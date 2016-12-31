 Покупатели и прохожие не дали ограбить магазин в столице - подробности стрельбы в центре Киева 30 декабря

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник "Обозревателя".
В киоске находилось два продавца, мужчина и девушка, а также женщина-посетительница. Мужчина с автоматом скомандовал отдать ему деньги, в противном случае пригрозив стрелять, но никто не стал исполнять его приказ, и он открыл огонь, в результате чего причинил огнестрельное ранение посетительнице магазина.
Мужчина, находящийся в киоске, бросился на преступника, между ними завязалась борьба, в результате которой преступник ранил его. В этот момент рядом с киоском проходил случайный свидетель, который, увидев происходящее, бросился помочь раненному мужчине-продавцу.
Преступник, не ожидая такого сопротивления, бросился наутек. Посетительница магазина и мужчина, который пытался остановить разбойника, находятся в больнице в тяжелом состоянии.
На месте работает следственно-оперативная группа. На расположенном рядом с киоском мобильной связи доме есть видеокамера, которая могла зафиксировать преступника.
Как передает "112 Украина", начальник Печерского отдела полиции Киева Андрей Дуброва рассказал, что врачи пока не допускают правоохранителей к пострадавшим. Женщина - в более легком состоянии, а мужчина находится в операционной. Мотивы преступления полицейским пока непонятны.
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КОГДА ГРАБЯТ НА МИЛЛИАРДЫ....ВСЕ МОЛЧАТ....(а они паясничают "на голубых экранах")...
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