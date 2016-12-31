"В Багдаде прогремели два взрыва, более 20 человек погибли"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в субботу межарабский телеканал "Аль-Джазира".
По его информации, два взрыва произошли утром в районе ас-Синак рядом с магазинами автомобильных запчастей.
Отмечается, что один взрыв был устроен террористом-смертником, а во втором случае взорвалась заложенная бомба.
Ответственность за взрывы пока на себя никто не взял.
1502 11
ФСБ РФ заявила о поимке семи членов ИГИЛ, готовивших теракты в Москве на новогодние праздники(52)
В Германии задержали предполагаемого сообщника берлинского террориста(3)
"Рекомендуем нашим гражданам избегать мест скопления людей во время путешествий по Европе", - МИД(39)
Есть большая вероятность, что среди погибших в Берлине есть гражданин Украины, - посол Мельник(24)
Путин в 2017 году. Количество безумия и жертв при этом увеличится(0)
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине(36)
Теракт в Берлине: по предварительной информации МИД ФРГ граждан Украины среди пострадавших нет, - посол Мельник(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Американцы, извинитесь и клонируйте им Хуссейна.
Ответить
Ответить
Ответить
пазваните фофе он ваще не в курсе...!)))
Ответить
Ответить
Замочили хуйлушу в сортире)
Рифмуется значит сбудется.
Ответить
Ответить
Ответить