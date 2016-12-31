 Суд оккупантов в Севастополе продлил срок содержания под стражей троим "украинским диверсантам" до 8 марта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: " 30 декабря, "Ленинский районный суд города Севастополя" продлил срок содержания под стражей Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки до 8 марта 2017 года.
Напомним, 9 ноября ФСБ РФ в Севастополе задержала граждан Украины, жителей Крыма Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, Владимира Дудку в рамках "дела украинских диверсантов". 10 ноября ФСБ распространило в СМИ видео задержания и обыска в квартире Дмитрия Штыбликова, а также были распространены видео постановочных допросов.
Ранее Крымская правозащитная группа заявляла, что граждане Украины, задержанные в Крыму в период с августа по ноябрь 2016 года по делу так называемых "украинских диверсантов" (Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний), лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод, а значит, являются политическими заключенными".
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,этот народ лёг под неё ПОВТОРНО,вместо того чтоб дать ожесточённый,пусть даже заведомо проигрышный бой как Чеченцы.
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ты думаеш что я в этой жизни чего нибудь страшусь???
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Товстосумів цікавлять тільки прибутки, а нації і країни для них - всього лише робоча сила і ринки збуту.
"Пинчук не виноват. Он всего лишь "говорящая голова" международной политики. А его предложения по достижению мира - это только пробный шар сговора толстосумов, которым нет дела до нашей с вами независимости и свободы." Про це пише у своєму Facebook волонтер Юрій Касьянов,
Толстосумов интересуют только прибыли, а нации и страны для них - всего лишь рабочая сила и рынки сбыта. Трампы, Порошенки, Ахметовы, Пинчуки... - у каждого есть своя, и не одна липецкая фабрика, которая стоит куда дороже права наций на самоопределение, на законную защиту суверенитета своей страны.
Всё шло, и идёт к тому, что они договорятся. Или уже договорились. Пинчук только озвучивает предложения политических кругов Запада накануне инаугурации нового президента США. Прощупывает реакцию украинской "элиты", и тестирует своими тезисами пресловутое "общественное мнение".
Они договорятся, спору нет. И пропагандисты Банковой бросятся защищать новый "окончательный" минск с таким же усердием, с каким они сейчас мочат Пинчука. Разберутся, рассчитаются, и договорятся. Потому что миром правят деньги... Так думают они, и ошибаются.
Мы ещё посмотрим, кто кого....Понятие ЖИД расшифровывается как "жизнь измеряющий деньгами"!
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ТЕТЯ РОЗА
@ANAKOYHER
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.
https://twitter.com/Anakoyher
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