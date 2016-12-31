 Трамп высмеял телеканалы CNN и NBCNews: "Русские делают из них дураков"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Твиттере.
"Русские делают из CNN и NBCNews таких дураков - смешно смотреть, они даже не догадываются. Fox News полностью понимает картину", - написал Трамп.
Как известно, CNN и NBCNews в конце президентской гонки поддерживали оппонентку Трампа Хилари Клинтон. В то же время Fox News всегда предпочитал Трампа.
Перед этим твитом Трамп похвалил Путина за отказ высылать американских дипломатов.
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думаю что он скоро СИЛЬНО пожалеет о этом высказывании !
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