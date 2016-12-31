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 В Багдаде прогремели два взрыва, более 20 человек погибли

По меньшей мере, 21 человек погиб и 43 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в торговом районе Багдада

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в субботу межарабский телеканал "Аль-Джазира".

По его информации, два взрыва произошли утром в районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей.

Отмечается, что один взрыв был устроен террористом-смертником, а во втором случае взорвалась заложенная бомба.

Ответственность за взрывы пока на себя никто не взял.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертник подорвался на блокпосту в Багдаде: 11 человек погибли, более 30 ранены
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"В Багдаде прогремели два взрыва, более 20 человек погибли"

Американцы, извинитесь и клонируйте им Хуссейна.
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такая сисетма меня вегда удивляла-в париже мусловские ублюдки убивают 100 человек -хайвай на весь мир...траур..цветы..соболезнования..в ираке взрывают бомбу на рынке-200 убитых-а на завтра тишина...
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в Багдаде фсе спокойно!
пазваните фофе он ваще не в курсе...!)))
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Межарабский канал "Аль-Джазира"-

Замочили хуйлушу в сортире)
Рифмуется значит сбудется.
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А ВЛАСТИ ТУРЦИИ НИЧЕГО НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ !!! ПОРА ТУРКАМ ВЛАСТЬ МЕНЯТЬ !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Багдаде прогремели два взрыва, более 20 человек погибли
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