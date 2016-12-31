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Все про:Новый год (623) Гройсман (1924)

 Гройсман поздравил украинцев: "Самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития"

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что самые тяжелые времена для украинцев уже позади.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его в поздравлении украинскому народу с Новым годом и Рождеством Христовым, передает "Укринформ".

"Уходящий год стал важным этапом, когда мы остановили общественн ый и экономический кризис. Рост демонстрируют все виды экономической деятельности реального сектора экономики", - считает премьер.

Гройсман напомнил, что в 2016 году был и вдвое повышены социальные стандарты, которые выросли на 16,1 процента. Населению предоставлено около 860 млн гривен безвозвратной помощи на проведение энергоэффективных мероприятий. В малых городах и поселках Украины открываются опорные школы, по всей стране активно ремонтируются автодороги.

"Это свидетельствует о том, что наши граждане способны преодолевать любые преграды и делать родную страну лучше", - подчеркнул он.

"Убежден, что самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития, который принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере", - считает премьер.

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16 год был тяжелым.
17 год станет годом дальнейшего развития.
Думал народ ровно 100 лет назад.
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лень, все нормальные люди готовятся отмечать день рождения бандеры - один ты на заработках. як не наївсь, то не налижишся. иди сухарик погрізи и стекломоем запей))
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Ты не прав, у них щас в ходу боярышник. На стекломой уже денег не хватает, отошли от традиций!
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Лучше гор Впереди могут быть только горы,
На которых еще не бывал (с)
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Перечитав комменти і хочу сказати одну річ кільком дописувачам в цій темі. Імен називати не буду.

Ви головне хвилюйтеся щоб допомогу біженцям не відмінили, борці з ;хунтою; хрінові.
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Если и дальше будет такое же дальнейшее развитие, то лучше не надо и так жопа!
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Может я и не прав, но говорить о том, что все плохое уже позади в стране где идет война и каждый день кто-то погибает, разгул преступности аля 90-е, коррупция похлеще чем при яныке, а обнищание народа доведено до уровня Бангладеш - как минимум лицемерно, по всей видимости господин Гройсман так же далек от народа и его проблем как и все папередники....
Всех с наступающим Новым годом, и дай Бог чтобы я ошибался касательно власти, а 2017 год стал переломным в лучшую сторону для всего нашего народа, а не только для избранных....
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"Гройсман так же далек от народа" -- от тут ты не прав! Он близок к народу, просто к другому.
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Леня Фишер, спасибо за многочисленные подравления от ваших хозяев!
А теперь, послеусердновыполненногожополизания, не сочли ли бы вы труд свалить?
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Я конечно извиняюсь, я не понял, а для кого дальнейшее развитие?
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Фишман, вас же попросили очень политкорректно не спамить и попрощаться? Вам надо на идише или поленом по балде объяснить, что ваши еврейские штучки уже приелись и вам пора в сортир?
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у него нечего на новогодний стол поставить - все что капнет от хозяина - мигом пропивает))
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А тебе, судячи з прапорця біля ніку, не навчили що євреїв гнобити- небезпечно для здоров'я?
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О будущем еще успеем поговорить. А вот где упомянутые успехи 2016, которые надо развить?
Если вы "благодетели" будете и дальше таким манером "развивать", вы развеете Украину в прах, быстрее, чем успеете смыться и ответить за содеянное
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Ко всему выше сказанному, добавлю, что революция в Украине была срежисированна и проспонсированна жыдами, против шапкокрада овоща, который масть попутал и возомнил себя богом, начал слишком быстро все под себя подгребать далеко не заглядывая. Жыди под национальными идеями в очередной раз использовали украинский народ и уже в открытую (то они сидели в тени) вылезли на вершину власти и сели в корыто свесив ноги нам на шеи. Но они "не думали", как в одном из первых интервью сказал жид порошенко, что путин и россия себя так поведет. И началась война воров за рабов, руками самих же рабов и за деньки украденные у них. А по скольку с жидов вояки не очень, а вот торгаши и барыги, то даже очень. Они по привычке и старинке, торгуют не своим за свое. То есть нами за ихнее. Вот такая вырисовывается картина маслом.
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вы не внимаете просьбам... Жаль. получите той же монетой
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Как же вы, ФИШЕРЫ, Жульки боитесь, ГНИДЫ!
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И ты посмотри на упоротость етого фишера Просмотришь коменты етого мерзавца И понимаешь почему народ так ненавидит жидву
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Особисто мені та агентесса КГБ з 1995-го року огидна.
Який страх, ти про що? Ти боїшся купки лайна або дохлої миші?
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Краще б він не вітав і нічого не говорив. Якось би спокійніше було хоч на Новий рік і на Різдво, а то від їх привітань вже аж страшно стає. Що від його, що від Гонтарєвої, що Порошенка. Хай би хоч на свята їх пики нам не показували.
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А я думал что только мертвые срама не имут А оказывается бывшие директора базаров тоже
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Особенно жЫды! Ему сцы в глаза, а он Божья роса. УРОД!
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Команда циничных жадных ублюдков, гройсман ты такой же премьер как порошенко честный и порядочный человек.
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"Гройсман напомнил, что в 2016 году был и вдвое повышены социальные стандарты, которые выросли на 16,1 процента." - это что за арифметика и стилистика? 16% - это вдвое? Этому додика в МАУП научили или на винницком рынке в ряду торговли трусами?

И кто из населения прочувствовал это соевое повышение? Скольких осчастливил? 70% семей, который подали на субсидию?
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Cподіваємось, прем"єре. Україна обов"язково переможе..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поздравил украинцев: "Самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития"
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