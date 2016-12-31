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 Киевские новости
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Все про:Киев (15735) стрельба (2059)

 Покупатели и прохожие не дали ограбить магазин в столице - подробности стрельбы в центре Киева 30 декабря

Стрельбу неподалеку Дворца спорта в Киеве устроил неизвестный с автоматом, который решил ограбить киоск мобильной связи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник "Обозревателя".

В киоске находилось два продавца, мужчина и девушка, а также женщина-посетительница. Мужчина с автоматом скомандовал отдать ему деньги, в противном случае пригрозив стрелять, но никто не стал исполнять его приказ, и он открыл огонь, в результате чего причинил огнестрельное ранение посетительнице магазина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева произошла стрельба, - полиция

Мужчина, находящийся в киоске, бросился на преступника, между ними завязалась борьба, в результате которой преступник ранил его. В этот момент рядом с киоском проходил случайный свидетель, который, увидев происходящее, бросился помочь раненному мужчине-продавцу.

Преступник, не ожидая такого сопротивления, бросился наутек. Посетительница магазина и мужчина, который пытался остановить разбойника, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в центре столицы: грабитель ранил двух человек из автомата

На месте работает следственно-оперативная группа. На расположенном рядом с киоском мобильной связи доме есть видеокамера, которая могла зафиксировать преступника.

Как передает "112 Украина", начальник Печерского отдела полиции Киева Андрей Дуброва рассказал, что врачи пока не допускают правоохранителей к пострадавшим. Женщина - в более легком состоянии, а мужчина находится в операционной. Мотивы преступления полицейским пока непонятны.
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ДА УЖ...
КОГДА ГРАБЯТ НА МИЛЛИАРДЫ....ВСЕ МОЛЧАТ....(а они паясничают "на голубых экранах")...
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особенно за чужие деньги какого-то барыги мАбил
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Звичайного приватного підприємця швидше за все. Чи для тебе вісі торговці-"бариги"?
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Для хозяина это пустяк,а лохи чужого барыги деньги спасали
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Надо оружие всем иметь.Тогда мужик с автоматом так легко бы не ушел.
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Мати і вміти користуватися-різні речі. Не всім це до снаги.
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дай Бог поскорее поправиться пострадавшим. Какие невероятные молодцы.
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И эти ушлепки рашисткие нас Украинцев думают победить силой оружия?! То с деревянными щитами на снайперов с винтовками, а то и с голыми руками на автомат не задумываясь, просто видя не справедливость... А раненым желаю скорейшего выздоровления!!!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПокупатели и прохожие не дали ограбить магазин в столице - подробности стрельбы в центре Киева 30 декабря
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