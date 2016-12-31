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Все про:журналистика (2271) Путин (20560) Трамп (379)

 Трамп высмеял телеканалы CNN и NBCNews: "Русские делают из них дураков"

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп раскритиковал известные американские каналы CNN и NBC и похвалил канал FoxNews.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Твиттере.

"Русские делают из CNN и NBCNews таких дураков - смешно смотреть, они даже не догадываются. Fox News полностью понимает картину", - написал Трамп.

Как известно, CNN и NBCNews в конце президентской гонки поддерживали оппонентку Трампа Хилари Клинтон. В то же время Fox News всегда предпочитал Трампа.

Перед этим твитом Трамп похвалил Путина за отказ высылать американских дипломатов.


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Трамп решил пройти процедуру импичмента еще до инагурации??))
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Абама чмырит педофила, а Трампушка нахваливает, чтобы хуйло не дёргалось....классика жанра.
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Я т
думаю что он скоро СИЛЬНО пожалеет о этом высказывании !
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Сейчас накидают комментов при том что эти каналы смотрели 2 процента комментаторов
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Боюсь мир не выдержит есои штамп и хвйло начнут соревноваться кто из них тупее и подлее...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп высмеял телеканалы CNN и NBCNews: "Русские делают из них дураков"
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