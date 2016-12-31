 Гройсман поздравил украинцев: "Самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его в поздравлении украинскому народу с Новым годом и Рождеством Христовым, передает "Укринформ".
"Уходящий год стал важным этапом, когда мы остановили общественн ый и экономический кризис. Рост демонстрируют все виды экономической деятельности реального сектора экономики", - считает премьер.
Гройсман напомнил, что в 2016 году был и вдвое повышены социальные стандарты, которые выросли на 16,1 процента. Населению предоставлено около 860 млн гривен безвозвратной помощи на проведение энергоэффективных мероприятий. В малых городах и поселках Украины открываются опорные школы, по всей стране активно ремонтируются автодороги.
"Это свидетельствует о том, что наши граждане способны преодолевать любые преграды и делать родную страну лучше", - подчеркнул он.
"Убежден, что самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития, который принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере", - считает премьер.
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Минские встречи Савченко, благородный "Боярышник", приключения "Адмирала Кузнецова". Лучшие ФОТОжабы уходящего года.(17)
"Чтобы люди были со светом, электроэнергией, теплом, в уюте и покое", - Гройсман обсудил с членами энергетического штаба прохождение отопительного сезона(43)
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"Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти", - Гройсман(62)
17 год станет годом дальнейшего развития.
Думал народ ровно 100 лет назад.
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Лучше горВпереди могут быть только горы,
На которых еще не бывал (с)
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Ви головне хвилюйтеся щоб допомогу біженцям не відмінили, борці з ;хунтою; хрінові.
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Всех с наступающим Новым годом, и дай Бог чтобы я ошибался касательно власти, а 2017 год стал переломным в лучшую сторону для всего нашего народа, а не только для избранных....
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А теперь, послеусердновыполненногожополизания, не сочли ли бы вы труд свалить?
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Если вы "благодетели" будете и дальше таким манером "развивать", вы развеете Украину в прах, быстрее, чем успеете смыться и ответить за содеянное
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Який страх, ти про що? Ти боїшся купки лайна або дохлої миші?
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И кто из населения прочувствовал это соевое повышение? Скольких осчастливил? 70% семей, который подали на субсидию?
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