем будущем будут заняты внутренней борьбой, которую повлечет приход нового президента Дональда Трампа, и это позволит некоторым диктаторам достичь компромисса с американцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса на сайте "Европейской правды".

"Демократия переживает кризис. Даже США, ведущая демократия мира, избрали своим президентом мошенника и потенциального диктатора. Хотя Трамп смягчил свою риторику после избрания, он не изменил ни свое поведение, ни своих советников. В составе его кабинета - некомпетентные экстремисты и отставные генералы", - говорится в статье.

Сорос убежден, что, несмотря на это, демократия в США выстоит, ведь Конституция и институты, в частности - четвертая власть, достаточно сильны, чтобы противостоять перегибам со стороны исполнительной власти, и это предотвратит превращение потенциального в настоящего диктатора.

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"Но США в ближайшем будущем будут заняты внутренней борьбой, в то время как меньшинства будут страдать. США не смогут защищать и продвигать демократию в остальных странах мира. Наоборот, Трамп будет более приемлем для диктаторов. Это позволит некоторым из них достичь компромисса с США, а другим - продолжать свои дела без помех. Трамп хочет договариваться, а не отстаивать принципы", - считает Сорос.
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Во первых ДОРОГИЕ Атошники Волонтеры И просто порядочные УКРАИНЦЫ С наступающим Новым Годом !Пусть 2017 году у нас будем поменьше мрази на верху и побольше порядочных людей как внизу так и наверху !Чтобы в наступающим году наконец то объединились все нормальные демократические движения в один кулак !Здоровья ВАМ всем и счастья !
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Sergey Prach ‏@sergey_prach 2 ч.2 часа назад

Веселі часи будуть. Конгрес і Сенат будуть посилювати санкції, а Трамп буде труси на хрест рвати, щоб їх зняти
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в отличии от нас и других посткомунцких стран, в США есть такой механизм как импичмент , которым в случае чего могут воспользоваться и честно говоря есть предчувствие что трамп до конца срока не усидит
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ТРАМП БУДЕТ ОСТОРОЖЕН .
ПОСЛЕ ТАКОЙ МАССОВОЙ КРИТИКИ В СВОЙ АДРЕС , ЕГО МИРОВОЗРЕНИЕ ПОМЕНЯЕТСЯ И СДЕЛАЕТ ЭТО ОН ВО-ИМЯ СВОЕЙ СЕМЬИ ЕЁ ЧЕСТИ И БУДУЩЕГО , ОН НЕ СТАНЕТ ЕЁ ПОЗОРИТЬ !
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ПОСЛЕ ТАКОЙ МАССОВОЙ КРИТИКИ В СВОЙ АДРЕС...Он будет думать одно а делать другое жучила одним словом....
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Он там с рашкой и викиликсом, и прочими сам кого хочешь закритикует. Почитайте коменты на сайте канала FOX, там одни руссотролли сидят и друг друга лайкают.
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АРЛ МАРКС, Разоблачение дипломатической истории 18 века
- «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
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Наши рабы всегда были подлыми и лживыми, жаль что мы тогда не уничтожили их до единого.
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В США на моей памяти сменилось 10 президентов. Все были разные(и туповатые как Буш-младший, и толковые как Кеннеди, и саксофонист Клинтон, и голливудский киноактер Рейган), но никогда политика государства радикально не менялась.
Основаполагающими вещами оставались ценности на которых и построены США - свобода,демократия,права человека и пр.
Не думаю что Трамп сможет что- то здесь изменить. Сама устоявшаяся система не позволит ему это сделать.
Уж ежели Клинтон за любовную интрижку угодил под импичминд, то за более серьезные дела там аж бегом рога обломают.
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КАРЛ МАРКС, Разоблачение дипломатической истории 18 века
- «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.
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ПОСПЕШИШЬ - ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ
Украина сделала много ура-ошибок. Это и НС и ЮТ да и мало ли кто ещё.
Давайте не будем делать выводов до 20го января.
1. Подавляющее большинство знакомых американцев за Трампа.
Напомню, что Хиллари в основном поддерживали ТРУТНИ - чиновники, чёрные, латинцы и иммигранты.
2. Штаты управляются не Президентом, а Сенатом и Конгрессом.
3. Лично я считаю, что Хиллари - это однозначно карьеристка и не более. Её избрание президентом означало бы очередные 8 лет застоя, как это продемонстрировали Буши, Б.Клитон и Обама.
===
ГЛАВНОЕ - С Новым Годом, дорогие жидо-фашисто-бандеровцы!!!
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Якщо Трамп "шахрай", то як тоді назвати Сороса і його всю братію!
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Сороса можно понять. Он традиционно башляет демократам в США. На этих выборах он делал ставки на Клинтоншу.
Но, как бы там ни было, такие люди как Сорос были и остаются частью системы противовесов и сдерживателей, которая обеспечивает внутриполитическую стабильность и неизменность курса США уже не одно столетие.
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Схоже, що найближчим часом США - буде не до України............
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Наверно порядка в Украине нет потому что так много умных.
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ВОТ И ДЛЯ ДЕМОКРАТИИ США ИСПЫТАНИЕ. а пока они там будут исправлять свои ошибки. мы должны заниматься исправлением своих ошибок.
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НУ ТАК ЛИКВИДИРУЙТЕ ЕГО ИЛИ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ МАЛО !?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСорос: "США избрали своим президентом мошенника и потенциального диктатора"
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